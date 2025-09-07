Os profissionais do futuro da construção civil e pesada no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA/INTERVENÇÃO CAMILA PONTES CONTRUÇÃO no Ceará busca inovação

Responsável pelo quarto maior estoque de empregos do Estado e alvo de um novo boom nos negócios nos últimos anos, a construção civil do Ceará precisa, até 2035, desenvolver 21 profissionais de áreas específicas com atuação influenciada por 65 tendências internacionais para ampliar a competitividade local.

Este diagnóstico relaciona o atual momento do mercado local comparado aos principais do País, no caso dos profissionais, e do mundo, quando se observam as tendências.

É o que traz o estudo "Perfis Profissionais para o Futuro da Indústria Cearense", elaborado pelo Observatório da Indústria.

Os dados inéditos sobre as profissões do futuro são revelados em mais uma reportagem especial realizada em parceria entre o Grupo de Comunicação O POVO e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), com foco em temas relevantes para a economia do Ceará e do Brasil.

Hoje, ao manter um volume de empregos no Estado, que gira em torno de 80 mil.

