Boulos cumpre agenda em Fortaleza e participa de reunião no residencial José Euclides

Foto: FERNANDA BARROS Reunião de lançamento do Pacto pelo Território Vivo, com a presença do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Encontro foi realizado na Zona Viva do residencial José Euclides, no bairro Jangurussu

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (Psol), esteve presente nesta segunda-feira, 22, em Fortaleza, para cumprir agendas na capital cearense. Durante a tarde, o ministro visitou o residencial José Euclides, no bairro Jangurussu, e participou de uma reunião sobre o lançamento do Pacto pelo Território Vivo, que visa a integração e a implementação de políticas públicas em conjuntos habitacionais da cidade.



O encontro foi realizado no espaço Zona Viva localizado no residencial. Além de Boulos, a reunião contou com a presença do presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), Artur Bruno, e da vice Lia Parente, da vice-reitora da Universidade Federal do Ceará, Diana Azevedo, do deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), da secretária estadual da Cultura, Luisa Cela (PT) e do vereador Aglaylson (PT), além de representantes de movimentos sociais.

De acordo com o ativista e coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto do Ceará (MTST-CE), Sérgio Farias, o encontrou buscou debater a integração de políticas públicas em seis conjuntos habitacionais do município, inclusos no novo Plano Diretor como as Zonas Especiais de Interesse Social) de Reparação (Zeis).

“Nossa cidade já tem uma rede de políticas públicas muito robustas. O problema é que a política pública não dialoga. Esses seis conjuntos habitacionais tem várias políticas no entorno dele, mas nada pensado para ele. Que território é esse? Em torno de 94 mil habitantes, sem Correios, sem coleta de lixo. Qual a nossa ideia? Customizar políticas que já existem, integrar essas políticas em um grande projeto de prevenção e de segurança [...] E a gente imaginou, por que não, por exemplo, iniciar aqui políticas pilotos, como o que a gente propôs hoje ao Boulos, como a tarifa zero?”.



“Esse é o debate do território vivo, um instrumento de reparação, que aí você pode pegar várias políticas que já existem, o Esporte Superação, o Zona Viva, a própria escola. São perguntas muito fáceis de perguntar, mas muito difíceis de responder, porque a gente não consegue entender. A escola já está aqui, por que ela não é aberta? O Cras já está aqui. Por que ele não chega na escola?”, continuou.



O Zona Viva é um projeto do Governo do Estado com o objetivo de atender demandas específicas e levar ações de esporte, cultura e lazer aos moradores de cada área onde está inserido.

O residencial José Euclides conta com a primeira sede do projeto, inaugurada em 2023 e que, desde então, foi ampliada para diferentes localidades, como o residencial Cidade Jardim, no bairro Prefeito José Walter, a Favela do Inferninho, no bairro Vila Velha, o residencial Leonel Brizola, na Granja Lisboa, e no residencial Yolanda Queiroz, no bairro Edson Queiroz.

Ao todo, cerca de 13 mil pessoas moram no residencial José Euclides. Por conta da atuação de organização criminosa, a população do local não tem acesso a alguns serviços básicos, além de não ter um Código de Endereçamento Postal (CEP), uma das principais demandas dos moradores.

Ao O POVO, o ministro Guilherme Boulos falou sobre a criação de um grupo de trabalho para apresentar as ações discutidas na reunião desta segunda ao presidente Lula (PT) e debater alternativas, que poderão ser ampliadas para outros lugares do País.

“Nessa reunião, apresentando a ideia do Zona Viva e do território vivo, ouvindo o sucesso da experiência pelos representantes, nós achamos que é importante que, através da Secretaria-Geral da Presidência, onde nós temos toda a estrutura de participação social do governo do Brasil, que a gente possa criar um grupo de trabalho que venha para cá entender de perto a experiência, estudar no que ela contribui, tanto na participação popular, mas também na melhora da qualidade dos territórios periféricos para que possa apresentar para o presidente Lula e para o governo alternativas que possam, inclusive, ser mais amplas do que o Ceará e chegar no Brasil todo”, afirmou.



Integração em diferentes órgãos

O presidente do Ipplan, Artur Bruno, destacou que o desenvolvimento de políticas públicas no território vivo será feito a partir da integração de diferentes órgãos, a nível municipal, estadual e federal.

“A gente primeiro vai concluir esse projeto, já está bem avançado, houve várias reuniões aqui na comunidade. E aí, a gente vai integrar com outros órgãos, Governo do Estado, Prefeitura e com a Secretaria-Geral da Presidência. E aí, nós vamos buscar outras secretarias para desenvolver as políticas públicas aqui no território vivo. O território vivo vai servir como um instrumento de integração de políticas, as mais diversas. Nós vamos trabalhar com muitas políticas públicas de órgãos diferenciados”, detalhou.

Além da reunião no Jangurussu nesta segunda, Boulos participou da inauguração do Restaurante Popular no Centro de Fortaleza e do evento de assinatura de convênios do programa Estação Juventude, no bairro Messejana.

Articulações do Psol

Questionado pelo O POVO sobre o lançamento de uma candidatura própria do Psol para a disputa ao Governo do Ceará no ano que vem, Guilherme Boulos afirmou que não tem “participado das discussões partidárias”, porque está focado no Ministério.

O ministro assumiu o cargo em outubro deste ano após indicação do presidente Lula e substituiu Márcio Macêdo (PT) na função. A pasta é responsável pela articulação entre o governo e movimentos sociais.

No último sábado, 20, o Psol anunciou a pré-candidatura do professor Jarir Pereira para a corrida eleitoral em 2026. Apesar de ocupar cargo no governo estadual, o partido enfrenta divergências em relação ao apoio à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).