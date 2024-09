Fortaleza: veja repercussão entre os candidatos após pesquisa Datafolha para prefeito

Foto: Montagem O POVO ANDRÉ Fernandes, Capitão Wagner, Evandro Leitão e José Sarto

Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza repercutiram a pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO e divulgada nesta quarta-feira, 25. André Fernandes (PL), que está na liderança empatado tecnicamente com Evandro Leitão (PT), destacou que o resultado é um "combustível" para a campanha. O candidato petista pediu aos apoiadores para "intensificar os trabalhos" na reta final de campanha, enquanto Capitão Wagner (União Brasil) afirmou que é o "único" candidato a vencer o PT no segundo turno.

André Fernandes, que está com 27% e oscilou para cima em dois pontos percentuais em relação à ultima pesquisa, agradeceu ao apoio dos eleitores, e afirmou que é o "único candidato" que não usou a propaganda eleitoral gratuita na TV para atacar opositores.

"O primeiro sentimento é de gratidão. Eu queria agradecer a cada pessoa que tem ido livremente, gratuitamente, aos nossos eventos de campanha e ajudado o fortalezense a conhecer mais da nossa candidatura e de nossas propostas", destacou em nota.

E completou: "Eu também vejo como uma confirmação de que o fortalezense quer uma campanha propositiva e alegre. Sou o único candidato que não usou a TV para atacar ninguém e, quando fui atacado, acabei crescendo mais ainda em todas as pesquisas".

O candidato também vê o resultado da pesquisa como "combustível" para si e para sua militância, com objetivo de trabalhar mais até o dia da eleição, em 6 de outubro.

Evandro Leitão, que está com 25% e cresceu seis pontos percentuais, pediu aos apoiadores para "intensificar" os trabalhos na campanha, além de chamar a pesquisa de "grande notícia". "Time do 13, mais uma grande notícia agora. Saiu a pesquisa, estamos empatados tecnicamente com o outro candidato bolsonarista, portanto vamos para cima, vamos pedir voto cada vez mais. Intensificar os trabalhos para que a gente possa chegar no dia 6 de outubro com a grande vitória para a população fortalezense", afirmou em áudio para apoiadores.

Capitão Wagner, que está com 17% e teve queda de seis pontos percentuais, analisou um possível cenário para o segundo turno e afirmou que é o "único" a vencer o PT no pleito. “Importante destacar que somos a única opção pra vencer o PT no segundo turno. Se o eleitor quer mudança, a segurança é votar 44", disse, em nota.

O POVO entrou em contato com o prefeito e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), mas não obteve retorno até o momento até o fechamento desta página.

Em meio a pesquisas, vereadores da base e oposição trocam alfinetadas

Próximo da reta final do primeiro turno das eleições e em meio a pesquisas eleitorais, a tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) foi usada nessa quarta-feira, 25, pelos vereadores com falas voltadas para a acirrada disputa.

Minutos antes da divulgação da pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO, Adail Júnior (PDT) celebrou o crescimento de José Sarto (PDT) nas intenções de votos no instituto Atlas/Intel, apresentada na véspera.

De acordo com o vereador pedetista, o aumento da tensão entre André Fernandes e Capitão Wagner tem favorecido o prefeito e o crescimento dele é "difícil de parar".

"Essa discussão, essa briga nas redes sociais, na televisão, nas campanhas propriamente ditas de Capitão Wagner com André Fernandes está sobrando positivamente para nós. E aí tá garantindo sim nosso prefeito Sarto Nogueira no segundo turno. Não tenho dúvida disso. Veja que começou uma ascensão na pesquisa do nosso prefeito Sarto. E aí é difícil parar esse crescimento e depois cair", disse.

Na pesquisa referida, o prefeito pontuou 22%, um crescimento de três pontos percentuais e que o coloca empatado na liderança pelo empate técnico. No Datafolha, porém, Sarto caiu na mesma medida, ficando na quarta colocação com 15%.

Ainda de acordo com Adail, os números de Sarto no Atlas dão ânimo para a militância continuar com agendas nas ruas e abrem uma porta para aglutinar eleitores insatisfeitos com os demais adversários.

"E aí abre-se as portas para todas aquelas pessoas que não querem Evandro, que não querem Capitão Wagner e que não querem André, só tem uma saída, Sarto Nogueira", declarou.

Bruno Mesquita (PSD), apoiador de Evandro Leitão (PT), usou a tribuna em sequência e ironizou a fala do colega parlamentar dizendo que tais dados foram retirados do "instituto Adail Júnior" e também citou o vice-líder do Sarto, Didi Mangueira (PDT).

