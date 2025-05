100 anos da Praia de Iracema: como a arte das ruas remodela a história do território centenário

Foto: FCO FONTENELE PAISAGEM URBANA. Mural do artista Nodoa em prédio na Praia de Iracema

Certa letra do compositor Luiz Assunção (1902 - 1987) lamenta o adeus à Praia de Iracema. Os versos saúdam as memórias de um tempo longínquo de casais apaixonados sob a luz do luar, atrapalhados por um mar enciumado que tudo devasta: "Praia dos Amores/ Que o mar carregou". O causo revestido de romance dita a história de um bairro pequeno de extensão - o terceiro menor de Fortaleza -, mas que carrega consigo constantes adaptações.

Diferente das outras 120 zonas da capital cearense, é uma das regiões cuja cronologia está registrada, inclusive por meio de expressões artísticas: na música, na literatura, na arte visual - sempre há o que falar. Originária Praia dos Peixes, uma vila de pescadores, ganhou o título de Praia dos Amores em meados do século XX.

A designação que perdura até hoje surge em 1925, inspirada na personagem do escritor José de Alencar (1829 - 1877) e definida após votação popular, um marco que completa 100 anos neste mês de maio. Duas décadas depois, passa a ser o local mais importante da Cidade até ser vítima de alteração no movimento das correntes marinhas. Começou, então, o que seria conhecido como o início da decadência da região, uma régua volátil que persiste.

"Quando o mar invade a praia, o bairro já foi desvalorizado. Foi rápido o processo de ser ocupado, da estética de um patrimônio construído ali. O que ficou foi o Estoril", desenvolve Roselane Bezerra, doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e autora do livro "O bairro Praia de Iracema entre o 'adeus' e a 'boemia'" (2009).

As décadas seguintes são marcadas pela boemia de bares como Cais e Pirata, a pavimentação de uma nova imagem. "A Praia de Iracema abriga diferentes fases, entre o apogeu e a decadência. Nos anos 1960, o Estoril vai estar vivendo o regime de opressão e começa a ser frequentado por públicos de intelectuais, as discussões políticas existiam, aquela relação artística começa a se consolidar. (Era) mais boêmio do que artístico, frequentada por muitos músicos. Esse público mais diferenciado, durante o regime de opressão, tinha ali como um lugar de liberdade".

Segundo a socióloga, a relevância do bairro é construída por meio desse "viés simbólico" ligado a todos os fomentadores e mobilizações de conexão com expressões artísticas da capital cearense. "Se você olhar o território de perto, com uma lupa, vamos ver muitos problemas ao longo dos anos. Do descaso de poder público, são muitos altos e baixos. Mas, simbolicamente, ela tem esse glamour. Essa imagem da Praia de Iracema vai além da própria realidade de decadência", flexiona.

Ednardo canta as variáveis na canção "Longarinas", de 1976. "Uma a uma, coisas vão sumindo/ Uma a uma, se desmilinguindo/ Só eu a ponte velha teimam resistindo". Nas artes visuais, Roselane sublinha a presença do Grupo Aranha. De lá para cá, o bairro ganhou o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), equipamento cultural mais reconhecido em Fortaleza conforme a pesquisa Cultura nas Capitais, divulgada no início deste mês. É constantemente apontado como um espaço de contradições, variando entre ciclos de abandono e eras de vivacidade. É, como classifica Roselane, ambígua.

"O que faz com que o apelo artístico permaneça (na Praia de Iracema) é essa representação do que foi construído ao longo de todo o século XX. A gente tem uma imagem consolidada que é muito cara para Fortaleza, podemos dizer até querida", conecta a doutora da Sociologia. Depois de mergulhar em recortes musicais do local, o Vida&Arte delineia aqueles que continuam remodelando o retrato de um dos principais cartões fortalezenses.

Orbitar a cidade com nuances à beira-mar: grafites, pinturas, lambes e pixos comunicam na rua e a céu aberto

Não são muitos os que transitam pela Praia de Iracema durante o meio do período diurno. Passado o frenesi dos esportistas na manhã e antes do esparecer no entardecer, poderia até ser definido como deserto. Num dia útil qualquer nas horas prévias ao almoço, salvo alguns desavisados em busca de estabelecimentos que demorariam a abrir ou sortudos que conseguem um banho de mar na semana, as narrativas que cercam o imaginário local vinham somente do colorido do concreto.

Resistentes entre alegorias e desenganos, os muros guardam mensagens decifradas em tinta, spray, colagem. Grafites, pinturas, lambes e pixos contam a história do território centenário por intermédio da comunicação mais direta possível: a que acontece na rua e a céu aberto. Essas manifestações estão inseridas no amplo guarda-chuva da arte urbana, que também abrange a performance.

Em Fortaleza, a influência política, econômica e social tornaram a Praia de Iracema um dos pontos-chave para o campo. As intervenções redesenham as cenas e levam artistas, que comumente se distanciam das normas das galerias de arte, a expressaram as próprias visões. Abordam as questões lúdicas, as temáticas cotidianas e, por que não, as problemáticas que circundam o bairro, a exemplo das indas e vindas entre propostas de requalificação, índices de violência, promessas de revitalização e desdobramentos da especulação imobiliária, para citar algumas.

Em artigo publicado no O POVO em novembro de 2023, a professora e antropóloga Glória Diógenes confrontava o olhar crítico acerca destas representações e modelava a metrópole que continuaria a se desenhar. Ao citar realizadores como Acidum Project, duo de Robézio Marques e Terezadequinta, e Narcélio Grud, a co-fundadora da Rede Luso-brasileira de Pesquisadores em Artes e Intervenção Urbana diz: "As inscrições de rua pulsam, na sua gênese, na contramão das práticas instituídas".

É nesse viés de subversão que aproximam o olhar. De quantos modos a região retrata a figura de Iracema? A personagem colore um dos muros da rua Tremembé em azul, verde e amarelo. O desenho, criado por Gabriel Mahatma e Lorinha Alves, é uma das paradas do percurso. Quanto mais perto do oceano, mais detalhes aparecem.

Na rua dos Tabajaras, o artista Márcio Pontes mostra Amelinha, Fagner, Ednardo e Belchior. Poucos metros depois, Spote Ink imprime nas paredes os pássaros e os jovens que se divertem na Ponte Velha, agora em paralelo com La Femme Bateau, escultura de Sérvulo Esmeraldo (1929 - 2017). Ela segue no fim da Ponte dos Ingleses, de onde é possível ver um trabalho de Nodoa revestir a face de um prédio.

É impossível sair ileso desta fusão. Estudo publicado em 2024 na plataforma Fusion indica que a presença de arte urbana influencia em pilares do bem-estar coletivo: processos afetivos (regulação de emoções); processos cognitivos (estimulação sensorial e aprendizado); processo social (experiências compartilhadas); transformação individual (reflexão). A pesquisa converte em termos científicos as reações quando alguém se depara com as demonstrações. Talvez o motivo pelo qual são compartilhadas nas redes sociais e guardadas internamente. Um efeito explicado da forma mais simples na intervenção, até então de autoria anônima, atualmente colada em distintos abrigos da praia homenageada: "Amanhã tu é outro".