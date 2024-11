Evandro teve maiores vitórias em Benfica e Ancuri; André foi melhor em Guararapes e Meireles

Foto: design op capa -eleições - mapa fortaleza

A eleição que escolheu Evandro Leitão (PT) como próximo prefeito de Fortaleza foi bastante acirrada. No domingo de segundo turno, em 27 de outubro, ele derrotou André Fernandes (PL) por uma diferença de 10.838 votos. A vitória de Evandro, porém, prevaleceu em 64 bairros da capital cearense, com o Benfica dando a maior votação para o candidato.

No comparativo com o 1º turno, Evandro Leitão apresentou crescimento significativo. Em 6 de outubro, ele havia vencido em 21 bairros; já no segundo turno, a aceitação entre os eleitores aumentou em mais 43 localidades.

Por outro lado, André Fernandes perdeu espaço para o adversário. Se, no primeiro turno, ele havia conquistado 89 bairros, no segundo turno essa contagem caiu para 46.

O petista teve 60,17% dos votos no bairro, contra 36,08% de André Fernandes (PL).

Evandro teve 6.261 votos nas seções eleitorais do Benfica. André ficou com 3.754.

Dos 10.838 votos de vantagem para Evandro em Fortaleza inteira, 2.507 foram no Benfica, 23,1% da diferença total na cidade.

Em 43 bairros, houve viradas. Onde André Fernandes ficou na frente no 1º turno, a maioria foi de Evandro Leitão no 2º turno.

Os dados foram reunidos e analisados por Alexandre Cajazeira, cientista de dados do O POVO+, a partir dos resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Benfica, o bairro que deu maior vantagem para Evandro

Tradicional bairro universitário e boêmio, o Benfica abriga a reitoria e o Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará (UFC), a sede do Partido dos Trabalhadores (PT) e outros partidos de esquerda.

Após a festa no comitê no Luciano Cavalcante, Evandro Leitão foi à comemoração na Avenida da Universidade, bairro onbde obteve maior diferença de votos para André Fernandes

É também o local onde estão localizados vários comitês de candidatos. No domingo, a Avenida da Universidade foi fechada para comemoração da vitória do candidato, como costuma ocorrer quando candidatos de esquerda são vitoriosos em eleições majoritárias. Após a comemoração no comitê, no bairro Luciano Cavalcante, Evandro compareceu à festa na Avenida da Universidade, no domingo.

A seguir na lista dos bairros que deram maiores vantagens para Evandro está o Ancuri, na porção sudeste da cidade, na Grande Messejana. As seções do bairro deram 58,02% dos votos para o petista, contra 38,39% do candidato do PL. Foram 532 votos para Evandro e 352 para André.

A terceira maior vantagem a favor de Evandro foi no Damas, onde ele obteve 57,59%, com 2.194 votos. André teve 38,48%, com 1.466 votos.

Na Sabiaguaba, quarta maior diferença a favor do petista, Evandro teve 56,86%, com 551 votos. André, com 39,01%, teve 378 votos.

E a quinta maior vantagem a favor de Evandro foi no Moura Brasil. Foram 55,24% dos votos para o petista, com 517 eleitores. André teve 39,64%, com 371 apoios.



Maiores diferenças a favor de Evandro Leitão

Benfica Ancuri Damas Sabiaguaba Moura Brasil Joaquim Távora Pirambu Tauape Fátima Farias Brito

Onde André Fernandes foi melhor

O bairro onde houve maior diferença a favor de André Fernandes foi o Guararapes. O candidato do PL teve 57,07% dos votos, com 1.389 eleitores. Evandro teve 38,7%, com 942 votos.

A seguir, a maior diferença a favor de André foi no Meireles: 56,35%, com 9.735 votos. Evandro ficou com 40,14% — teve 6.935 votos.





Maiores diferenças a favor de André Fernandes



Guararapes Meireles Parque Manibura De Lourdes José de Alencar Cocó Aeroporto Aldeota Vila Peri

Parque Presidente Vargas

Onde as disputas foram mais equilibradas

Os bairros onde houve menores diferenças foram Parque Araxá, Dom Lustosa e Lagoa Redonda. Nos três, o mais votado foi André Fernandes.