"Vereador Adail Jr. na ânsia de fazer um agrado ao prefeito José Sarto vem a tribuna e cria o instituto Adail Jr. Quem foram ouvidos? Vou dizer os entrevistados, vereador Didi, que também tá na mesma doença dele, e mais cinco ou seis alienados. Doido pra escaparem", ironizou.

Segundo Mesquita, a cidade de Fortaleza já escolheu quem vai para o segundo turno. "Se é Evandro, se é André, se é Capitão, eu não sei não. Mas o prefeito Sarto não vai não", completou.

Citado por Bruno, Didi Mangueira falou que não gostaria de levar a pauta das eleições para a tribuna, mas ironizou o vereador na mesma medida. "Mas eu também vi agora que tem um novo instituto. Instituto BM, instituto Bruno Mesquita", disse.

E desafiou: "O vereador Adail Jr. traz aqui o que as pesquisas estão dizendo, não é instituto do Adail. Mas o Bruno vem falar do instituto BM, que fez a previsão, que fez a pesquisa. Achei parecido com comentarista e futebol, comenta o que aconteceu. Quero ver fazer a previsão do placar".

O vice-líder do Sarto também declarou que não há eleição ganha e nem perdida antes do dia da votação. Ele citou o fato dos outros candidatos estarem procurando os vereadores aliados do prefeito por justamente não terem a garantia de vitória.

"Não é a toa que outros candidatos que estão bem nas pesquisas estão procurando os vereadores aliados do Sarto, para irem para conversarem já falando em um segundo turno. É porque não tem certeza de vitória, porque o povo é quem vai escolher. E na minha avaliação, como pedetista, como líder da maior bancada desta Casa, vice-líder do prefeito Sarto, o projeto que está aí fazendo essa mudança em Fortaleza, esse projeto é o projeto que será o vitorioso", disse.

Confira o resultado da pesquisa Datafolha:

A quarta pesquisa Datafolha sobre a eleição para prefeito de Fortaleza mostra André Fernandes e Evandro Leitão em continuidade na tendência de crescimento e se distanciando dos adversários, que seguiram em queda. Os candidatos do PL e do PT lideram as intenções de voto e estão em vantagem para chegar ao segundo turno, conforme o Datafolha. A pesquisa é contratada pelo O POVO. Veja os números:

Intenção de voto estimulada

André Fernandes (PL):27% (+2)

Evandro Leitão (PT): 25% (+6)

Capitão Wagner (União Brasil): 17% (-6)

José Sarto (PDT): 15% (-3)

Eduardo Girão (Novo): 4% (+2)

Técio Nunes (Psol): 1% (=)

Zé Batista (PSTU): 0 (=)

George Lima (Solidariedade): 0 (=)

Em branco/nulo/nenhum: 7% (=)

Não sabe: 3% (=)

Números entre parênteses indicam a variação das intenções de voto entre a pesquisa de 11 a 13 de setembro e a atual, entre 23 e 24 de setembro

Chico Malta (PCB) não foi citado.

André Fernandes teve oscilação positiva de 2 pontos percentuais e alcançou 27% das intenções de voto. Evandro Leitão cresceu 6 pontos percentuais e tem 25%. André e Evandro estão tecnicamente empatados.

Capitão Wagner caiu 6 pontos percentuais. Pela primeira vez na série de pesquisas do Datafolha ele não aparece tecnicamente empatado na liderança.

José Sarto tem 3 pontos a menos que na pesquisa anterior e está com 15%. O candidato do União Brasil e o do PDT estão tecnicamente empatados na disputa pelo terceiro lugar.

O Datafolha entrevistou 826 eleitores nos dias 23 e 24 de setembro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O índice de confiança aponta a chance de o resultado da pesquisa estar dentro da margem de erro estimada.

A pesquisa foi contratada pelo O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-06915/2024.

Análises:

Guálter George | O candidato do "mito" virou candidato de si mesmo em Fortaleza



Carlos Mazza | Evandro diz que "boa parte" dos terceirizados da Prefeitura "não trabalham"



Henrique Araújo | Wagner despenca e fica mais longe do 2º turno



Érico Firmo | Sarto corre para evitar entrar para a história pelo lado ruim



Qual a rejeição aos candidatos?

O Datafolha mostrou ainda a rejeição dos candidatos a prefeito de Fortaleza. Confira os números aqui

Simulações de 2º turno

O Datafolha fez ainda seis simulações de 2º turno. Confira aqui quem leva a melhor nos vários cenários

Qual a tendência da eleição em Fortaleza?

