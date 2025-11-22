Michelle Bolsonaro participa de evento no Ceará neste sábado

Foto: Leitor/Via WhatsApp ￼PRISCILA Costa entre Michelle Bolsonaro e Valdemar Costa Neto

A ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro (PL), participa neste sábado, 22, de evento do PL Mulher. O encontro será realizado em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ela já cumpriu agendas onde em Fortaleza, quando integrou evento com lideranças femininas do PL no Ceará.

O Partido Liberal realiza o "Encontro do PL Mulher Nacional no Ceará – Juntas, transformando o Brasil", reunindo "as mulheres brasileiras de bem", com presença confirmada de Michelle (presidente nacional do PL Mulher), da vereadora de Fortaleza Priscila Costa (vice-presidente nacional do PL Mulher e presidente estadual do PL Mulher)", diz trecho do convite.

A cerimônia está marcada para às 9 horas, no Ginásio Cazuzão (rua 6, 64-124, Tabapuá), com término previsto para às 13h. A organização do evento pede que os participantes se inscrevam pela internet. O evento é gratuito.

Devem estar presentes o presidente do PL Ceará, André Fernandes e o pai dele, o deputado estadual e também pré-candidato a senador Alcides Fernandes. Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará, também está previsto para participar.

Em meio às articulações da oposição no Ceará para a formação de uma chapa forte nas eleições de 2026, a ex-primeira-dama surpreendeu em junho de 2025 ao anunciar apoio para a pré-candidatura da vereadora Priscila Costa ao Senado.

A visita de Michelle deverá também fortalecer o discurso de apoio a Priscila, vereadora mais votada de Fortaleza. A sigla bolsonarista tem como principal objetivo a conquista de cadeiras no Senado para 2026.

“O resgate da nação começa pelo Senado, o Presidente Bolsonaro já deixou claro isso várias vezes! Michelle, sua esposa, entrega em minhas mãos essa missão: mostrar que no Ceará uma mulher conquistará essa cadeira!”, disse Priscila.

A visita de Michelle reforça também o crescimento do conservadorismo no Estado e sinaliza apoio direto à vereadora, um dos principais nomes femininos cotados para a disputa ao Senado.

Com duas vagas em disputa, membros do PL já consideravam que a candidatura do partido seria a do deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal André Fernandes (PL), que foi lançado pré-candidato pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Duas vagas estarão disponíveis para disputa no ano que vem, com mais quatro nas suplências.

No entanto, em um cenário que a oposição prega chapa única, a presença exclusiva do PL nas principais vagas ao Senado poderia limitar a montagem de um bloco só para o ano que vem. A articulação inclui, a preço de hoje, o PSDB e o União Brasil, que deve trazer o PP, já que os partidos vão estar federados na época da eleição. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está perto de oficializar a federação entre União Brasil e PP.