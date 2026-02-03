Lia elogia Ciro, mas diz que deve seguir Cid e apoiar Elmano

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼LIA disse não acreditar que Cid voltará atrás da promessa de apoiar Elmano,

Durante a cerimônia que marcou o retorno pleno das atividades na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a secretária estadual das Mulheres e deputada licenciada, Lia Ferreira Gomes (PSB), afirmou que seguirá o irmão e senador Cid Gomes (PSB) e disse acreditar que ele manterá a palavra e apoiará o governador Elmano de Freitas (PT), mesmo que a disputa eleitoral coloque Elmano contra o outro irmão, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB).

Ao falar sobre Ciro, Lia voltou a tecer elogios ao irmão mais velho, afirmando que ele é a pessoa “mais à esquerda” que ela conhece e ressaltando que jamais falará mal dele. Com os irmãos Cid e Ciro em campos opostos da política cearense — e após o irmão mais novo, Ivo Gomes (PSB), afirmar não estar mais comprometido com o governo Elmano, do qual Lia faz parte —, a secretária reforçou que, em 2026, seguirá a liderança de Cid Gomes.

Lia disse não acreditar que Cid voltará atrás da promessa de apoiar Elmano, hipótese levantada nos bastidores caso Ciro seja confirmado como candidato da oposição ao Governo do Estado.

"Sigo a orientação do Cid, o Cid já afirmou que quando ele dá uma palavra, ele não volta atrás. Já aconteceu isso, por exemplo, lá atrás que envolveu família também. Foi com a eleição da Luizianne, que ele tinha se comprometido com ela para a reeleição. Depois, como está acontecendo agora, posteriormente, há pouco mais de um ano, ninguém falava de uma candidatura que pudesse juntar parte da oposição. Então, ele foi e apoiou a Luizianne contra a ex-senadora Patrícia Saboya", relembrou.

A secretária destacou a admiração por Ciro não muda, independentemente do posicionamento político que ele venha a adotar. "O Ciro é a pessoa mais à esquerda que eu conheço, que tem ideias mais revolucionárias, radicais no bom sentido. Ele não muda como pessoa, nem muda para mim o amor e a admiração que eu tenho por ele, como irmã e como fã mesmo", disse.

Para ela, a polarização política no país impediu avanços que poderiam ter ocorrido caso Ciro tivesse sido eleito presidente.

"Ele (Ciro) é uma pessoa muito capacitada, um dos melhores quadros do Brasil. Se a gente não tivesse tido essa polarização, eu acredito que o Brasil estaria em outro patamar. O Ciro seria uma pessoa que mudaria para sempre a história do Brasil. Tenho convicção disso", afirmou.

Lia admite que o atual cenário político causa desgaste na relação familiar, mas garante que nunca fará críticas públicas a qualquer um dos irmãos.

"Estremece, sim, porque a gente tenta preservar, o máximo que dá, tentando assim puxar o lado familiar. O amor e a admiração não se acabam. Ninguém vai me ouvir falar mal de um irmão meu. Não interessa onde eu esteja, nunca abrirei a boca para falar publicamente. Todo mundo sabe que os irmãos têm divergências, mas jamais tornarei pública alguma divergência", explicou.

A deputada licenciada confirmou o desconforto com a aproximação entre o governo Elmano e a família Rodrigues, adversária política dos Ferreira Gomes em Sobral.

"Eu sou uma pessoa muito transparente, não tenho duas caras. Então, logo quando começaram os boatos, eu pensei logo no primeiro momento 'não acredito'. E aí eu disse, vou logo me manifestar e disse exatamente o que eu disse na entrevista (que não gostou). Eu falo aqui como uma pessoa pequena que sou, uma deputada estadual, como têm aqui outros 45. Não falo pelo Cid, foram duas coisas que eu tive cuidado de dizer, porque não sei o que o Cid pensa, mas eu quero manifestar o meu desconforto com essa possível aliança. Foi o que eu disse lá atrás".

"Moses trabalha para destruir Cid"

Lia afirmou não acreditar na declaração do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), que declarou apoiar uma eventual reeleição de Cid Gomes ao Senado. Segundo ela, a postura do parlamentar em Sobral é de oposição ao senador.

"Não posso dizer aqui as palavras fortes que eu gostaria, mas o Moses em Sobral trabalha para destruir o Cid, então não faz muito sentido. É uma oposição predadora, que se usa de fake news, perseguição. Perseguição forte, como eu nunca tinha visto na minha vida e olha que eu tenho anos de estrada. Estou evitando adjetivar, mas não condiz com a verdade do que ele realmente quer", afirmou.

De acordo com a secretária, a declaração de Moses estaria relacionada ao fato de ele já estar fora da disputa por uma vaga ao Senado. "Ele percebeu que já foi excluído do processo e aí está se saindo com esse discurso", concluiu.

Saída da secretaria

Lia confirmou que deixará a Secretaria das Mulheres e retornará à Alece no dia 31 de março, para se preparar para disputar as eleições de outubro. Segundo ela, o governador Elmano de Freitas deve escolher alguém da própria pasta para assumir o comando da secretaria.

"O governador quem decide. A orientação que ele deu é que não pegaria ninguém de fora porque é um período curto, não é? Menos de um ano, até que uma pessoa nova tome posse do trabalho, já passou. Então, a orientação dele é colocar alguém de dentro da secretaria, talvez uma executiva, que eu acho que tem mais conhecimento no geral para dar uma continuidade no trabalho de maneira mais séria", explicou.

Com informações da repórter Camila Maia / Especial para O POVO