O POVO ganha 1º lugar no prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo

Foto: MONTAGEM COM FOTOS DE Fco Fontenele E FÁbio Lima/ O POVO JORNALISTAS Ana Rute Ramires e Alexia Vieira

O POVO conquistou o primeiro lugar na segunda edição do prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo. A vitória foi divulgada nesta terça-feira, 17, em evento de premiação durante o Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em Belo Horizonte.

Assinado pelas jornalistas e repórteres de Cidades, Ana Rute Ramires e Alexia Vieira, o especial sobre os riscos, sintomas e tratamentos de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) foi o vencedor da categoria impresso. O prêmio é promovido pela companhia biofarmacêutica alemã Boehringer Ingelheim.

“Falar sobre o AVC é muito importante, porque ainda é uma questão na saúde pública. A agilidade e o treinamento dos profissionais pode impactar muito a população que venha a sofrer um Acidente Vascular Cerebral”, diz a jornalista Ana Rute Ramires.

Transmitir as informações de forma clara e acessível foi a prioridade. “É uma alegria receber esse prêmio, porque a gente se dedicou muito para tratar do tema. E também para que as páginas ficassem com um design interessante”, afirma.

O segundo lugar foi concedido à reportagem “AVC: tempo é cérebro”, do Jornal do Commercio, assinado pela jornalista Cinthya Leite. Já o terceiro lugar foi do repórter Roberto Rivelino de Amorim, do jornal O Dia, com o material “AVC e Infarto atrás das grades”.

Na categoria online, o primeiro lugar foi conquistado pela TV Brasil, com a reportagem “AVC, cada minuto importa”, de Flávia Peixoto de Barros; o segundo lugar foi da MGTV Globo, com material de Paula Alves da Silva; e o terceiro lugar foi da Rádio Educadora da Amazônia, de João Paulo Seabra Nascimento.

Confira a reportagem especial vencedora

Reportagem impressa sobre AVC ganhadora do II Prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo Crédito: O POVO

Publicada em novembro de 2024, a reportagem é dividida em duas partes. A primeira traz informações sobre como reconhecer e agir diante de um AVC, reiterando a importância do atendimento rápido e especializado. A segunda discute os desafios da reabilitação do paciente.

Nas páginas do impresso, o especial traz como elemento gráfico principal um "superinfográfico". O material foi concebido por Gil Dicelli, editor-chefe de design, e a jornalista e infografista Luciana Pimenta, e foi dividido nas duas edições. Ao juntar as matérias, o leitor tem um vasto material explicando o AVC e suas consequências.

O especial foi editado pelo editor-adjunto de Cidades, Rubens Rodrigues, e tem imagens dos fotojornalistas Fábio Lima e Júlio Caesar.

LEIA:

Risco silencioso: como reconhecer e agir diante de um AVC

"Tempo é cérebro": reabilitação do AVC deve começar ainda no leito do hospital

O POVO é bicampeão do prêmio Boehringer Ingelheim de Jornalismo

Esta é a segunda vez que O POVO vence o prêmio. Na primeira edição, que ocorreu em junho de 2024, a reportagem "Crônica e rara, psoríase pustulosa grave impacta saúde física e emocional", também da jornalista Ana Rute Ramires, conquistou o 1º e o 2º lugar nas categorias impresso e online, respectivamente.