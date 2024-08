Camilo, Elmano, Evandro e Luizianne prestigiam Catanho na convenção partidária de Caucaia

Foto: FÁBIO LIMA ELMANO, Camilo, Evandro e Luizianne ladeando Catanho, ontem à noite

O PT oficializou neste domingo, 4, Waldemir Catanho como candidato à Prefeitura de Caucaia e Vanderlan Alves (Republicanos) como vice. O evento ocorreu no Ginásio Cazuzão e contou com a presença em peso de lideranças do PT como o ministro da Educação, Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas, a deputada federal Luizianne Lins, o líder do Governo Lula, José Guimarães, e o prefeito Vitor Valim (PSB), além do pré-candidato em Fortaleza, Evandro Leitão.

Em seu discurso, Catanho exaltou as gestões de Valim e Luizianne, afirmando serem as "melhores da história" de Caucaia e Fortaleza, respectivamente, destacando obras. Além disso, o petista também apontou a parceria com o governo estadual e federal do grupo político como trunfo para sua gestão.

Na sua fala, o petista citou duas frases, que segundo o próprio "tem tudo a ver" com o evento, uma de Che Guevara, figura da Revolução Cubana, e uma de Jesus, escrita em um versículo no livro de Mateus na Bíblia.

"Uma delas, de um sujeito chamado Che Guevara que dizia 'o verdadeiro revolucionário é movido por grande sentimento de amor'. Da mesma forma, a gente aprende desde criança, 'amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo'. Isso são princípios políticos. Isso é o que deve mover realmente", declarou Catanho.

Luizianne elogiou Vitor Valim e disse que Catanho irá "avançar" em pontos positivos realizados. "Aqui nós temos tudo para ser um exemplo (...) Aqui onde você olha é beleza por cima de beleza. Vamos juntar todas essas diversidades num coração só", exclamou a parceira de longa data do candidato e coordenadora da campanha do petista.

Valim, atual prefeito, relembrou a sua decisão de não tentar à reeleição e deixar a vida pública após o falecimento de sua filha, Sofia, e disse que fala como "cidadão" de Caucaia e teceu elogios a Luizianne. "Não tem conselheira melhor para o nosso futuro prefeito. Uma mulher que tem vasta experiência", disse.

Já Camilo Santana também destacou a parceria entre governo estadual e federal com Catanho em uma possível gestão, além de exaltar o candidato. "Caucaia tem uma oportunidade de ouro nas mãos, a oportunidade de eleger um caba sério, ficha limpa, experiente, humilde, trabalhador e não tenho dúvidas que será o próximo prefeito de Caucaia", exclamou.