Pedro Ariel Santana lança livro 'A Grande Beleza’ na CasaCor Ceará 2025

Foto: Samuel Setubal ￼PEDRO Ariel Santana é diretor de Relacionamento e Conteúdo da CasaCor

O lançamento da sétima edição do livro "A Grande Beleza", do arquiteto, jornalista e curador Pedro Ariel Santana foi realizado nesta quinta-feira, 16.

Com palestra sediada na CasaCor Ceará 2025, o diretor de Relacionamento e Conteúdo da mostra reuniu profissionais do design e figuras do mercado arquitetônico para apresentar o novo volume da série, que reúne imagens de ambientes, instalações artísticas e residências das mostras da CasaCor no Brasil.

Com o tema "Sonhos", o exemplar traz como fio condutor a ancestralidade, em uma abordagem que dialoga com o tema da edição deste ano da CasaCor – "Semear Sonhos". Em cerca de 200 páginas, o livro reúne ambientes da temporada de 2025 e alguns da safra de 2024, que traduzem e exaltam a brasilidade, a natureza e as memórias afetivas que residem em cada um desses espaços.

“A série é minha retrospectiva do ano, que passa pelo meu ponto de vista sobre as 18 mostras que fazemos pelo País. Este ano, o tema fala sobre lições de otimismo, sobre a busca de soluções na nossa ancestralidade, na bioarquitetura, na biomimética e nesses ambientes mais amigos da natureza, que se inspiram nela e que causam menos impacto ambiental”, explica Pedro.

Junto com imagens que captam a essência da CasaCor Ceará à CasaCor do Espírito Santo, a obra também reúne registros da Semana de Design de Milão e de mostras internacionais que inspiraram o processo curatorial de Pedro.

Algumas páginas adiante, é possível encontrar fotos do ambiente “Comedoria 24”, assinado na CasaCor Ceará 2024 pelo arquiteto Ney Filho. Para Ariel, o ambiente maximalista, que combinava elementos de diversas religiões, é um exemplo de como aliar a ancestralidade e a valorização das raízes locais a uma prática de arquitetura consciente.

Além da sessão de autógrafos e de conversas paralelas que versavam sobre os diferentes ambientes da Casa, o momento serviu para o público conhecer de perto o processo criativo do livro, que parte, antes de mais nada, de um amante da fotografia.

Em acréscimo ao cargo de curadoria da mostra, o qual ocupa em âmbito nacional há 11 anos, Pedro tem em sua trajetória 18 anos de experiência como diretor de Redação da revista Casa Cláudia, do Grupo Abril. Ele conta que essa vivência lhe possibilitou finalizar diversos ambientes e acompanhar desde a concepção até a fotografia dos espaços.

“Me considero mais um fotojornalista do que um fotógrafo de ambientes, pois estou com a minha câmera na mão e registro o que vejo. Essa experiência de acompanhar os fotógrafos para a revista me tornou, digamos, um fotógrafo amador que sabe enquadrar direitinho. É assim que eu acredito no meu trabalho: aquele que tem a chance de estar nos lugares e fazer seu registro”, explica.

Para a arquiteta Tìcci Sánford, que assina o espaço “Bodega Sebrae: Mel e Cachaça” na edição de 2025, o trabalho curatorial realizado para o livro inspira diversos arquitetos a pensarem sobre ângulos, enquadramento e, consequentemente, equilíbrio.



“O olhar do Pedro é muito especial. Além de excelente fotógrafo, ele, mais do que ninguém, sabe o que é boa arquitetura e bom design de interiores. Sempre há uma expectativa pela chegada de cada nova edição de ‘A Grande Beleza’ e, particularmente, tenho todas. Acho que todo arquiteto deve ter essa coleção, pois são olhares muito especiais sobre projetos igualmente especiais”, destaca.