No Parque Araxá, a diferença foi de só um voto: 30 para Fernandes, 29 para Evandro. No Dom Lustosa, o candidato do PL teve 3.548 votos. O petista teve dois votos a menos: 3.546. Na Lagoa Redonda, o vencedor também foi Fernandes, com o triplo da diferença: seis votos. O candidato teve 7.615 votos e o adversário, Evandro, 7.609.

Para Evandro, a vitória mais apertada foi no bairro Floresta. A diferença foi de 7 votos: 2.473 contra 2.466.

No Itaoca, a diferença foi também de 7 votos, mas com menos eleitores: 57 para Evandro, 50 para André.



Bairros onde houve virada

Houve 43 bairros onde viradas ocorreram. André Fernandes havia ficado na frente no 1º turno, mas Evandro Leitão foi o mais votado no 2º turno.

Confira os 43 bairros onde houve virada:

Moura Brasil Parque Santa Maria Itaoca Jardim Iracema Barroso Padre Andrade Presidente Kennedy Vila União Álvaro Weyne Praia Do Futuro II Sapiranga-Coité Guajeru Ellery Pedras Monte Castelo Itaperi Messejana Alto da Balança Serrinha Praia de Iracema Mondubim Parque Dois Irmãos Cristo Redentor Jardim Cearense Bom Jardim Maraponga Passaré Pici Montese Antônio Bezerra Bela Vista Vicente Pinzon Granja Lisboa Parangaba Floresta Boa Vista-Castelão Panamericano Novo Mondubim Mucuripe Papicu Parque Santa Rosa Autran Nunes Genibaú



Pesquisas em Fortaleza acertaram ou erraram? Veja desempenho dos institutos no 2º turno

A maioria das pesquisas eleitorais divulgadas nas vésperas do segundo turno, no último domingo, 27, apontou o resultado da eleição para prefeito de Fortaleza dentro da margem de erro.

Os institutos apontaram, majoritariamente, cenários parecidos sobre a disputa eleitoral pela Prefeitura da Capital. De seis pesquisas divulgadas na véspera, quatro apontaram empate técnico entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), levando em conta a margem de erro de cada pesquisa. Apenas os institutos Futura e Veritá mostraram o candidato do PL na liderança com vantagem fora da margem de erro.

Comparação entre pesquisas em Fortaleza e resultado da eleição



Seis institutos divulgaram pesquisas nos dois dias antes do segundo turno das eleições: AtlasIntel, Datafolha, Futura, Veritá, Quaest e Real Time Big Data. Quatro levantamentos indicavam empate técnico entre os candidatos.

A pesquisa Datafolha Fortaleza, contratada pelo O POVO, mostrou os dois candidatos empatados tecnicamente, mesmo cenário apresentado pelo instituto em rodadas anteriores no segundo turno. Na última, o candidato do PL apareceu com 51% dos votos válidos, enquanto o petista estava com 49%. A margem de erro da pesquisa era de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O Instituto AtlasIntel também mostrou empate técnico entre André e Evandro, com o deputado federal registrando 50,5% dos votos válidos e o presidente da Assembleia Legislativa, 49,5%. A margem de erro era de dois pontos para mais ou para menos.

A Quaest foi o levantamento que chegou mais próximo do resultado das urnas. A pesquisa mostrou os dois candidatos em empate numérico, com 50% cada. A margem de erro era de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O Instituto Real Time Big Data também indicou empate entre Evandro e André, porém o petista apareceu numericamente à frente, com 51% dos votos válidos, enquanto Fernandes tinha 49%. Divulgado na última sexta-feira e com uma margem de três pontos percentuais, esse foi o único levantamento que mostrou Evandro na liderança numérica entre as últimas pesquisas publicadas.

Na reta final do segundo turno, dois institutos registraram André Fernandes na frente de Evandro Leitão com vantagem. O levantamento feito pela Futura — com margem de erro de 3,1 pontos para mais ou para menos — mostrou Fernandes com 53,5% dos votos válidos e Leitão com 46,5%. Na pesquisa Veritá, com margem de 2,2 pontos percentuais, o candidato do PL teve 52,5% e o candidato do PT, 47,5%. Comparando com o resultado final, os dois levantamentos tiveram números fora da margem de erro.

Pesquisas acertaram resultado de Evandro Leitão e André Fernandes?

A maior parte das pesquisas acertou o cenário acirrado da eleição e se aproximou dos números indicados pelas urnas no fim do pleito. Evandro Leitão foi eleito com 50,38%, enquanto André Fernandes foi derrotado e recebeu 49,62% dos votos.

