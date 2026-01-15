Josh Safdie conversou com O POVO sobre dirigir Timothée Chalamet, vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator de Comédia, e o que espera da reação brasileira ao filme que chega aos cinemas no dia 22 de janeiro.

Se não estiver totalmente atento, é muito fácil o espectador se perder na velocidade de "Marty Supreme". Livremente inspirado na vida real do mesa-tenista Marty Reisman, considerado ícone do esporte em Nova York (EUA), a trama entra na mente frenética de um homem que parece sempre estar em uma partida, em estado permanente de alerta, mesmo quando não tem nada acontecendo na sua vida.

Parte do que faz essa eletricidade não esgotar é a presença inquieta de Timothée Chalamet, ator que vive seu auge de ascensão em Hollywood com celebrações consecutivas.

Foto: Divulgação/Diamond Films Timothée Chalamet em cena de "Marty Supreme", filme de Josh Safdie

Quando venceu o prêmio do Sindicato dos Atores (SAG) em 2025, pelo desafiador papel de Bob Dylan, seu discurso repercutiu de diferentes maneiras ao reconhecer uma ambição que outros atores jovens esconderiam: “Quero ser um dos grandes”, disse assertivo.

No último domingo, 11, venceu seu primeiro Globo de Ouro concorrendo com nomes antigos: Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke e George Clooney.

Foto: ETIENNE LAURENT / AFP Timothée Chalamet com o seu Globo de Ouro de Melhor Ator em Musical ou Comédia. Astro do filme 'Marty Supreme', de Josh Safdie

“O Marty nunca está realmente em modo desligado”, conta o diretor Josh Safdie ao O POVO em coletiva de imprensa internacional do filme que aconteceu em dezembro. Também arriscando deixar o espectador irritado com a sequência de erros e absurdos que acontecem em sequência na vida desse "homem tão comum", a sinergia entre Josh e Chalamet vai, aos poucos, consertando todos os exageros.

Muito distante de ser um "filme de esportes", um drama ou um thriller, "Marty Supreme" parece mesmo com uma comédia.

Foto: EMMA MCINTYRE / AFP Timothée Chalamet e Josh Safdie comparecem à 37ª edição anual do Palm Springs International Film Awards

Apesar desta ser sua primeira direção solo de longa-metragem, ficou claro que o traço autoral de Josh Safdie já estava firme nas codireções anteriores com o irmão Benny Safdie, como "Jóias Brutas" (2019) e a obra máxima "Bom Comportamento" (2017).

“A eletricidade, a propulsão e a urgência que você está sentindo vêm de dentro do personagem, e de dentro da história, do desejo desse jovem de manter um sonho vivo”, conta. Confira a entrevista completa:

O POVO - Josh, o filme tem uma velocidade elétrica e um enorme senso de ansiedade, e Timothée parece muito conectado a isso. A experiência no set também teve essa velocidade, ou isso é apenas a magia do cinema?

Josh Safdie - Sabe, o que você busca quando está se aproximando de cada cena é se alinhar com o sentimento e as emoções e tentar acessar o núcleo. Então algumas sequências, como a da pista de boliche, exigem muita energia.

Através da direção, você acaba cercando seu personagem principal com o máximo possível. E isso inclui os 40 figurantes que você pessoalmente escala para que você conheça essas personalidades e esteja incentivando elas a participar da conversa. Então isso mantém o Timmy em alerta e cria uma instabilidade que eu acho que se alinha com a energia dele e certamente com a incerteza.

Foto: Divulgação/Diamond Films Timothée Chalamet em cena de 'Marty Supreme', filme de Josh Safdie

O Marty nunca está realmente em modo desligado, mas há cenas em que a energia realmente diminui. A eletricidade e a propulsão e a urgência que você está sentindo vêm de dentro do personagem, e de dentro da história, do desejo desse jovem de manter um sonho vivo e agir com urgência porque cada momento em que esse sonho é meio que descartado ou não comprovado, é um momento em que ele morre.

O POVO - Aqui no Brasil, muitos de nós jogamos tênis de mesa na escola desde a infância. Como você sente que o filme será recebido por um público tão caloroso e apaixonado por esportes como os brasileiros?

Josh Safdie - Para mim, este filme é muito internacional. E uma coisa que realmente me atraiu no filme foi a ideia desses desajustados em Nova York, em 1952, que não sabiam onde iam dormir naquela noite.

Foto: Divulgação/Diamond Films Timothée Chalamet e Josh Safdie em set de 'Marty Supreme'

Eles não tinham dinheiro suficiente; a única maneira de entrar no metrô era se ninguém estivesse olhando e eles simplesmente pulassem para dentro. Mas você os encontraria na semana seguinte na Bósnia, ou um mês depois em Paris, ou Roma, ou Cairo. Eles eram pessoas internacionais.

E, particularmente depois da guerra, uma das coisas que é tão interessante sobre o termo “Guerra Mundial” é que ele representa, sabe, um momento unificado em que o mundo inteiro está fazendo a mesma coisa. Hoje, a gente tem algo parecido quase diariamente, de uma forma muito mais sombria.

Foto: MATT WINKELMEYER / Getty Images para Palm Springs International Film Society/AFP Josh Safdie NA 37ª edição anual do Palm Springs International Film Awards no Palm Springs Convention Center

Mas, sim. Trazer este filme para outros países é muito significativo. Eu sei que o Timmy e eu queríamos fazer uma turnê internacional mais robusta para o filme. E a Gwyneth Paltrow disse isso de forma tão brilhante quando falou que acredita que este filme, de certa forma, é como o Marty olhando para trás, para a própria vida. Eu acho que essa sensação vem, obviamente, da paisagem sonora, da música dos anos 80 que você ouve ao longo do filme.

Existe uma certa abordagem ontológica do filme, que acaba criando essa força mítica e lendária, porque você está revisitando os anos 50 por meio de uma lente dos anos 80. Parece que existe algum tipo de lenda que você está observando. Existe um motivo para estarmos olhando para trás, por causa desse anacronismo.

Foto: PRESLEY ANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Josh Safdie e Timothée Chalamet, vencedor do Prêmio Spotlight de Melhor Ator, na 37ª edição anual do Palm Springs International Film Awards

E, voltando ao Brasil, eu acho que existe, sabe, uma qualidade mítica no Marty. E levá-lo para a estrada é muito importante.

O Brasil, curiosamente, apareceu muito cedo em uma das histórias de um dos livros que lemos. Havia uma cena que estávamos considerando, que se passava no Brasil, em uma partida de futebol no final dos anos 40, que não foi muito longe. Mas era uma história interessante.



Marty Supreme tem pré-estreia nesta semana em Fortaleza

"Marty Supreme" narra a jornada frenética de Marty Mauser (Timothée Chalamet), um tenista de mesa que se dedica religiosamente a um esporte ainda não respeitado nos EUA dos anos 1950. Sem dinheiro e apoio da família, ele embarca numa jornada sem garantia que pode lhe levar a um grande campeonato no Japão.

Pré-estreia: 15, 16 e 17 de janeiro de 2026, no RioMar Fortaleza e no Iguatemi Bosque

Estreia nos cinemas: 22 de janeiro de 2026