Jornalistas do O POVO são finalistas da 12º edição do Prêmio Sebrae

Foto: Samuel Setubal Na capa, a imagem do Beco do Céu, feita pelo fotojornalista Samuel Setubal e finalista da 12º edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Três trabalhos do O POVO são finalistas na 12º edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), que terá sua premiação no próximo dia 9 de setembro. As equipes são finalistas são nas categorias Texto e Fotojornalismo.

Finalista da categoria Texto, a colunista do O POVO, Carol Kossling, assina a reportagem “COP30: Como as mudanças climáticas impactam a vida das pessoas e dos pequenos negócios em todo o País”, com a equipe formada ainda por Irna Cavalcante, Catalina Leite, Tânia Alves, Wanderson Trindade Costa e Camila Nobre.

Os outros dois trabalhos são da categoria Fotografia. São eles: “Artesanato e Tradição: O lento desaparecimento de ofícios no interior do Ceará”, do fotojornalista Júlio Caesar; e “Periferia em desenvolvimento: A virada da favela em céu e cores”, do fotojornalista Samuel Setúbal e da repórter Catalina Leite.

Os três primeiros lugares de cada uma das cinco categorias receberão premiação em dinheiro e certificado. Já o primeiro lugar de cada uma das categorias recebe, ainda, troféu e o direito de representar o estado na etapa regional, que é classificatória para a etapa nacional do Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Quinze trabalhos apresentados por profissionais de veículos de comunicação cearenses e estudantes universitários do estado seguem na disputa, divididos nas categorias Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário.

A iniciativa visa reconhecer e prestigiar as melhores reportagens sobre o universo do empreendedorismo. Os trabalhos foram veiculados em diferentes canais da imprensa brasileira.

Este ano, cerca de 90 reportagens e séries foram inscritas no Estado do Ceará. No ano anterior, foram 87 materiais.

De acordo com o Sebrae, em 2025, em todo o País, foram contabilizados 3.442 trabalhos inscritos, um crescimento de 12% em relação ao ano passado.

Os trabalhos inscritos na etapa estadual foram avaliados por um júri composto por Carlos Viana Freire Júnior, assessor da Diretoria Executiva do Sebrae/CE; Rafael Mesquita, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará (Sindjorce) e Márcio Rodrigues, diretor de Comunicação da Associação Cearense de Imprensa (ACI).

Jornalistas comemoram trabalhos finalistas em premiação

A colunista Carol Kossling conta que, embora seja finalista na premiação pela terceira vez consecutiva, é “como se fosse a primeira”.

“Esse ano, em especial, tem a questão do tema que é minha paixão. Há cerca de quatro anos tenho me dedicado ao jornalismo sustentável, ao ESG e ao impacto e falar sobre isso é uma grande satisfação, pois faz parte do cotidiano de todo o planeta”, comemora.

Segundo Carol, a informação séria e correta se faz necessária diante de tantos negacionistas e o jornalismo é o meio para sensibilizar, provocar e chamar para a reflexão tanto a população, como as empresas. “Essa é mais uma conquista coletiva do time O POVO”, finaliza.

A editora-adjunta do O POVO+, Catalina Leite, conta que é sempre muito gratificante ter o trabalho reconhecido. "Especialmente porque impulsiona ainda mais as discussões abordadas nos conteúdos".

Catalina continua: “Ainda que a gente desejasse que o público se comovesse com a crise climática pelo simples e grandioso fato de que coloca toda a vida da Terra em risco, incluindo humanos e toda nossa biodiversidade, acaba sendo necessário puxar a área econômica para a conversa”.

“A verdade é que a crise climática afeta transversalmente a todos nós, e a economia não sai ilesa disso. Se grandes e pequenos negócios não estiverem atentos ao assunto e cumpram medidas verdadeiramente eficazes para mitigar e adaptar os efeitos do aquecimento global, nunca vamos atingir um cenário de melhora”, complementa.

Na capa, foto da matéria "Artesanato e Tradição: O lento desaparecimento de ofícios no interior do Ceará", e finalista da 12º edição do Prêmio Sebrae Crédito: Júlio Caesar/O POVO

O fotojornalista Samuel Setúbal conta a pauta "foi muito importante de ser feita e compartilhada, além de gerar fotos lindas com as crianças da comunidade”.

“Um dos motivos de ter virado fotojornalista foi de alguma forma ajudar as pessoas e mostrar o cotidiano e desenvolvimento de espaços periféricos", finaliza.

O também fotojornalista e editor-adjunto Júlio Caesar destaca que o projeto finalista é fruto de uma viagem de quatro dias pelo interior do Ceará.

“Contar a história da nossa gente através das imagens e ser reconhecido por um prêmio tão importante é sempre uma experiência ímpar. E fazer parte dos finalistas por três anos consecutivos é ainda mais importante para o trabalho de qualquer profissional”.

