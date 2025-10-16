Presidente do Psol-CE nega atrito com Técio após ser exonerado da gestão Evandro

Foto: FÁBIO LIMA ￼ALEXANDRE Uchoa é presidente do Psol-CE

A exoneração do presidente do Psol no Ceará, Alexandre Uchoa, do cargo de assessor técnico da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas da Prefeitura de Fortaleza, não decorreu de desentendimento com o titular da pasta, Técio Nunes, que também é dirigente do partido e preside a sigla na Capital, segundo afirmaram os pessolistas.

A medida foi formalizada na última segunda-feira, 13, por ato do prefeito Evandro Leitão (PT), conforme noticiado pelo jornalista Carlos Mazza, na coluna Vertical, do O POVO. Uchoa ocupava a função desde 20 de janeiro deste ano.

Tanto Técio quanto Alexandre negam qualquer conflito pessoal, ainda que reconheçam não pertencer mais à mesma ala interna do partido. Ex-candidato à Prefeitura em 2024, Técio afirma que a amizade entre os dois vem desde a adolescência e que a decisão de Alexandre foi “natural”, diante das novas responsabilidades na legenda.

“Ele é o presidente estadual do partido e da Federação (Psol/Rede) e precisa se concentrar agora em coordenar o partido para a campanha do ano que vem. Aí tem que viajar ao Interior, articular chapa, enfim, é ao presidente do partido que cabe essa tarefa, não é? Ele não estava conseguindo, por óbvio, conciliar as duas tarefas, por isso que pediu para sair para se concentrar nessa tarefa partidária, que eu acho que é mais do que justo”, afirmou Técio ao O POVO.

Na mesma linha, Alexandre reforçou que a saída foi uma escolha estratégica, não fruto de atrito.

“Técio e eu somos amigos de longa data. Não existe problema na nossa relação. Tenho a tarefa de conduzir o partido às eleições com o maior nível de unidade possível, e com dedicação exclusiva, então solicitei meu desligamento”, afirmou. Ele lembrou que ambos permanecem no mesmo campo ideológico majoritário dentro do Psol.

Em entrevista à coluna Vertical, Uchoa já havia mencionado que ele e Técio seguem caminhos distintos dentro da legenda. "Hoje estou compondo o grupo do Guilherme Boulos, da Érika Hilton e do Pastor Henrique Vieira, com Léo Suricate aqui no Estado", explicou.

No último congresso do Psol, o grupo que reunia os dois e Adelita Monteiro, secretária da Juventude do Ceará, acabou se dividindo em três correntes diferentes.

Cargos contestados dentro do partido

As nomeações de Técio e Alexandre em cargos da gestão petista foram criticadas por parlamentares do próprio Psol, como os vereadores de Fortaleza, Gabriel Aguiar e Adriana Gerônimo, além do deputado estadual Renato Roseno.

Eles defendem que o partido mantenha independência em relação às administrações de Evandro Leitão e Elmano de Freitas (ambos do PT). O grupo cobra da direção nacional que dirigentes partidários não acumulem funções em gestões petistas. Em março, Uchoa havia dito que Técio tiraria licença da presidência municipal do partido, o que ainda não ocorreu.

"Ainda estou presidente do partido em Fortaleza, articulando a licença que deve sair em breve, já que estamos próximos do processo eleitoral", declarou Técio à reportagem.

Bancada vota contra empréstimo

Em meio a tudo isso, a bancada do Psol na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) votou contra o projeto que autoriza a Prefeitura a contrair empréstimo de R$ 200 milhões junto ao Banco do Brasil. A proposta foi aprovada na terça-feira, 14.

Além de Adriana Gerônimo e Gabriel Aguiar, foram contrários os vereadores: Inspetor Alberto (PL), PP Cell (PDT), Priscila Costa (PL), Bella Carmelo (PL), Jorge Pinheiro (PSDB), Soldado Noelio (União Brasil), Julierme Sena (PL) e Marcelo Mendes (PL).