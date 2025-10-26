Do forró ao trap, em clima de ano novo

Foto: Foto 1: 30PRAUM/Divulgação; Foto 2: Rodolfo Magalhães/Divulgação; Foto 3: Instagram/Reprodução Réveillon de Fortaleza 2026 acontecerá nos dias 30 e 31 de dezembro, em três polos da cidade; Matuê, Xand Avião e Seu Desejo estão entre as atrações confirmadas

Começa a contagem regressiva para a chegada de 2026 e, consequentemente, para o Réveillon de Fortaleza, um dos maiores eventos da capital cearense. Em 2025, conforme publicado pelo O POVO, a tradicional festa no Aterro da Praia de Iracema arrastou multidão com mais de 1 milhão de pessoas.

A noite da virada é parte do interesse que transformou a Cidade no 8º destino mais procurado por turistas brasileiros para passar a data, além das possibilidades turísticas do litoral. O desafio é não apenas manter a festividade no calendário fortalezense, como continuar com o padrão dos últimos anos.

As atrações musicais divulgadas na última segunda-feira, 20, mostram que este também é um dos objetivos para o encerramento do primeiro ano de mandato do prefeito Evandro Leitão (PT). Estão confirmados nomes como Luan Santana, Wesley Safadão, Matuê, Xand Avião e Seu Jorge. A soma de gêneros, que vai do forró ao trap, garante o interesse do público, conforme a resposta das redes sociais.

Já a proposta de descentralização com palcos no Conjunto Ceará e Messejana, também feita pela gestão durante o Carnaval e São João, amplia o alcance para mais bairros.

A expectativa depende das parcerias entre prefeitura e iniciativa privada, ainda em negociações, responsáveis pelo pagamento dos cachês da lista com mais de 20 artistas anunciados. Os próximos meses definirão se a festa será a mesma já conhecida pelos foliões.

