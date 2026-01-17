Foto: FERNANDA BARROS Brasil entra no radar dos "gringos" e se torna o destino do ano para 2026

“Viva o Brasil! Viva a cultura brasileira”. Assim, o ator Wagner Moura finalizou seu discurso sob os holofotes do mundo inteiro ao vencer a categoria Melhor Filme Internacional do Globo de Ouro 2026, pelo filme “O Agente Secreto”. Por essa e outras conquistas, o Brasil tem ganhado espaço na cultura pop e o “jeito de ser brasileiro” atrai admiradores e turistas.

Em 2025, o Ministério do Turismo confirmou que o Brasil recebeu 9,2 milhões de estrangeiros, um recorde para o País. O montante representa um avanço de 37,1% em relação a 2024.

O resultado foi superior, inclusive, ao projetado pelo Governo Federal no Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024–2025, quando a expectativa era chegar à marca de 6,9 milhões. Esse movimento foi celebrado pelo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, destacando a atuação em parceria entre o poder público e o segmento turístico.

“Trabalhamos de forma estratégica para mostrar ao mundo a diversidade, a cultura brasileira, a hospitalidade e o potencial do Brasil como um dos grandes destinos turísticos globais”, disse o ministro.

Turistas estrangeiros de olho em destinos brasileiros Crédito: FCO FONTENELE

Argentinos, chilenos e estadunidenses foram os estrangeiros que mais visitaram o Brasil em 2025. No Ceará, o ano passado também foi de recorde: 115,7 mil visitantes internacionais chegaram ao Estado via Aeroporto Internacional de Fortaleza, alta de 19,4% ante 2024, além de superar o resultado de 112,9 mil de 2019, período pré-pandemia.

Os principais países emissores de turistas ao Ceará foram França (20.750 pessoas), Portugal (17.307) e Argentina (14.204).

Não é trivial dizer que o Brasil é o destino do momento e o “jeito” brasileiro tem atraído multidões. O movimento na cultura pop é evidente: O ator Ben Affleck afirmou que descobriu filmes legendados ao assistir produções internacionais, como o brasileiro “O Agente Secreto”.

Há ainda o caso de marcas nascidas no Exterior com nome e “espírito” brasileiro, mirando justamente a atração que o Brasil ganhou do consumidor, como a “Sol de Janeiro”, sucesso entre os jovens e altamente indicada entre influencers de beleza no TikTok. O termo "Brazilcore" ganha força no digital, exaltando a música, a moda e o "lifestyle" brasileiro.

Nesta “onda” positiva, a revista especializada Travel + Leisure escolheu o “Brazil” como o destino do ano de 2026, destacando opções de hospedagens diferenciadas em locais paradisíacos, experiências com a natureza, cultura e culinária e estilos de turismo para todos os gostos.

Na capa, a pop star brasileira Anitta, "que viajou pelo mundo, mas que seu lugar favorito para estar é sempre o Rio de Janeiro". Dentre os destinos turísticos brasileiros destacados pela revista internacional, temos a cearense Jericoacoara. A vila pertencente a Jijoca de Jericoacoara é descrita como uma "cidade de praia isolada", cujo acesso é feito por caminhonetes 4x4.

Clarisse Linhares, presidente do Visite Ceará, entidade privada que reúne as principais empresas turísticas, entende que uma "onda" se formou internacionalmente e o Estado tem avançado em infraestrutura para aproveitar esse crescimento do interesse de fora.

Chegada de turistas internacionais pelo Aeroporto de Fortaleza bateu recorde em 2025 Crédito: FERNANDA BARROS

Ela cita os casos de construção de novos hotéis e resorts e, principalmente, a melhoria da conectividade viária com novos voos, aproveitando que a "marca Brasil está em valorização no Exterior".

"O mercado cearense está num momento muito bom, com muitas novidades que ajudam no trabalho de acomodar e trabalhar os novos mercados que se abrem", diz.

Vice-presidente da Associação dos Empresários da Praia do Futuro, Ivan Assunção, destaca que o Estado tem uma qualidade no atendimento que são diferenciais competitivos. Dentre os exemplos, a estrutura de barracas de praia sem cobrança de consumação mínima, que é um assunto que ganhou holofotes no Brasil.

"Enquanto vemos relatos de problemas enfrentados por turistas em alguns locais do Brasil, a realidade da Praia do Futuro é totalmente diferente. Aqui, o turista que chega é bem tratado", aponta o empresário, que espera a resolução do ordenamento das barracas, para que investimentos estruturais tornem a região mais atrativa aos estrangeiros, assim como na Praia de Iracema.

Praia do Futuro é destaque nacional por sua estrutura de barracas de praia Crédito: AURÉLIO ALVES

No quesito promoção, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, destaca que o alinhamento para ampliar a presença do Brasil internacionalmente em 2026.