Nas duas últimas rodadas do Datafolha, André Fernandes subiu 11 pontos percentuais. Na pesquisa anterior, realizada de 11 a 13 de setembro, André havia subido 9 pontos percentuais em relação aos números de 20 e 21 de agosto. Desta vez, ele não mostrou o mesmo fôlego, mas teve oscilação positiva de 2 pontos, mesmo após passar a ser alvo dos adversários de modo mais incisivo, principalmente do ex-aliado Capitão Wagner.

O ritmo mais intenso de crescimento tem sido de Evandro. Impulsionado pelo maior tempo no horário eleitoral, ele cresceu 15 pontos percentuais nas duas últimas pesquisas. Ele havia crescido 9 pontos entre as duas rodadas anteriores. Agora, subiu 6 pontos.

Wagner, por sua vez, tem a trajetória descendente mais intensa. Em duas rodadas, caiu 12 pontos — 6 em cada uma delas.

Sarto tem 8 pontos a menos em relação a duas rodadas atrás. Havia caído 5 pontos e agora teve movimentação negativa de 3 pontos, no limite máximo da margem de erro.

Como estão os demais candidatos?

Eduardo Girão (Novo) interrompeu a trajetória de oscilações negativas e passou de 2 % para 4%. Técio Nunes (Psol) manteve 1%, mesmo percentual em todas as rodadas.

Zé Batista (PSTU) e George Lima (Solidariedade) foram citados, mas não chegaram a 1%.

Chico Malta (PCB) apareceu na lista, mas não foi mencionado por nenhum entrevistado pelo Datafolha.

O percentual dos que dizem votar em branco, nulo ou em nenhum ficou estável, em 7%. Também não houve variação nos que disseram não saber em quem votar — 3%.

Intenção de voto espontânea

O Datafolha mediu também a intenção de voto espontânea. Nessa pergunta, os eleitores dizem em quem pretendem votar sem ver a lista com o nome dos candidatos. Veja os números:

André Fernandes (PL): 19% (+3)

Evandro Leitão (PT): 14% (+3)

José Sarto (PDT): 10% (-2)

Capitão Wagner (União Brasil): 9% (-3)

Eduardo Girão (Novo): 1% (+1)

Votar no PT/candidato do PT: 1% (+1)

Outras respostas: 7% (+1)

Em branco/nulo/nenhum: 5% (+1)

Não sabe: 33% (-5)

Tanto André Fernandes quanto Evandro Leitão tiveram variação positiva de 3 pontos percentuais, no limite da margem de erro. O candidato do PL chegou a 19%. O petista, 14%.

José Sarto e Capitão Wagner, por sua vez, tiveram oscilações negativas. Sarto, de 2 pontos, e foi a 10%. Wagner, 3 pontos, indo a 9%.

Como o Datafolha escolheu quem seria entrevistado?

A seleção de quem responderia ao questionário foi feita em duas etapas. Primeiro, foram sorteadas as regiões e os bairros que fizeram parte da amostra. No segundo momento, foram sorteados os pontos de abordagem onde foram feitas as entrevistas.

Por fim, os entrevistados foram selecionados aleatoriamente para responder ao questionário, de acordo com cotas de sexo e faixa etária, de acordo com os dados fornecidos por TSE (agosto/2024), IBGE (PNAD 2023 e Censo 2022) e dados primários de outros levantamentos do instituto.

A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024

As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorre em 6 de outubro. Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos mais 1, haverá segundo turno em Fortaleza, no dia 27 de outubro.

Há nove candidatos na disputa:

André Fernandes (PL), deputado federal

Capitão Wagner (União Brasil), ex-deputado federal

Chico Malta (PCB), advogado

Eduardo Girão (Novo), senador

Evandro Leitão (PT), deputado estadual

George Lima (Solidariedade), ex-deputado estadual

José Sarto (PDT), prefeito e candidato à reeleição

Técio Nunes (Psol), produtor cultural

Zé Batista (PSTU), operário da construção civil e sindicalista.

Cenário da eleição

O prefeito Sarto busca a reeleição e a permanência do grupo político que chegou ao poder na Prefeitura em 2013, com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Houve ruptura do bloco político em 2022, com PT e PDT em atrito na eleição para governador, na qual Elmano de Freitas foi eleito e Roberto Cláudio ficou na terceira colocação.

Na disputa deste ano, o PT lançou Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa.

Houve divisão também no bloco da direita, unidos até 2022. Este ano são candidatos André Fernandes, representante do bolsonarismo, Capitão Wagner, que representou os conservadores nas eleições majoritárias de 2016, 2020 e 2022, e ainda Eduardo Girão.

Há ainda mais três partidos de esquerda na disputa: o Psol, com Técio Nunes, o PCB, com Chico Malta, e o PSTU, com Zé Batista.

Fecha a lista de candidatos George Lima, do Solidariedade, de centro.