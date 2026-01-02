Quiz: teste seus conhecimentos sobre Stranger Things

Nove anos depois, será que você lembra os detalhes de Stranger Things ou precisará reassistir à série? Responda ao quiz e descubra!





Quase uma década depois da estreia de Stranger Things, a série chega ao fim. No dia da virada, fãs do mundo inteiro puderam saber o final da grande saga de cinco temporadas e 42 episódios.



A série estreou em julho de 2016 e recolocou o estilo de vida e estético dos anos 1980 de volta ao gosto popular. A ambientação da ficção científica usa dos recursos tecnológicos da época para envolver o grupo de amigos em uma aventura analógica — isso sem contar o contexto de Guerra Fria.

Nove anos depois, será que você lembra os detalhes de Stranger Things ou precisará reassistir à série? Esse é o momento de descobrir! Aproveite o QUIZ+ Stranger Things:

Quiz: Você sabe tudo sobre Stranger Things?