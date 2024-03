Novos modelos de trabalho esbarram em resistência de empresas

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Adoção do modelo 100% remoto pelas empresas brasileiras caiu para apenas 4,2%, em 2023

Há aproximadamente quatro anos, o Ceará e praticamente todo o País pararam por conta da chegada da pandemia do vírus sars-cov-2, que infectou e matou milhões de pessoas ao redor do mundo em um espaço de pouco menos de dois anos. Só no Brasil, a Covid-19, doença causada pelo microorganismo, matou mais de 710 mil pessoas.

Em um primeiro contexto de muita incerteza, milhões de profissionais tiveram de migrar para o trabalho remoto (ou home office), muitas vezes, sem estrutura adequada para realizar suas atividades. Por outro lado, as empresas também tiveram de migrar seus processos para o ambiente virtual, afinal tratava-se de um vírus extremamente infeccioso e com alta letalidade.

No entanto, em um espaço de tempo relativamente curto, a adaptação de profissionais e corporações àquela nova realidade aconteceu, com relatos de ganhos de produtividade de ambos os lados e aumento na qualidade de vida. O prolongamento da pandemia e, posteriormente, seu enfraquecimento, contudo, também começaram a trazer questionamentos a esse modelo de trabalho e, gradativamente, o formato híbrido, com dias de trabalho remoto e outros presenciais passou a ganhar mais força.

No ano passado, com a pandemia praticamente controlada, a adoção do modelo 100% remoto pelas empresas brasileiras caiu para apenas 4,2%, de acordo com o estudo “Cenário do RH no Brasil”, conduzido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH). No auge da crise sanitária, o número chegou a superar os 10%, conforme outro levantamento, conduzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Quanto aos modelos 100% presencial e híbrido, os percentuais são bem próximos entre si, conforme o estudo mais recente da ABRH, com 49,6% das empresas adotando o formato presencial e 46,2% adotando o híbrido. Mesmo, entre quem adota esse último formato, a maioria exige de três a quatro dias de presença de seus colaboradores nas instalações corporativas (58,7%).

Para o presidente da ABRH, Paulo Sardinha, “o estudo mostra um retorno aos aspectos conservadores praticados anteriormente. A pandemia exigiu uma série de ações e se supunha que muitas delas iriam se perpetuar. Entretanto, já começamos a ver desarticulados uma série de pensamentos que achávamos que teriam se estabelecido.”

Se a presença dos profissionais no ambiente de trabalho da empresa tem sido retomada cada vez mais aos patamares pré-pandemia, em paralelo, as experiências de busca por uma conciliação entre produtividade e qualidade de vida seguem sendo experimentadas pelo Brasil e pelo mundo.

Ondas de pedidos de demissões registradas, principalmente entre meados de 2022 e 2023, bem como o fenômeno chamado ‘quiet quitting’ (algo como demissão silenciosa) acabaram dando força a movimentos como o da redução da jornada de trabalho semanal de quatro dias.

A experiência da semana de quatro dias ganhou apoio de governos e empresas ao redor do mundo, por meio da iniciativa internacional 4 Day Week, que chegou ao Brasil no segundo semestre do ano passado e hoje envolve seis cidades, 22 empresas e 280 trabalhadores.

De modo oficial, o formato ainda tem adesão relativamente baixa no Brasil, mas já é superior ao do home office, conforme aponta a pesquisa da ABRH. Cerca de 7,2% das empresas no País já aderem ao formato, ante 92,8% que trabalham com a semana de cinco dias.

Contudo, vale lembrar que o próprio modelo de negócio pode favorecer ou não a adoção desse tipo de escala em que o trabalhador tem uma folga maior, de três dias, e a tendência de que as empresas convencionais o adotem segue muito baixo.

Conforme a ABRH, apenas 3% das empresas que adotam o formato de trabalho de cinco dias estudam a redução da jornada semanal para quatro dias. Ainda assim, já existem, inclusive, propostas legislativas nesse sentido.

O senador Weverton Rocha (PDT-MA), por exemplo, apresentou o Projeto de Lei 1.105/23, que visa alterar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e possibilitar a redução de jornada, sem diminuição da remuneração.

O PL foi aprovado em dezembro na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e é a proposta de redução de jornada de trabalho com tramitação mais avançada no Legislativo, atualmente.

Nesse sentido, a CEO da Umanni e diretora de Pesquisa da ABRH, Eliane Aere, destaca que “a busca por soluções inovadoras e aprimoramentos contínuos são cruciais para o sucesso das pessoas e das companhias”.



