Cinedeia abre inscrições gratuitas para mostra cinematográfica

Foto: Aurelio Alves 1º Cinedeia abre inscrições gratuitas para mostra com foco em diversidade e acessibilidade

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Cinedeia - Mostra Cearense Internacional de Cinema de Diversidade, Equidade, Inclusão e Acessibilidade, que acontece em três cidades do Estado. Os interessados deverão se inscrever até o dia 5 de fevereiro, em formulário disponibilizado on-line, de forma gratuita.

Serão selecionadas produções cearenses, tendo como foco grupos de audiência e realizadores audiovisuais que ainda possuem baixa representação na indústria.

VEJA TAMBÉM| Salão de Abril abre inscrições gratuitas para 75ª edição; confira

Os temas dos projetos também focam em obras com temáticas que envolvem periferia, quilombolas, pretos, indígenas, pessoas com deficiência (PCD), mulheres LGBTQIAP+, idosos e crenças religiosas diversas.

Serão aceitos curtas e longas metragens, que tenham sido concluídos a partir de 2021, que se adequem à temática da mostra ou tenham sido produzidos pelo público-alvo dela.

O Cinedeia foi idealizado pelo cearense Lucas Paz, vencedor da categoria de Melhor Diretor no Festival de Cinema Toronto LGBTQ+ de 2023 com o curta “Apaga-me”. Ele afirma ser um sonho antigo e uma forma de “buscar justiça social por meio da arte”.

LEIA TAMBÉM| Inscrições para a 13ª Mostra Ecofalante de Cinema são prorrogadas

A mostra acontecerá entre os dias 16 e 25 de fevereiro em três cidades do Estado: Fortaleza, Limoeiro do Norte e Icó. A programação será gratuita e as obras exibidas terão acessibilidade por libras e audiodescrição.

Palestras e oficinas profissionalizantes com acessibilidade também compõem o projeto. Os locais e horários das ações em cada município ainda não foram anunciados.

1º Cinedeia - Mostra Cearense Internacional de Cinema de Diversidade, Equidade, Inclusão e Acessibilidade

Quando: 16 a 25 de fevereiro

Inscrições e mais infos: até 5 de fevereiro, via formulário on-line



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.