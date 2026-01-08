Ombudsman do O POVO é reconduzido ao mandato para 2026

Foto: JÚLIO CAESAR ￼JOÃO Marcelo Sena tem mandato renovado para 2026

Celebrando o nonagésimo oitavo aniversário, o Grupo de Comunicação O POVO anunciou nesta quarta-feira, 7, a renovação do jornalista João Marcelo Sena como ombudsman. O cargo, cuja palavra origina do sueco, representa a figura de um “mediador” entre os leitores e a Redação.

Oficializado como ombudsman em 2025, durante solenidade de posse na sede do jornal, João Marcelo Sena já atuou como repórter das editorias de Esportes e Cidades, redator de capa, editor-adjunto da editoria de Política e colunista de política internacional.

Desde 1994, a função é mantida no O POVO por um mandato de um ano, com possibilidade de extensão. No total, 17 profissionais da comunicação ocuparam a função nas últimas décadas.

“Ser ombudsman é algo desafiador, porque nenhum jornalista estuda para estar neste cargo. É o tipo de experiência que se aprende a lidar durante o processo”, reflete João Marcelo.

Durante o ano de 2025, o ombudsman aponta um contato “muito enriquecedor e produtivo” com os leitores do jornal e do portal, com os ouvintes das rádios e com os seguidores das redes sociais do O POVO.

“Essa troca proporcionou uma experiência diferente de tudo que eu havia vivenciado no jornalismo. Sem dúvida foi algo que contribuiu para um olhar analítico mais apurado acerca do que é produzido”, afirma.

Renovação do mandato do ombudsman: expectativas para 2026

O diretor de Jornalismo do O POVO, Erick Guimarães, também descreve as expectativas positivas relacionadas ao trabalho do ombudsman em 2026.

“Esse promete ser um ano muito intenso do ponto de vista do Jornalismo. Nós temos pela frente uma eleição estadual e uma eleição presidencial, ambas com expectativas intensas e que prometem ser muito acirradas”, destaca.

O início da Copa do Mundo, além de um cenário geopolítico desafiador, são outros pontos que enfatizam a necessidade do cargo — “Por tudo isso, a análise crítica do jornalismo que nós fazemos precisa ser muito elaborada”.

As considerações sobre a atuação no segundo ano do mandato são refletidas pelo próprio ombudsman ao afirmar que os eventos programados demandam atenção e rigor jornalístico ainda maiores.

“Os leitores do O POVO são exigentes e merecem receber produtos informativos com a excelência construída ao longo destes quase 100 anos”, completa João Marcelo.

Lista de ombudsman anteriores: