Entre governo, oposição e o forró, bastidores da visita de Rueda, o "dono da bola"

Foto: Divulgação/União Brasil ￼ANTÔNIO Rueda fez sinalizações diversas na passagem por Fortaleza

O personagem do fim de semana da política cearense foi um pernambucano, o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda. Entre sinalizações vistas como positivas tanto para o governo como para a oposição, o dirigente teve dias movimentados.

A visita dele entre estes dias de setembro já estava prevista. A priori, segundo Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil, Rueda a viagem serviria para definir com quem a federação, soma da sigla com o Progressistas, ficaria no Ceará. Realizaria ainda o evento de filiação do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

Rueda esteve em Fortaleza, mas não para algum evento partidário oficial, e sim para a festa Aviões Fantasy, show com a temática de fantasias, realizado na noite de sábado, 13, no estacionamento do Castelão.

Na tarde daquele mesmo sábado, foi divulgada a foto do presidente do União Brasil com o secretário-chefe da Casa Civil do governo Elmano de Freitas (PT), Chagas Vieira, e com o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil).

De acordo com o Chagas, o encontro ocorreu por cerca de quatro horas em um apartamento de amigos em comum, almoçaram juntos e falaram de política. Ainda segundo o secretário, o diálogo foi "bom" e a relação entre o partido e o governo é "ótima", tendo entre as partas mais convergências do que divergências. A imagem repercutiu durante o fim de semana, mexendo com especulação da base e da oposição.

Capitão Wagner disse ao O POVO que também se encontrou com Rueda naquele mesmo dia, em um momento reservado entre os dois. A oposição alega até que não estava previsto que Chagas encontrasse Rueda. Seria uma conversa com o Moses, que levou o secretário.

Ainda no longo sábado, durante a noite, Rueda, fantasiado de Batman, foi ao show. Governistas contam que Rueda esteve com eles no camarote em momento de descontração e não saiu nos cliques junto de outras lideranças como Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), por estar vestido de herói, mesmo sendo uma festa à fantasia. O senador Cid Gomes (PSB) também circulou pelos camarotes.

A oposição, por sua vez, relata que os governistas procuraram o presidente do União Brasil, que evitou maior contato. O encontro na festa teria sido ocasional, e não algo planejado, segundo relatam.

Antes de embarcar para ir embora no domingo, Rueda se encontrou com a oposição na praça de alimentação do aeroporto internacional Pinto Martins. Lá estavam Capitão Wagner, Roberto Cláudio e dois deputados estaduais pedetistas que devem ir para o União Brasil, Cláudio Pinho e Queiroz Filho.

Pelas redes e em conversa com O POVO, Wagner afirmou que o momento, aparentemente breve, foi para definir a data da filiação do RC. Já houve prevsões de que ocorresse em julho, agosto e na primeira quinzena de setembro. A data agora apontada é o dia 29 de setembro.

Chagas desdenhou. "'Reunião importantíssima' na praça de alimentação do aeroporto", escreveu nas redes sociais. A oposição diz que Rueda garantiu que o bloco fica contra o governo, assim como é em nível nacional, e teria até informado isso ao secretário de Elmano.

Nesta disputa de atenções pelo presidente do União Brasil, governo e oposição tentam puxar para si o status de "vencedor" do fim de semana. Uma fonte, embora diga que a tendência é de a federação ficar com a oposição, relatou que o comandante partidário balança com as promessas do governo. "Rueda é o dono da bola. Ninguém acha mais que tá ganho", contou sob sigilo.

A favor de Wagner para ficar com o controle da federação pesaria o fato de ter maior confiança de Rueda. Mas o dirigente parece não ter pressa para a definição e se valoriza.