O foco é em inteligência de dados e participações em feiras internacionais, conforme os principais eixos do Plano Brasis, de marketing internacional da Agência.

“Temos atuado de forma direcionada na articulação com os mercados emissores, na valorização da diversidade dos destinos brasileiros e na construção de uma imagem internacional do Brasil associada à sustentabilidade, à cultura, à natureza e à economia criativa”, explicou.

O crescimento do turismo internacional representa também o fortalecimento econômico de diferentes setores, principalmente dos serviços. Dados da Visa Consulting & Analytics (VCA) revelaram que houve salto de 25% nas transações internacionais em dezembro de 2025, com impacto direto do turismo nesta conta.

As transações de estrangeiros no Brasil cresceram o equivalente a 10% em relação ao igual período do ano passado. O movimento foi obtido a partir das compras feitas por turistas internacionais no País, especialmente viajantes dos Estados Unidos, França e Portugal.

Operadores turísticos celebram expansão dos negócios no Brasil

A Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) divulgou levantamento com as empresas associadas que aponta que 93% delas cresceram em 2025.

Para 2026, a expectativa da Braztoa é de resultado positivo, mas marcado por variáveis que exigem "atenção e preparo". Ainda assim, 55% das empresas de turismo tem perspectivas de crescimento, além de outras 37,9% de estabilidade e apenas 6,9% de retração.



Segundo a entidade, o setor demonstra confiança e mantém um horizonte de crescimento, ao mesmo tempo em que reconhece a necessidade de adaptação diante de um ambiente regulatório complexo, de pressões econômicas persistentes e de dinâmicas sociais e ambientais cada vez mais determinantes.

"A avaliação de 2025 e as perspectivas para 2026 revelam um mercado ativo, resiliente e cheio de possibilidades", afirma Marina Figueiredo, presidente executiva da Braztoa.

O País cheio de oportunidades

Lars Justin é um exemplo de estrangeiro apaixonado pelo Brasil. Influenciador digital, mantém no perfil @gringoholandes mais de 335 mil seguidores aficionados por suas descrições de experiências, visitando os pontos turísticos dos dez estados brasileiros que já visitou, principalmente do Nordeste e do Norte.

Ele conta que observou poucos estrangeiros residentes que produzem conteúdo no Nordeste e no Norte com foco nos seguidores brasileiros. "São lugares que me interessam muito, em que percebo uma cultura muito rica, com uma maioria de pessoas bacanas, humildes e que realmente recebem bem os estrangeiros".

Além disso, diz perceber que os brasileiros são bastante atentos ao que os "gringos" pensam e são dedicados em oferecer a melhor experiência.

"Aqui você encontra pessoas que reservam um tempo para você (o turista), que conversam sobre qualquer coisa na rua. Na Europa, por exemplo, é muito mais difícil. Eu gosto muito disso dos brasileiros, que os detalhes negativos são tão menores que não entendo pessoas que vivem de comentários ruins".

Sobre a culinária, diz que a comida brasileira é um diferencial. "É legal o Brasil, porque, ao passar pelos estados, temos pratos diferentes e é bacana ter um país com tantas riquezas".

Apaixonado pelo País, o gringo holandês não pensa em mudança tão cedo. "Brasil é para mim, especialmente com o perfil nas redes, é um lugar de oportunidades. Eu também sou DJ e produtor musical e vejo muito espaço para crescer."

Muitos locais para explorar

Quando chegou para fazer mestrado na área de Saúde Pública na Universidade Federal do Ceará (UFC), a argentina Lucía Pérez, 32, realizava um sonho: morar em cidade litorânea. A paixão foi imediata, assim como a curiosidade de compreender ao máximo a língua, a cultura e as experiências.

De 2020 para cá, finalizou mestrado, iniciou doutorado e passou a colecionar viagens pelo Brasil. Começou pelo Ceará, dos litorais de Jeri, Morro Branco, Lagoinha e Canoa Quebrada, aos sertões de Quixadá, Canindé e Iguatu.

Já desbravou outros estados como a Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, assim como o Centro-Sul do Brasil, com visitas a São Paulo e Rio, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

Em meio às andanças, planos de novas viagens. Agora quer conhecer mais de perto a região amazônica. Quer passar um período no Amazonas. Cidadã do mundo, destaca que irá morar um período deste ano na Itália antes de ir para o Norte do Brasil e retornar a Fortaleza.

Sobre o País, diz que o diferencial é a diversidade geográfica e cultural, típico de sua característica continental, em que se surpreendeu ao descobrir que o País vai muito além do estereótipo de "Rio e praia", possuindo belezas naturais variadas.

"Conhecer a diversidade do Brasil foi um choque. Hoje me identifico nordestina e construí essa identidade de muito orgulho", declara.