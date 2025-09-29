Mauro Benevides Filho segue na UTI com evolução favorável

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Em nota divulgada neste domingo, 28, a família do parlamentar afirma que seu quadro clínico segue em evolução favorável e que Mauro se manteve disposto e lúcido

Após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na tarde desta sexta-feira, 26, o deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE) segue internado em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em nota publicada ontem, a família de Mauro informou que o quadro de saúde do parlamentar está estável e que ele continua lúcido, disposto e comunicativo.

“O deputado federal Mauro Benevides Filho permanece hospitalizado, em decorrência de um AVC. Seu quadro clínico segue em evolução favorável, estando em observação na UTI, com o acompanhamento contínuo de equipe médica especializada. O parlamentar sempre se manteve lúcido e comunicativo, encontrando-se bem-disposto, conversando normalmente e já realizando caminhadas pelo quarto”, diz a nota.

Na publicação, a família também agradeceu as manifestações de solidariedade e carinho recebidas desde o ocorrido.

“A família Benevides agradece, de maneira especial, as inúmeras manifestações de solidariedade e carinho recebidas, reafirmando sua confiança na plena recuperação do deputado e na intercessão de Deus em todo este processo”, conclui.

Relembre a trajetória do deputado Mauro Filho

Carlos Mauro Benevides Filho é deputado federal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) desde 2023, com mandato até 2027. O cearense, de 66 anos, também é professor e tem mestrado em Economia.

Mauro é o único cearense entre os 20 vice-líderes da Câmara dos Deputados do governo Lula (PT), mesmo o partido tendo se afastado da gestão.

No governo Cid Gomes (PSB), foi secretário da Fazenda. O antigo aliado dos irmãos Ferreira Gomes também foi secretário das Finanças na gestão de Ciro (PDT) na Prefeitura de Fortaleza e secretário do Planejamento e de Governo no Estado durante a gestão de Ciro.

Na recente votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da blindagem, barrada pelo Senado após mobilizações populares contra o projeto, o deputado declarou em suas redes sociais que votou contra.

Entretanto, foi desmentido pela ferramenta de verificação de informações, as notas de comunidade, que confirmou o voto favorável à proposta de proteção ao Congresso Nacional em processos jurídicos, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O portal da Câmara dos Deputados também confirma a informação.

No dia seguinte à postagem em que afirmou ter votado contra, o deputado se justificou. Compartilhou um link em que aparecia seu voto negativo, mas que se referia à proteção para presidentes de partidos e à votação secreta.

(Colaboraram Irna Cavalcante/O POVO e Júlia Honorato/Especial O POVO)