Jornalista cearense lança livro de poemas sobre relacionamentos abusivos

Neste sábado, 5, acontece o lançamento de “Caso porque te amo, mato porque me amo", da jornalista cearense Ana Márcia Diógenes.

Através de 30 poemas ilustrados, divididos em 8 capítulos, o livro costura a trajetória da personagem que perpassa temas como amor, sedução, abuso e morte.

O lançamento acontece às 10h30min, durante o II Gallery Center Day, um espaço multicultural que reúne arte, música, literatura, moda e gastronomia.

A obra, que teve sua estreia na XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, faz uma analogia à aranha viúva-negra, espécie que se alimenta do parceiro. Com a morte do macho após o acasalamento, na crendice popular, é como se ela o matasse.

Segundo Ana, a personagem foi elaborada a partir de casos de várias mulheres apelidadas de “Viúvas negras do Sertão”, conhecidas por terem matado companheiros com quem se relacionaram.

A ideia para a obra, contudo, surgiu após uma reportagem feita pela jornalista, em que episódios reais serviram de base para a construção de situações e desfechos, como os vividos por Maria Nazaré, do Rio Grande do Norte, que teria matado pelo menos quatro maridos.

“O 'caso porque te amo' é fruto de uma série de reportagens que fiz. São mulheres que, ao invés de serem mortas e serem vítimas do feminicídio, têm que matar para sobreviver. Esse assunto ficou me chamando depois da reportagem. E no livro quis mostrar que não são todas as mulheres que se deixam matar por amor”, conta a jornalista.

Lançado pela Quichaitá Editorial, marca criada em 2024 pela autora, o visual do livro contempla a mulher-aranha e a teia que envolve relações abusivas e matança.

O projeto gráfico e a edição de arte são do designer editorial Gil Dicelli (do O POVO), enquanto a escritora e ilustradora Valdir Marte assina as ilustrações.

Com carreira reconhecida no jornalismo, incluindo passagem pelo O POVO como diretora de redação, a escritora foi sempre acompanhada pelo gosto e pela crença no poder da escrita e da leitura.

Em novembro de 2024, lançou o romance “Buraco de Dentro”, uma ficção focada em um personagem atingido pelas diversas violências da vida na rua.

Indagada sobre quais são os temas que lhe atravessam a ponto de se transformarem em objetos literários, Ana reforça a relação com sua carreira ao longo da vida.

“Me sinto inspirada pelo trabalho no jornalismo, pelos anos que passei no Unicef e pelo trabalho com a cultura em geral, onde vemos vários aspectos da manifestação da vida. Acredito que esses últimos assuntos são coisas que vi e que estavam engasgadas dentro de mim”, comenta.

Com uma rotina de escrita que lhe preenche no mínimo duas horas por dia, a escritora afirma ter mais quatro livros já arquitetados, mas que contam com previsão de lançamento apenas para o final de 2026 ou começo de 2027.

“Vinha escrevendo alguns livros e guardando. São livros que estão armados, montados, mas não estão prontos ainda. Eles abordam temas delicados, então, nos próximos anos, pretendo deglutir eles com um pouco mais de tranquilidade”, ressalta Ana.

