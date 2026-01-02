Ciro voltou dos EUA decidido a ser candidato e avisou a aliados

Foto: Reprodução/Instagram: @josesartoce Roberto Cláudio (União), Tasso Jereissati (PSDB), Ciro Gomes (PSDB), José Sarto (PSDB)

No início de dezembro do ano passado, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) viajou para os Estados Unidos da América em meio a uma polêmica que aparentava implodir a oposição no Ceará e ganhou contornos nacionais. Na ocasião, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) havia desautorizado uma aliança do PL com o ex-presidenciável, o que gerou mal-estar entre alas do bolsonarismo. Posteriormente, o PL suspendeu as tratativas com Ciro no Ceará.

Neste ínterim, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acabou sendo indicado pelo pai como pré-candidato a presidente da República, sendo considerado como a principal voz do PL desde a prisão de Jair. Ao mesmo tempo, Ciro voltou ao Brasil decidido a ser candidato a governador do Ceará em 2026. O tucano retornou ao País poucos dias antes do Natal e teve diversas reuniões e encontros com aliados para tratativas sobre as eleições de 2026.

Nestes diálogos, quem o ouviu saiu com a certeza de que Ciro concorrerá ao Palácio da Abolição no ano que vem, na tentativa de derrotar o PT e o arco de alianças do qual outrora ele fazia parte no Estado. No dia 29 de dezembro, o ex-ministro esteve no escritório do deputado federal Danilo Forte (União Brasil) e, horas depois, encontrou o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) e os ex-prefeitos de Fortaleza José Sarto (PSDB) e Roberto Cláudio (União Brasil).

Além deles, Ciro se encontrou com o deputado federal do PL, Matheus Noronha, e com o pai do parlamentar, o ex-deputado federal Genecias Noronha, um dos líderes políticos da Região dos Inhamuns. Nestes encontros, o ex-ministro fez saber e não deixou dúvida para os aliados e interlocutores de que será candidato no ano que vem. A declaração pública confirmando o lançamento da pré-candidatura ocorrerá neste ano.

Na virada do dia 30 para o dia 31 de dezembro, Ciro compartilhou uma imagem ao lado do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil), do presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, e da deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil) com mensagem sobre unidade. "Um ano de construção de amizades e de preparação para um futuro de esperança e renovação. Fé em Deus e no povo cearense", escreveu Ciro Gomes.

Roberto Cláudio, que está entre os nomes que também se colocaram como possíveis postulantes ao Governo do Ceará, já fez coro em favor da indicação favorável a Ciro. O ex-governador afirmou algumas vezes que o candidato preferido dele seria RC. Enquanto, para Roberto, o candidato predileto é o próprio Ciro. Líderes da oposição entendem que o tucano tem mais apelo popular e força de penetração na classe política. Ciro e Roberto dão sinais de que entendem de forma similar, embora o ex-ministro tivesse anunciado a aposentadoria de disputas eleitorais após a derrota na campanha presidencial de 2022 e RC não negar o sonho de ser governador.