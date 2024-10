Abstenções e votos nulos influenciam no resultado da Eleição de Fortaleza

Com menor taxa de abstenção entre as capitais, Fortaleza teve segundo turno acirrado entre Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL). Com pouco mais de dez mil votos de diferença, o pleito deu a vitória a Evandro como o mais novo prefeito da capital cearense

Na disputa eleitoral deste domingo, 28 de outubro, Evandro Leitão (PT) venceu o segundo turno em Fortaleza, tornando-se o novo prefeito com 50,38% dos votos, somando 716.133 votos. Seu oponente, André Fernandes (PL), conquistou 705.295 votos, o que representa 49,62% dos votos válidos. A diferença, inferior a 11 mil votos, reflete um dos pleitos mais apertados nas disputas municipais de 2024.

De todas as 51 cidades que realizaram o segundo turno, Fortaleza apresentou a menor taxa de abstenção, com 280.329 eleitores (15,84% dos aptos) que não compareceram às urnas. Em uma disputa com margem tão estreita, esse fator ganha importância, levantando a questão de que, caso os eleitores que se abstiveram tivessem participado do pleito, o desfecho nas urnas poderia ter sido distinto.





Votos válidos para Prefeitura de Fortaleza no 2º turno de 2024



No primeiro turno, André liderou com uma margem significativa sobre Evandro, acumulando mais de 82 mil votos de vantagem. Depois disso, o cenário apresentado era de equilíbrio. Conforme mostrava o Agregador de Pesquisas do O POVO, a disputa entre os candidatos bolsonarista e petista indicava um acirramento e equilíbrio até o fim.



Embora André Fernandes aparecesse na frente na grande maioria dos institutos de pesquisa, o mesmo Agregador chegou a apontar para uma diminuição da distância entre eles na véspera do 2º turno.

Ao mesmo tempo, polêmicas envolvendo membros diretos da campanha e até o próprio candidato do PL contribuíram para uma virada de situação no pleito realizado em 27 de outubro. Como resultado, Evandro Leitão conquistou 716.133 votos frente a 705.295 votos de André Fernandes, demarcando assim uma vitória com 10.838 votos de diferença.

Diferença de Evandro Leitão para André Fernandes no 1º e 2º turnos



Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgados em seu portal de resultados também permitem ver o impacto das abstenções na Capital. Mesmo abaixo do cenário nacional, a taxa daqueles que não participaram das eleições em Fortaleza foi significativa, aumentando de 274.619 no primeiro turno para 280.329 eleitores ausentes no segundo.

Os votos brancos e nulos, por outro lado, tiveram leve significativa no segundo turno, passando de 96.331 para 67.924. Esse decréscimo pode sugerir que parte dos eleitores indecisos ou que haviam optado por não votar em nenhum dos candidatos no primeiro turno, escolheram participar mais ativamente no segundo ou mesmo que se ausentaram do processo, engrossando a taxa de abstenção.

Vale lembrar que pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO mostrou que o desinteresse pela eleição e pelos candidatos foi a causa de 23% da abstenção em Fortaleza no primeiro turno.

Números de abstenção e votos branco/nulos no 1º e 2º turno