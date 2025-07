Jair Bolsonaro num beco sem saída

Foto: Evaristo Sá / AFP ALEXANDRE de Moraes e Jair Bolsonaro durante depoimento do ex-presidente no STF. O ex-presidente foi alvo de operação da PF, terá de usar tornozeleira e não poderá acessar as redes sociais

Seja por que ângulo se veja a contenda entre Donald Trump e o governo do Brasil, é difícil supor que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) possa se beneficiar política ou juridicamente, a exemplo do que talvez pretendesse sua estratégia quando gestada pela usina de trapalhadas que é a mente do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro.

Umas duas semanas atrás, qual era o cenário? Bolsonaro seria condenado no STF pelo crime de tentativa de golpe de Estado, é verdade, mas é possível que sua pena fosse modulada e a prisão domiciliar, considerada como a mais adequada. E qual é hoje?

O ex-mandatário precisou encerrar uma entrevista mais cedo na sexta-feira, 18, porque tinha de estar em casa antes das 19 horas, em cumprimento às medidas cautelares impostas pelo relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, das quais faz parte o uso da tornozeleira eletrônica.

Moral da história: desde que se pôs em marcha a investida tarifária do presidente dos EUA, o quadro de Bolsonaro se deteriorou. Está mais isolado e mais pressionado, às portas da cadeia e vendo seu arquirrival recuperar popularidade, ganhando um discurso fácil para a campanha eleitoral de 2026 - o da defesa da soberania nacional.

Nada disso foi conquista de Lula, que estava nas cordas até há pouco tempo. Tudo foi entregue de bandeja pela dobradinha entre o Pinky e o Cérebro tupiniquins. Pior: a operação "Zambelli", da qual Eduardo tanto se orgulha, ainda arrastou para o lamaçal o principal nome para substituir Bolsonaro na corrida pelo Planalto ano que vem: Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo.

De modo que, embora a revogação dos vistos dos membros do Supremo faça crer que a balança pende favoravelmente para o ex-presidente em meio a essa batalha campal, dá-se exatamente o contrário: diante de tal chantagem comercial com propósitos descaradamente políticos, não há hipótese de recuo do Judiciário brasileiro. Pior para Bolsonaro.