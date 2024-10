Evandro teve maiores vitórias em Benfica e Ancuri; André foi melhor em Guararapes e Meireles

A eleição que escolheu Evandro Leitão (PT) como próximo prefeito de Fortaleza foi bastante acirrada. No domingo de segundo turno, em 27 de outubro, ele derrotou André Fernandes (PL) por uma diferença de 10.838 votos. A vitória de Evandro, porém, prevaleceu em 64 bairros da capital cearense, com o Benfica dando a maior votação para o candidato.

No comparativo com o 1º turno, Evandro Leitão apresentou crescimento significativo. Em 6 de outubro, ele havia vencido em 21 bairros; já no segundo turno, a aceitação entre os eleitores aumentou em mais 43 localidades.

Por outro lado, André Fernandes perdeu espaço para o adversário. Se, no primeiro turno, ele havia conquistado 89 bairros, no segundo turno essa contagem caiu para 46.

Veja o resultado da eleição para prefeito de Fortaleza por bairro e o que mudou do 1º para o 2º turno

O petista teve 60,17% dos votos no bairro, contra 36,08% de André Fernandes (PL).

Evandro teve 6.261 votos nas seções eleitorais do Benfica. André ficou com 3.754.

Dos 10.838 votos de vantagem para Evandro em Fortaleza inteira, 2.507 foram no Benfica, 23,1% da diferença total na cidade.

Em 43 bairros, houve viradas. Onde André Fernandes ficou na frente no 1º turno, a maioria foi de Evandro Leitão no 2º turno.

Os dados foram reunidos e analisados por Alexandre Cajazeira, cientista de dados do O POVO+, a partir dos resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Benfica, o bairro que deu maior vantagem para Evandro

Tradicional bairro universitário e boêmio, o Benfica abriga a reitoria e o Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará (UFC), a sede do Partido dos Trabalhadores (PT) e outros partidos de esquerda.

Foto: JÚLIO CAESAR Após a festa no comitê no Luciano Cavalcante, Evandro Leitão foi à comemoração na Avenida da Universidade, bairro onbde obteve maior diferença de votos para André Fernandes

É também o local onde estão localizados vários comitês de candidatos. No domingo, a Avenida da Universidade foi fechada para comemoração da vitória do candidato, como costuma ocorrer quando candidatos de esquerda são vitoriosos em eleições majoritárias. Após a comemoração no comitê, no bairro Luciano Cavalcante, Evandro compareceu à festa na Avenida da Universidade, no domingo.

A seguir na lista dos bairros que deram maiores vantagens para Evandro está o Ancuri, na porção sudeste da cidade, na Grande Messejana. As seções do bairro deram 58,02% dos votos para o petista, contra 38,39% do candidato do PL. Foram 532 votos para Evandro e 352 para André.

A terceira maior vantagem a favor de Evandro foi no Damas, onde ele obteve 57,59%, com 2.194 votos. André teve 38,48%, com 1.466 votos.

Na Sabiaguaba, quarta maior diferença a favor do petista, Evandro teve 56,86%, com 551 votos. André, com 39,01%, teve 378 votos.

E a quinta maior vantagem a favor de Evandro foi no Moura Brasil. Foram 55,24% dos votos para o petista, com 517 eleitores. André teve 39,64%, com 371 apoios.



Maiores diferenças a favor de Evandro Leitão

Benfica Ancuri Damas Sabiaguaba Moura Brasil Joaquim Távora Pirambu Tauape Fátima Farias Brito

Onde André Fernandes foi melhor

O bairro onde houve maior diferença a favor de André Fernandes foi o Guararapes. O candidato do PL teve 57,07% dos votos, com 1.389 eleitores. Evandro teve 38,7%, com 942 votos.

A seguir, a maior diferença a favor de André foi no Meireles: 56,35%, com 9.735 votos. Evandro ficou com 40,14% — teve 6.935 votos.





Maiores diferenças a favor de André Fernandes



Guararapes Meireles Parque Manibura De Lourdes José de Alencar Cocó Aeroporto Aldeota Vila Peri

Parque Presidente Vargas

Onde as disputas foram mais equilibradas

Os bairros onde houve menores diferenças foram Parque Araxá, Dom Lustosa e Lagoa Redonda. Nos três, o mais votado foi André Fernandes.

No Parque Araxá, a diferença foi de só um voto: 30 para Fernandes, 29 para Evandro. No Dom Lustosa, o candidato do PL teve 3.548 votos. O petista teve dois votos a menos: 3.546. Na Lagoa Redonda, o vencedor também foi Fernandes, com o triplo da diferença: seis votos. O candidato teve 7.615 votos e o adversário, Evandro, 7.609.

Para Evandro, a vitória mais apertada foi no bairro Floresta. A diferença foi de 7 votos: 2.473 contra 2.466.

No Itaoca, a diferença foi também de 7 votos, mas com menos eleitores: 57 para Evandro, 50 para André.



Bairros onde houve virada

Houve 43 bairros onde viradas ocorreram. André Fernandes havia ficado na frente no 1º turno, mas Evandro Leitão foi o mais votado no 2º turno.

​

Confira os 43 bairros onde houve virada:

Moura Brasil Parque Santa Maria Itaoca Jardim Iracema Barroso Padre Andrade Presidente Kennedy Vila União Álvaro Weyne Praia Do Futuro II Sapiranga-Coité Guajeru Ellery Pedras Monte Castelo Itaperi Messejana Alto da Balança Serrinha Praia de Iracema Mondubim Parque Dois Irmãos Cristo Redentor Jardim Cearense Bom Jardim Maraponga Passaré Pici Montese Antônio Bezerra Bela Vista Vicente Pinzon Granja Lisboa Parangaba Floresta Boa Vista-Castelão Panamericano Novo Mondubim Mucuripe Papicu Parque Santa Rosa Autran Nunes Genibaú