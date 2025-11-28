Artista cearense lança livro formativo sobre produção cultural

Foto: Té Pinheiro/Reprodução Livro digital e audiobook de "Projétil" serão lançados gratuitamente nesta sexta-feira, 28, no site da Vila das Artes

Nesta sexta-feira, 28, o artista e pesquisador Gyl Giffony lança o audiolivro e o e-book “Projétil, conversas sobre projeto de vida, gestão de carreira e projetos culturais”.

Lançada pela editora Substânsia, a obra convida artistas, estudantes, produtores e profissionais da cultura a mergulharem em uma reflexão prática sobre o fazer artístico contemporâneo no Brasil.

Ao abordar a gestão de carreira, planejamento e sustentabilidade na vida artística, a obra nasce do desejo do autor de compartilhar conhecimentos acumulados ao longo de sua trajetória como artista e gestor.

Entre os temas abordados, Giffony descreve também ferramentas práticas, como a construção do relato artístico, a árvore de problemas, a árvore de objetivos e a ideação reversa.

Outra temática abordada pelo professor é a educação financeira para artistas e a importância do conhecimento em políticas e direitos culturais.

O livro, que tem como público focal aqueles que estão iniciando sua vida profissional na arte, será disponibilizado gratuitamente no site da Vila das Artes.

Além do livro digital, que tem design de Andrei Bessa e grafismos de Raro de Oliveira, o projeto inclui um audiolivro narrado pelo autor, ampliando o acesso e a democratização de formatos.

Doutor em Artes da Cena pela Unicamp, Gyl Giffony fez estágio de pesquisa na Pontifícia Universidad Católica de Chile (PUC Chile).

Ele é cofundador da Inquieta Cia, grupo de atividades artísticas que realiza experimentações em diversas linguagens.

Giffony publicou “De Quem é a Cena?” (2010) e “O Lugar Invocado” (2023), e hoje atua como pesquisador e professor da Licenciatura em Teatro da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Lançamento de "Projétil"

Quando: sexta-feira, 28

sexta-feira, 28 Onde: site da Vila das Artes (https://viladasartesfortaleza.com.br/)

site da Vila das Artes (https://viladasartesfortaleza.com.br/) Gratuito

Mais informações: @gylgiffony



