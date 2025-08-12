IA de Machado de Assis dá boas-vindas à Miriam Leitão na ABL

Foto: Academia Brasileira de Letras/Divulgação Fernanda Montenegro, Lilia Schwarcz, Míriam Leitão e Rosiska Darcy na cerimônia

Na sexta-feira, 8, a jornalista Miriam Leitão assumiu a cadeira de número 7 na Academia Brasileira de Letras (ABL), anteriormente ocupada pelo cineasta alagoano Cacá Diegues (1940-2025).



Jornalista há 40 anos, Miriam Leitão atualmente apresenta um programa na GloboNews, canal de televisão por assinatura da Rede Globo, além de ser comentarista e colunista de política em diversas plataformas da emissora.

Relembre | Academia Brasileira de Letras faz aceno à diversidade



Atualmente com 72 anos de idade, a comunicadora se tornou a 12ª mulher a integrar a ABL. Na cerimônia de posse, Míriam foi acompanhada da atriz Fernanda Montenegro, da historiadora Lilia Schwarcz e da escritora Rosiska Darcy, também acadêmicas.

Foto: Academia Brasileira de Letras/Divulgação Fernanda Montenegro, Lilia Schwarcz, Míriam Leitão e Rosiska Darcy durante posse da jornalista na Academia Brasileira de Letras (ABL)

“Nós nos reconhecemos como parte da mesma irmandade. Trocamos história, falamos da última descoberta. Lembramos com carinho da primeira vez, contamos sobre os velhos prazeres com obras que estão nas nossas estantes. Nada nos sacia, pois há outros a conhecer e tanto estão sendo escritos. O livro é o centro da casa de Machado de Assis e é o centro das nossas vidas. É o nosso amor da vida inteira e isso nos une para sempre. Hoje, no Rio de Janeiro, na Capital Mundial do Livro de 2025, eu, Miriam Leitão, me sinto em glória”, afirmou a jornalista em seu discurso de posse.

IA de Machado de Assis recebe Miriam Leitão na ABL

Citando Machado de Assis, escritor carioca e fundador da Academia Brasileira de Letras, Miriam Leitão ganhou uma homenagem da ABL ao ter um encontro gerado por inteligência artificial (IA) com o pensador falecido em 1908.

Foto: Reprodução/Youtube/Academia Brasileira de Letras Miriam Leitão foi recebida na Academia Brasileira de Letras (ABL) por imagem feita por IA de Machado de Assis

Na imagem exibida para os presentes na cerimônia e aos que acompanhavam na transmissão ao vivo, Míriam e Machado dão as mãos e sorriem um para o outro, ambos trajados com o fardão, vestimenta tradicional dos acadêmicos.

Leia também | É questionável o uso de Inteligência Artificial na arte?



O retrato produzido por IA surpreendeu até mesmo a mesa diretora, com o presidente da ABL, Merval Pereira, afirmar que “acertaram no Machado, já na Miriam…”, gerando risadas entre os convidados na cerimônia.