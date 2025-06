Irã, Israel e a insistência na pergunta errada

Foto: Jack GUEZ / AFP Fogo e fumaça em prédio no centro de Tel Aviv atingido por míssil disparado pelo Irá

.

O conflito entre Israel e Irã entrou na segunda semana sem sinais de arrefecimento. Ambos os lados parecem mais preocupados em justificar as próprias agressões do que em buscar um cessar-fogo. Tel Aviv e Teerã ignoram uma solução e focam nas motivações que deram início ao problema, usando ameaças como moeda de negociação com atores globais.

"O Irã estava prestes a construir uma bomba atômica", diz um lado; "Israel atacou primeiro", brada o outro — enquanto corpos são empilhados no Oriente Médio. Paralelamente, a eventual entrada dos Estados Unidos na guerra tem potencial para agravar o cenário, elevando os riscos.

Resta torcer para que o impulso americano de controlar tudo, visando a preservar os próprios interesses, não fale mais alto do que os canais de diplomacia.

As potências ocidentais, mais preocupadas com as repercussões econômicas negativas do que com a vida dos civis na região, observam da segurança de suas fronteiras. O massacre israelense contra os palestinos na Faixa de Gaza — ainda em curso — não ensinou nada aos líderes mundiais, que, no fim das contas, continuam insistindo na pergunta errada.

Quem teria, ou não, razão fica em segundo plano quando bombas começam a cair em inocentes. Mais importante do que procurar justificativas para a escalada é saber quem dará o primeiro passo a caminho da paz. Essa é a questão que deveria tomar os holofotes e as atenções daqueles que lideram e se dizem preocupados com o futuro do planeta.