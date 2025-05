Edital de Apoio a Games abre inscrições para segunda edição

Foto: Secult-CE/Divulgação Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE) lança o 2º Edital de Apoio a Games; interessados podem fazer inscrição gratuita a partir de 19 de junho

Com a proposta de desenvolver o setor de jogos digitais, a Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE) lança o 2º Edital de Chamamento Público para Realização de Programa Hub de Jogos do Ceará. Com inscrições a partir de 19 de junho, a publicação visa fortalecer produtores audiovisuais e de jogos on-line do Estado.

Integrando o programa Hub de Jogos do Ceará, a ação reforça a criação de jogos que representem a cultura regional, destacando a criatividade e as diversas linguagens artísticas do Brasil.

O edital, que recebe inscrições gratuitas até o dia 16 de julho via Mapa Cultural do Ceará, deve selecionar até 100 participantes para integrar um laboratório de incubação, onde vão receber suporte e recursos para o desenvolvimento de seus jogos, além de bolsas de criação durante o período de seis meses.

