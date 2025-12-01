Evandro anuncia 10 novos leitos de UTI neonatal no Gonzaguinha da Messejana

Foto: FÁBIO LIMA ￼UTIS serão entregues em dezembro de 2025

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, participou de uma reunião na tarde deste domingo, 30, para definir a abertura de 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal no Gonzaguinha da Messejana.

Segundo a prefeitura, os novos leitos serão entregues neste dezembro, servindo como suporte aos bebês e mães que eram atendidas no Hospital Geral Dr. César Cals, que foi atingido por um incêndio em 13 de novembro deste ano.

A ocorrência, que teve como motivo um incêndio na subestação de energia do hospital, acarretou na transferência de 153 mulheres e 117 bebês para outras unidades de saúde da Cidade, sendo um deles o Hospital Universitário do Ceará (HUC).

Em relação aos investimentos, serão destinados, por meio do Ministério da Saúde, R$ 2,7 milhões para equipamentos como incubadoras, respiradores, berços e estruturas de suporte ao ambiente. A informação foi divulgada pelo secretário de Atenção Especializada do ministério, Mozart Sales, que também participou da reunião.

"Vamos fazer essa aquisição no menor espaço de tempo. Será um ganho com a descentralização desse tipo de leito qualificado, com profissionais capacitados para atender às demandas dessa importante região da cidade que é a grande Messejana", afirmou Mozart.

Para o prefeito, a abertura dos novos leitos só "é possível" devido ao alinhamento com o Governo do Ceará e o Governo Federal.

"Essa é mais uma entrega de uma parceria que já viabiliza melhorias no Hospital da Mulher, no IJF, na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, enfim, na maior parte dos 171 equipamentos da nossa rede", destaca Evandro Leitão.

Também participaram da reunião a secretária da Saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, a secretária adjunta, Aline Gouveia, e o secretário-executivo de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional do Estado do Ceará, Lauro Perdigão.

