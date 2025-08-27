Autora cearense é finalista em prêmio internacional de literatura

Foto: Marcos Nascimento/Divulgação Jornalista Ana Márcia Diógenes lança livro "Buraco de Dentro"

A jornalista e professora cearense Ana Márcia Diógenes é uma das 50 finalistas do Oceanos Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa.

Concurso literário que celebra as produções escritas originalmente em língua portuguesa, o Oceanos 2025 traz, entre os finalistas, concorrentes de 12 estados brasileiros, além de autores da Angola, Cabo Verde, Moçambique e Portugal.

Leia no OP+ | Acompanhe a escritora e jornalista Ana Márcia Diógenes

Dividido em duas categorias, Poesia e Prosa, com 25 concorrentes em cada, a escritora cearense é a única representante do Estado na edição deste ano. Colunista do O POVO, Ana Márcia Diógenes integra a seleção com o livro “Buraco de Dentro”, publicado pela Editora Patuá em 2024.

Livro 'Buraco de Dentro' concorre ao Oceanos Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa

O romance acompanha uma família formada por um casal e três filhos que se escondem em um bueiro e tentam sobreviver nas condições precárias. A obra da cearense retrata a vida, exclusão, sobrevivência e sociedade.

“Estar entre tantos ícones da literatura como Chico Buarque, Mia Couto, Agualusa e tantos outros autores e autores me deixou um pouco sem palavras. É uma honra, uma emoção”, escreveu Ana Márcia Diógenes em seu perfil no Instagram, celebrando a seleção.

Relembre | Itamar Vieira Júnior vence Prêmio Oceanos 2020 com 'Torto Arado'



Após a primeira fase, em que 50 obras foram selecionadas, o júri especializado do Prêmio Oceanos deve escolher 10 finalistas, cinco para cada categoria, que serão revelados no mês de outubro.

O anúncio dos vencedores, um de Prosa e outro em Poesia, do Prêmio Oceanos 2025 está previsto para ser divulgado em novembro. Cada ganhador receberá R$ 150 mil em dinheiro.