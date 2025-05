Evento em Fortaleza tem programação com cultura gamer e geek espalhada entre maio e outubro

Foto: MIS / Secult / Reprodução Realizado no Museu da Imagem e do Som, em Fortaleza, GaMIS IV terá atividades mensais entre maio e outubro de 2025

O Museu da Imagem e do Som (MIS), em Fortaleza, dá início neste sábado, 24 de maio, à quarta edição do GaMIS, evento anual dedicado ao universo gamer e geek. Em 2025, a programação vem com um novo formato: em vez de se concentrar em um único fim de semana, as atividades serão distribuídas ao longo de seis meses, de maio a outubro, com eventos pontuais em diferentes datas.

A abertura acontece neste sábado, das 15h às 19h, e marca o início de uma temporada recheada de ações voltadas a fãs de jogos, animes, quadrinhos, séries, filmes e tecnologia. O primeiro dia contará com partidas de Just Dance na praça do MIS, usando o painel de LED do espaço externo, além de jogos de tabuleiro (boardgames) na sala multiuso do Anexo, no andar -1.

O público também poderá circular pela já tradicional Feirinha Geek, montada no jardim do casarão do museu. O espaço reúne expositores independentes, colecionadores e criadores, oferecendo desde itens temáticos até produtos autorais, com foco na economia criativa e na valorização da cultura pop.

O acesso é gratuito, e a programação detalhada das próximas ações do GaMIS IV será divulgada progressivamente pelos canais oficiais do MIS. Com essa nova proposta, o museu busca expandir a presença da cultura gamer e geek ao longo do ano, conectando diferentes públicos e gerações por meio de experiências interativas e inclusivas.