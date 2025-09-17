Três jornalistas do O POVO são indicados em prêmios de +Admirados da Imprensa; veja como votar

Foto: FCO FONTENELE e FERNANDA BARROS/O POVO Ana Rute Ramires (esq.) e Catalina Leite (dir.) são finalistas do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2025

Com duas representantes do Grupo de Comunicação O POVO, as jornalistas Ana Rute Ramires e Catalina Leite, estão indicadas ao Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2025 segue até o dia 19 de setembro. Já o colunista e editor-adjunto da editoria de Cidades, Rubens Rodrigues, foi indicado pelo segundo ano consecutivo, à premiação +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira. A votação, iniciada nesta terça-feira, 16, segue até o dia 30 de setembro.

+Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2025

Em sua quinta edição, a disputa conta com 112 jornalistas e 72 veículos finalistas.

Iniciativa do Einstein Hospital Israelita, com organização do portal Jornalistas & Cia, reconhece profissionais e veículos de comunicação que atuam na cobertura dos temas.

Na segunda fase da votação, o público deve selecionar, seguindo a ordem do 1º ao 5º colocado, os jornalistas e publicações favoritos em cada categoria.

Saiba como funciona a votação do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar em 2025.

O POVO+ é finalista em prêmio nacional de Jornalismo Socioambiental | SAIBA MAIS

O POVO: como votar nas finalistas do Einstein +Admirados 2025

Os internautas podem selecionar até cinco opções por categoria. A votação é aberta a jornalistas e profissionais de comunicação de agências, assessorias e empresas:

Geral: Jornalista (TOP 25)

Jornalista (TOP 25) Especiais: Colunista e Jornalista Especializado em Ciência

Colunista e Jornalista Especializado em Ciência Jornalistas Regionais: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul

Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul Veículos: Agência de Notícias, Áudio (Programa de Rádio/Podcast), Jornais e Revistas (Impresso e/ou Digital), Programa ou Quadro de TV, Site/Portal, Veículo Especializado em Saúde e Bem Estar e Veículo Especializado em Jornalismo Científico

Ao selecionar VOTAR AGORA, o usuário deve preencher nome completo, e-mail, veículo que atua e cargo (os dois últimos, em caso de profissional da comunicação). Em seguida, começa a selecionar a ordem nas categorias.

Ana Rute Ramires

A repórter com foco em Saúde Ana Rute Ramires é coordenadora da editoria de Cidades e colunista do O POVO. Ela concorre em duas categorias: TOP 25+ Admirados Jornalistas e Regional (Nordeste).

Na edição anterior, a jornalista alcançou o TOP 3 do Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar da região Nordeste. Ao lado da profissional, estavam Beatriz Castro, da TV Globo Nordeste, e Cinthya Leite, do Jornal do Commercio de Pernambuco.

Catalina Leite

Além de repórter e colunista de ciência, meio ambiente e clima, Catalina Leite é editora-adjunta do OP+. Na quinta edição do prêmio, concorre na categoria Regional (Nordeste).

O POVO conquista três premiações em duas categorias no Prêmio Sebrae de Jornalismo | LEIA MAIS



+Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira

Rubens Rodrigues é indicado ao prêmio Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira de 2025 Crédito: Aurelio Alves/O POVO

A iniciativa é organizada pelo portal Jornalistas&Cia, em parceria com os sites Neo Mondo e 1 Papo Reto e a Rede Jornalistas Pretos. Na disputa, são indicados 142 jornalistas de redação, 14 profissionais de imagem, 16 veículos liderados por jornalistas negros e outros 14 que se destacaram por coberturas em temas relacionados à justiça racial no Brasil.

Em sua terceira edição, o evento premiará os TOP 50 Jornalistas +Admirados do Brasil, o TOP 5 profissionais de Imagem/Vídeo e o TOP 5 Veículos – na categoria Geral e liderados por Jornalistas Negros ou Negras.

Saiba como funciona a votação do prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira de 2025.

O POVO: como votar no finalista do +Admirados Jornalistas Negros e Negras

O público deve elencar cinco opções nas seguintes categorias:

Jornalistas;

Profissionais de Imagem/Vídeo;

Veículo Geral;

Veículo Liderado por Jornalistas Negros.

Antes de iniciar a votação, o usuário deve preencher nome completo, e-mail, veículo que atua e cargo (os dois últimos, em caso de profissional da comunicação). Em seguida, começa a selecionar a ordem nas categorias.

VOTE AQUI

Conheça Rubens Rodrigues

Indicado pelo segundo ano consecutivo na categoria TOP 50 Jornalistas da premiação, Rubens Rodrigues é MBA em Jornalismo Digital e pós-graduando em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUCRS.

Em 2024, alcançou a lista dos TOP 50 +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira.

