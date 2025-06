Produtoras lançam campanha "Ceará Filmes Já"

Foto: Ceavi/divulgação "Ceará Filmes Já!" faz alerta para a criação de uma empresa pública de audiovisual

Cerca de 40 empresas e produtoras independentes de audiovisual, além de artistas e profissionais da área, se unem à campanha “Ceará Filmes Já!”, lançada nesta quinta-feira, 19. Organizado pela Associação Cearense de Produtoras de Audiovisual Independente (Ceavi), a ação busca assegurar o orçamento para a fundação de uma empresa pública estadual de audiovisual.

Introduzida no dia em que é celebrado o Dia do Cinema Brasileiro, a campanha é um alerta e reforço para a execução do Programa Estadual de Desenvolvimento do Cinema e Audiovisual, da Lei n.º 17.857/ 2021, que estabelece a criação da agência de desenvolvimento do setor audiovisual no Ceará.

“Nesse momento, queremos apresentar o projeto para o governador Elmano de Freitas (PT) para que ele possa garantir que o governo do estado disponha de recursos ao projeto. Esse é o nosso principal objetivo com a campanha ‘Ceará Filmes Já!’, porque, sem orçamento previsto ainda este ano para a implementação da [empresa] Ceará Filmes, o plano será adiado, podendo gerar incertezas e crises no setor”, explica Roger Pires, cineasta e diretor-presidente da Ceavi.

Com uma petição pública on-line em ativação, a campanha “Ceará Filmes Já!” deve realizar articulações com representantes de parte da administração estadual como também com o governador do Ceará, além do diálogo com gestores culturais e representantes da sociedade civil.

A partir da implantação da empresa pública de audiovisual, reivindicações por parte dos associados à Ceavi ganham destaque na fase inicial do projeto. Entre os pedidos: a implantação de calendário para lançamentos de chamadas públicas; ⁠monitoramento de editais; criação de programas de circulação e difusão das obras ao nível regional, nacional e internacional; e atividades de formação do mercado audiovisual do Ceará.

“[Com a fundação da empresa pública] Os planos da Ceavi são fazer parte do conselho administrativo e acompanhar de perto o funcionamento e criação dessa empresa para serem executadas ações e programas pertinentes para o desenvolvimento da indústria audiovisual do Ceará”, acrescenta Roger, diretor-fundador do Nigéria Filmes.

Em atuação desde março de 2024, grupos de trabalho (GT) foram criados para “debater e planejar estratégias sobre a implantação da Ceará Filmes”, conforme detalhou comunicado da Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE) divulgado à época.

Formado pela sociedade civil, representantes do Estado e Alfredo Manevy, consultor da Ceará Filmes contratado pela Secult-CE, o GT atualmente está em elaboração do projeto da empresa, que inclui a previsão de resultados e metas a serem atingidas, para ser apresentado em minuta na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e, então, ter a lei implementada.

Campanha Ceará Filmes Já!

