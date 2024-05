Práticas conservadoras ainda marcam finanças da alta renda do Nordeste

Foto: José Cruz/Agência Brasil Pesquisa "Itaú Personnalité: brasileiros e a alta renda", realizada pelo Instituto Locomotiva.

O sentimento de otimismo faz parte da alta renda do Nordeste, entretanto, o grupo opta por não investir por medo de perder suas finanças. É o que indica a pesquisa “Itaú Personnalité: brasileiros e a alta renda”, realizada pelo Instituto Locomotiva em parceria com a instituição financeira.

De acordo com o levantamento, 83% dos entrevistados se dizem otimistas com a própria situação financeira, mas 70% ainda têm receio em perder dinheiro com golpes na internet, 66% com crises econômicas e 61% com investimentos equivocados.

Em contrapartida, 67% afirmam ter conhecimento suficiente, médio ou avançado, para tomar decisões sobre o futuro financeiro.

A aparente contradição entre o autodeclarado nível de conhecimento dos entrevistados sobre finanças, o receio de errar nos investimentos e a prática financeira se evidencia também em escolhas mais conservadoras: entre investidores da Região, 46% preferem renda fixa enquanto 38% declaram ter dinheiro em poupança.

A pesquisa foi feita no quarto trimestre de 2023, com abrangência nacional e utilizou métodos quantitativo e qualitativo, por meio de questionários de autopreenchimento e grupos de discussão.

Nela, foram entrevistadas 1.216 pessoas com mais de 18 anos e renda pessoal mensal de R$ 10 mil ou mais. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais.

O objetivo é compreender a relação desse público com o dinheiro e quais as principais preocupações no que se refere ao bem-estar financeiro, investimentos e planejamento para o futuro.

Os números revelam um cenário de otimismo financeiro permeado pelo sentimento de cautela entre a alta renda do Nordeste, afirma Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

"Enquanto o otimismo prevalece, o planejamento e as escolhas de investimento ainda tendem a um conservadorismo maior, possivelmente devido às incertezas econômicas e à valorização da qualidade de vida sobre a acumulação de riquezas."

Renato também aponta que a dualidade sugere uma oportunidade para aprimorar a educação financeira e adaptar serviços financeiros que ressoem não apenas com as necessidades econômicas.

"Aprofundar o entendimento e a oferta de serviços que equilibrem a rentabilidade com segurança pode ajudar a transformar o otimismo financeiro em resultados econômicos na região."

Na questão da perspectiva a longo prazo, 92% dos nordestinos de alta renda afirmam que ter planos ou objetivos financeiros futuros é fundamental e 77% declaram que se organizam para cumpri-los.

Entre as prioridades, para 41% dos entrevistados, está a formação de reserva financeira para emergências e a de reserva para a aposentadoria, para 36% construir patrimônio e 35% deixar patrimônio para a família.

Garantir um futuro mais estável também é uma das principais metas do planejamento financeiro do grupo, entretanto a preocupação latente com o curto prazo chama atenção.

Além disso, 44% declaram que fazer uma viagem ou passeio está entre os principais objetivos financeiros, que pode ser momento de “reajuste” e “reposicionamento” de perspectiva pós-pandemia.

Entre os entrevistados na região, 63% dizem ter passado a valorizar muito mais a qualidade de vida após o período de confinamento, calibrando a relação com trabalho, tempo e dinheiro.

Metodologia utilizada na pesquisa "Itaú Personnalité: brasileiros e a alta renda"

Métodos utilizados: quantitativo e qualitativo, por meio de questionários de autopreenchimento e grupos de discussão

Abrangência nacional

Perfil dos entrevistados: 1.216 pessoas com mais de 18 anos e renda pessoal mensal de R$ 10 mil ou mais

Margem de erro da pesquisa: 2,8 pontos percentuais



