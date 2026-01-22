Brasil faz história com cinco indicações no Oscar 2026

Foto: NEON Rated/Divulgação Cartaz internacional de divulgação do filme "O Agente Secreto" tem a representação do elenco completo e é inspirado no quadro "Operários" (1933), obra da modernista Tarsila do Amaral

Quando a multidão do centro de Recife tomou a tela do Grand Theatre Lumière, em maio de 2025 na estreia mundial de "O Agente Secreto" no 78º Festival de Cannes, os brasileiros foram incendiados por um calor brasileiro demais para aquela sala tão fria.

De repente, parecia que eu estava até nas ruas da Praça do Ferreira, em Fortaleza, naquela confusão de gente que é a cara do nordeste brasileiro. Ao fim da sessão, a dúvida era unânime entre nós: a imprensa internacional havia mesmo compreendido o rebuliço da trama ou ela pareceu alienígena?

A resposta veio logo em seguida, quando o filme venceu os prêmios de Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura), traçando como destino uma longa jornada que chegou no seu estágio final nesta quinta-feira, 22. Depois de diversos festivais ao redor do mundo e campanha intensa nos Estados Unidos, "O Agente Secreto" chegou no Oscar com um histórico quarteto de indicações: Melhor Filme, Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco, categoria inaugural da premiação neste ano.

Numa ótica mais recente, o impacto dessa celebração parece ainda mais fascinante por acontecer apenas um ano depois que "Ainda Estou Aqui" se tornou o primeiro brasileiro a vencer o Oscar de Melhor Filme Internacional. Visto num escopo mais amplo, a conquista do filme pernambucano encontra uma camada intrigante: o último filme brasileiro que havia conquistado quatro indicações foi "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles e Kátia Lund.

Cartaz internacional de divulgação do filme "O Agente Secreto" tem a representação do elenco completo e é inspirado no quadro "Operários" (1933), obra da modernista Tarsila do Amaral Crédito: NEON Rated/Divulgação

O longa carioca também estreou em Cannes e também tem grande parte da sua história acontecendo no Brasil dos anos 1970, em plena ditadura militar. De certa forma, os dois mergulham num cenário de violência e perseguição que acontecia de maneira cruel enquanto o mundo fingia girar normalmente ao redor. Em 2002, a estética veloz e entrecortada de "Cidade de Deus" pareceu bastante estranha diante do referencial que a crítica hegemônica tinha tanto sobre a linguagem do cinema quanto sobre o que era o Brasil.

Em 2026, "O Agente Secreto" chega ao Oscar com certa sensação de revolução para uma Hollywood cada vez mais disposta a fugir de si mesma. Depois de todo barulho que Fernanda Torres e o Carnaval causaram na maior premiação americana, fazendo o presidente da Academia de Artes e Ciências de Hollywood visitar o Festival do Rio meses mais tarde, o filme atualizou seu próprio caráter político diante das ameaças de Donald Trump contra a soberania da América Latina.

O votante mais clássico do Oscar, que conhecia o Brasil pelos sertões de Glauber Rocha ou pelas ruas amarelas de Fernando Meirelles, de repente se deparou com Tânia Maria, estrela do filme brasileiro que facilmente nos lembra das nossas avós, ou com a fábula da perna cabeluda interrompendo um roteiro que andava tão pé-no-chão. Se "Ainda Estou Aqui" dialogava mais com os dramas de época produzidos na Europa, "O Agente Secreto" facilmente consegue soar como anarquia.

O Agente Secreto, representante do Brasil nas premiações internacionais de cinema, tem indicações ao Oscar 2026 Crédito: Vitrine Filmes/Divulgação Filme brasileiro "O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura, ganhou indicações ao Oscar 2026 Crédito: Vitrine Filmes/Divulgação

Diante da celebração desse reconhecimento, também é preciso compreender que essa configuração histórica não lança "O Agente Secreto" como o favorito para vencer nenhum dos prêmios que foi indicado. Na categoria internacional, concorre diretamente com a precisão dramatúrgica do norueguês "Valor Sentimental" que recebeu nove indicações, incluindo Direção e Roteiro. Em atuação, a presença contida de Moura - o primeiro brasileiro a receber essa indicação - é confrontada pela eletricidade de Timothée Chalamet em "Marty Supreme". Na de elenco, enfrenta favoritos a Melhor Filme, como "Uma Batalha Após a Outra" e "Pecadores".

Sua presença, porém, lado a lado de filmes tão importantes para a indústria de Hollywood, parece adiantar um destino talvez ainda mais imperecível do que todos os outros brasileiros que chegaram até aqui. Mais do que nunca, talvez essa febre faça o espectador mais comum de todos perceber que há muito mais acontecendo no Brasil, há muito tempo.



Brasil e o Oscar

O brasileiro Adolpho Veloso concorre na categoria Melhor Fotografia pelo filme "Sonhos de Trem", produção da plataforma de streaming Netflix. Com a designação do diretor de fotografia, o Brasil contabiliza cinco indicações ao Oscar 2026.

A premiação é a 98ª edição dos Academy Awards, um dos principais reconhecimentos do mercado cinematográfico. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia realizada no dia 15 de março, um domingo.

"O Agente Secreto", que conta com as participações dos cearenses Geane Albuquerque e Robério Diógenes, está em cartaz nos cinemas de Fortaleza.

