Pecém assina pré-contrato para água de reúso no hub de hidrogênio verde

A Companhia do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S.A) assinou nesta segunda-feira, 18 de agosto, pré-contrato com a Utilitas, empresa que ficará responsável pela produção e fornecimento de água de reúso para o hub de hidrogênio verde (H2V) instalado na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará.

Ela é formada pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), Marquise, GS Inima e pela PB Construções, marcas que formam uma Sociedade de Propósito Específico (SPE).

O fornecimento é viabilizado pelo Projeto Hidrus, que capta e trata efluentes sanitários da Região Metropolitana de Fortaleza na Estação de Produção de Água de Reúso (Epar) até atingir padrões industriais.

A água tratada será transportada pelo trecho 5 do Eixão das Águas e entregue às fábricas instaladas no Cipp, incluindo os empreendimentos voltados ao hidrogênio verde e data centers.

Um acordo prévio chegou a ser assinado em novembro de 2022 envolvendo as partes, em que ficou previsto que a parceria utilizaria água de reúso proveniente dos esgotos tratados do macrossistema de esgotamento sanitário de Fortaleza, que também engloba as cidades de Maracanaú e Caucaia.

O fornecimento de água bruta para fins de reúso nesses moldes seria o primeiro da história do Ceará.

O POVO apurou com a Cagece que existe a capacidade de vazão de 2,4 m³/por segundo de efluentes tratados para atender a demanda do Complexo do Pecém.

Além disso, essa capacidade pode ser expandida a partir da atuação da Aegea, empresa vencedora da Parceria Público-Privada de saneamento básico para a Grande Fortaleza.

Inicialmente, chegou a se cogitar ainda a possibilidade de utilizar água dessalinizada. Mas, a opção pela água de reúso foi a escolhida.

Renan Carvalho, presidente da Utilitas, detalha que o projeto garante segurança hídrica para operações industriais críticas e reforça a competitividade do Pecém como polo de energia limpa, atraindo novos investimentos.

“Sua integração com a infraestrutura existente, como o Eixão das Águas, otimiza a logística hídrica e reduz custos. Além disso, representa uma das soluções mais avançadas de reúso industrial no Brasil”, frisou.

Em complemento, o presidente do Complexo do Pecém, Max Quintino, disse que a água de reúso é um insumo essencial para expandir o hub de hidrogênio verde sem pressionar os recursos hídricos naturais.

“Essa solução fortalece a sustentabilidade e a competitividade do Pecém, atraindo novos investimentos e consolidando nossa posição no mercado global de energia limpa”, afirmou.