Com exceção do levantamento da Real Time Big Data, cinco institutos indicaram a intenção de voto de Leitão abaixo do percentual registrado pelo petista.

O cenário foi o mesmo em relação a Fernandes. Quaest, AtlasIntel e Datafolha indicaram números maiores do que o percentual das urnas, porém ainda dentro da margem de erro.

Futura e Veritá também tiveram resultados superiores ao resultado do deputado federal, ultrapassando a margem de erro. Apesar de ainda estar dentro da margem, a Real Time Big Data foi a única que apontou um número abaixo desse percentual.

Gráfico dos resultados das pesquisas na véspera e o resultado da eleição para prefeito de Fortaleza



Em azul, resultados na margem de erro. Em vermelho, fora da margem. A cor mais azul indica resultado mais exato. Quanto mais vermelho, mais distante da margem de erro

Números negativos (-) indicam que o instituto projetou menos votos do que o candidato acabou tendo. Quando não há sinal, o número é positivo e sinaliza que a pesquisa apontava mais votos do que as urnas mostraram.





Bairro de Fortaleza teve diferença de 1 voto entre André e Evandro

A eleição para prefeito de Fortaleza foi a mais equilibrada da história da Capital e em nenhum lugar esse acirramento esteve mais expresso que no Parque Araxá, pequeno bairro situado entre as avenidas Jovita Feitosa e Bezerra de Menezes. Ali, a diferença de votos no 2º turno foi de apenas um eleitor.

Quem levou a vantagem ali foi André Fernandes (PL). Obteve 30 votos. Evandro Leitão (PT), um a menos: 29.

Outra disputa muito equilibrada foi no Dom Lustosa, nas imediações do Antônio Bezerra, na porção oeste da Cidade. Vitória também de André, por dois votos de diferença — e um contingente de eleitores bem maior. O candidato do PL teve 3.548 votos. O petista, 3.546.

Na Lagoa Redonda, na parte sudeste de Fortaleza, o vencedor também foi Fernandes, por diferença de seis votos. O candidato bolsonarista teve 7.615 votos e o adversário, Evandro, 7.609.

Para Evandro, a vitória mais apertada foi no bairro Floresta, a oeste, perto da Barra do Ceará. A diferença foi de 7 votos: 2.473 contra 2.466.

No Itaoca, no Grande Montese, a diferença foi também de 7 votos, mas com menos eleitores: 57 para Evandro, 50 para André.

Resultado por bairro

Evandro conseguiu virada no 2º turno contra André Fernandes em 43 bairros

Evandro Leitão (PT) foi eleito prefeito de Fortaleza com 10.838 votos de vantagem para André Fernandes (PL), no dia 27 de outubro. Foi a eleição mais apertada da história de Fortaleza, em termos proporcionais. Porém, o resultado não deixa de ser significativo ao considerar que 21 dias antes, no 1º turno, o petista ficou 82.131 votos atrás do candidato do PL.

A reversão do resultado passou por 43 bairros nos quais Evandro ficou atrás de André no 1º turno, mas foi o mais votado no 2º turno.

Confira os bairros onde houve virada a favor de Evandro:

Não houve nenhum bairro em que André tenha conseguido virada.



Evandro havia vencido em 21 bairros no 1º turno. No 2º turno, o número subiu para 64 bairros.

André Fernandes havia sido o mais votado em 89 bairros no 1º turno. O número caiu para 46 bairros no 2º turno.

Confira a votação por bairro no 1º e no 2º turno:

Bairros em que houve virada:



Moura Brasil Parque Santa Maria Itaoca Jardim Iracema Barroso Padre Andrade Presidente Kennedy Vila União Álvaro Weyne Praia Do Futuro II Sapiranga-Coité Guajeru Ellery Pedras Monte Castelo Itaperi Messejana Alto da Balança Serrinha Praia de Iracema Mondubim Parque Dois Irmãos Cristo Redentor Jardim Cearense Bom Jardim Maraponga Passaré Pici Montese Antônio Bezerra Bela Vista Vicente Pinzon Granja Lisboa Parangaba Floresta Boa Vista-Castelão Panamericano Novo Mondubim Mucuripe Papicu Parque Santa Rosa Autran Nunes Genibaú

Com informações, análises e visualizações do cientista de dados do O POVO+, Alexandre Cajazeira