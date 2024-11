Agregador do O POVO acerta resultados em capitais e evidencia tendências em Fortaleza

Com objetivo de trazer uma visão mais abrangente e análises mais precisas do cenário eleitoral de 2024, o Agregador de Pesquisas do O POVO compilou 621 pesquisas nas Eleições de 2024, apresentando resultados consistentes que se confirmaram nas urnas





As Eleições Municipais de 2024 ganharam um forte aliado na análise dos comportamentos eleitorais durante a corrida por votos: o Agregador de Pesquisas do O POVO. Responsável por compilar uma ampla variedade de consultas realizadas ao eleitorado de diversas cidades cearenses e importantes capitais do País, a ferramenta foi fundamental para identificar tendências nas candidaturas que disputaram o cargo executivo municipal.

Nas sete cidades com segundo turno mapeadas pelo Agregador, os números da ferramenta se confirmaram nas urnas em seis localidades. A única exceção foi Fortaleza. Contudo, o Agregador acertou ao destacar, de maneira consistente, o crescimento de Evandro Leitão (PT) na reta final e a redução da diferença entre ele e André Fernandes (PL), o que se concretizou com a vitória do petista.

Abaixo, confira os resultados nas sete cidades mapeadas pelo Agregador no 2º turno, com destaque para o cenário de Fortaleza, além de um panorama geral sobre as abstenções nas capitais com disputa de segundo turno.

​

Como os dados do Agregador foram elaborados nas Eleições de 2024

Além dos resultados gerais, é possível analisar como os dados do Agregador de Pesquisas foram construídos ao longo das Eleições Municipais de 2024. Graças ao trabalho de coleta, alimentação e constante atualização das bases de dados da ferramenta, os pesquisadores do O POVO Doc, Miguel Pontes e Roberto Araújo, reuniram 621 pesquisas realizadas entre o primeiro e o segundo turno.

Desde os primeiros atos de campanha até as vésperas do pleito, a dupla coletou e organizou as estatísticas de cada candidato que concorreu nas capitais do Nordeste, além de importantes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém, e ainda nos municípios cearenses de Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral.

No gráfico abaixo, São Paulo se destaca como a cidade com o maior número de pesquisas realizadas, totalizando 96 (71 no 1º turno e 25 no 2º turno). Belo Horizonte e Natal aparecem logo em seguida, com 73 pesquisas, enquanto Fortaleza registrou 53.

​

Transparência e profundidade nos dados

Com os dados das pesquisas reunidos, o Agregador de Pesquisas O POVO teve como objetivo oferecer uma visualização detalhada e confiável das tendências eleitorais. Para isso, foi dada especial atenção à credibilidade dos institutos de pesquisa, priorizando aqueles com um bom histórico de acertos em eleições anteriores.

Além disso, diferentes técnicas estatísticas foram empregadas para proporcionar uma análise profunda e transparente do panorama eleitoral, garantindo que as tendências apresentadas fossem não apenas precisas, mas também acessíveis ao público.

Fora destacar as tendências gerais e o cenário eleitoral de forma abrangente, o Agregador também possibilitou a visualização individual de cada pesquisa realizada e coletada. Isso garantiu uma maior transparência, permitindo que os eleitores pudessem acompanhar o histórico completo das consultas, com intuito de garantir transparência e reprodutibilidade dos dados coletados.

Esse cuidado com a transparência e a qualidade das informações visou assegurar que o público tivesse acesso a um panorama claro e consistente sobre a evolução das candidaturas ao longo da eleição.