Indaiá é a marca de água mais lembrada pelos cearenses, enquanto Santa Clara é destaque entre os cafés

Os resultados são da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, que compila as marcas mais lembradas pelos cearenses

A Indaiá – marca da Minalba Brasil, pertencente ao Grupo Edson Queiroz – foi reconhecida pela quinta vez consecutiva como a água mineral mais lembrada do Ceará. Já a Santa Clara, do Grupo 3 Corações, se destacou como a maior vencedora na categoria de cafés, com um total de 15 vitórias. Os resultados são da pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind.

Foto: Divulgação/Santa Clara A Santa Clara foi citada por 39,1% dos entrevistados em 2024.

A Indaiá foi lembrada por 56,5% dos entrevistados no levantamento deste ano, quando questionados qual marca vem à mente ao se falar em água, mantendo-se como a única vencedora nas cinco edições deste segmento. O percentual de lembrança pelo público era de 55% em 2023, 56,2% em 2022, 62% em 2021 e 63,8% em 2020.

Para trazer inovação em 2024, a companhia de água apostou no lançamento do produto em uma lata de 269 mililitros (ml), com e sem gás, contendo informações em braille na tampa. A proposta é ser “sustentável, inclusiva e mais refrescante por gelar mais rapidamente”, de acordo com o diretor-presidente da Minalba Brasil, Aélio Silveira.

Indaiá é a maior e única vencedora da categoria de água mineral

A diferenciação dos produtos é fundamental para expandir a participação da Indaiá no mercado, na visão de Aélio. A marca tem investido em pesquisa e desenvolvimento para aperfeiçoar materiais, a fim de garantir a qualidade na filtração da água, com a introdução de “tecnologias inovadoras que atendam às necessidades dos consumidores modernos”, disse.

Foto: Divulgação/Indaiá A Indaiá foi lembrada por 56,5% dos entrevistados no levantamento deste ano.

“É crucial investir em marketing e branding assertivos. Campanhas publicitárias criativas devem destacar os benefícios únicos dos produtos Indaiá, ressaltando sua confiabilidade, compromisso com a saúde do consumidor e sua história de excelência na indústria de filtragem de água”, acrescentou o diretor-presidente sobre as ações da marca.

Indaiá é número 1 entre público A e B

Além da Indaiá, outras marcas de água foram lembradas na pesquisa: Naturágua (14%), Serra Grande (1,9%), Minalba (1,5%), Santa Clara (1,1%) e Ouro Azul (1%), entre outras. No entanto, 7,7% dos entrevistados não souberam informar o nome de nenhuma marca de água mineral.

Foto: Divulgação/Santa Clara Ao longo das 16 edições da categoria desde 2004, a Santa Clara esteve em patamares estáveis.

Por sua vez, a Santa Clara foi citada por 39,1% dos entrevistados em 2024, após pergunta sobre qual marca vem à mente ao se falar em café. Ao longo das 16 edições da categoria desde 2004, a marca esteve em patamares estáveis, com o menor percentual de citações registrado em 2007 (32,9%) e o maior em 2020 (47,3%).

O presidente do Grupo 3 Corações, Pedro Lima, atribui o cenário positivo à certeza de que os consumidores reconhecem o carinho da marca desde o grão de café até a xícara. “A Santa Clara é uma marca de café clássico que combina tradição e inovação. (...) Estamos preparados para acompanhar a jornada do consumidor nas diferentes fases da sua vida.”

Santa Clara é Top of Mind pela 15ª vez

A estratégia de comunicação da marca abrange anúncios em jornais, revistas, rádios, comerciais, outdoors, redes sociais e parcerias com influenciadores digitais e embaixadores nas regiões Norte e Nordeste. O objetivo é despertar ainda mais interesse pelos produtos, com investimentos crescentes nos canais digitais nos últimos anos, conforme explicou Pedro Lima.

Foto: Divulgação/Santa Clara No recorte entre o público A e B, Santa Clara permaneceu sozinhas na liderança da categoria.

“A marca também reforçou seu portfólio com grandes lançamentos, como a linha de cafés gourmet, das regiões da Chapada Diamantina, Serra da Canastra e Região Vulcânica, além de cappuccinos prontos para beber, drip coffee, café individual para coar na xícara, novas cápsulas, entre tantos outros produtos”, pontuou o presidente.

As marcas de café Pilão (21,7%), União (12%), Marata (6%), Três Corações (5,2%), Nescafé (3,9%), Kimimo (2,6%) e Melitta (1,5%) foram mencionadas após a Santa Clara, enquanto 3,7% dos entrevistados não souberam ou não lembraram o nome de alguma marca de café.

No recorte entre o público A e B, tanto a Indaiá quanto a Santa Clara permaneceram sozinhas na liderança de suas respectivas categorias. Cerca de 62,8% dos entrevistados lembraram da marca de água e 39,9% da marca de café em 2024. Ambas acumulam vitórias em todos os anos da pesquisa.



A Indaiá tem investido em pesquisa e desenvolvimento para aperfeiçoar materiais. Crédito: Divulgação/Indaiá

Santa Clara é mais lembrada entre o público A e B

Skol é a cerveja líder da memória cearense em 2024





Foto: Divulgação/Skol Skol acumula cinco conquistas na categoria.

A Skol, marca da Ambev, foi destacada entre as cervejas que dominaram a memória dos cearenses neste ano durante a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind. A categoria voltou ao levantamento após oito anos, com a Skol acumulando cinco conquistas ao longo de 12 edições, entre os anos de 2004 e 2024.

Em torno de 26,9% dos participantes do levantamento lembraram da Skol ao serem questionados sobre a primeira marca que vem à mente quando se fala em cerveja. Este percentual de respostas estava em 45,6% em 2016, com variações significativas ao longo dos anos. Em 2004, por exemplo, cerca de 4,3% dos entrevistados mencionaram a marca.

Skol é a segunda maior vencedora da categoria

A cerveja, incluindo a Skol Beats, foi também uma das líderes entre o público A e B do Top of Mind ao lado das marcas Brahma/Brahma Chopp, da Ambev, e Heineken. Neste recorte, 21,6% das pessoas lembraram da Brahma, 21,2% da Heineken e 18,7% da Skol. Esta última acumulou seis vitórias anuais. Atualmente, a situação de empate técnico ocorreu devido à margem de erro da pesquisa.

Anuário do Ceará 2024-2025

A gerente regional de marketing da Ambev no Ceará, Thalita Barreto, destacou que tanto a Skol quanto a Brahma têm uma relação histórica muito próxima com os cearenses, fazendo parte de momentos do Estado há anos. “São marcas queridas, que estão sempre presentes em eventos especiais (...), e acompanham os encontros entre amigos, momentos de celebração e as festas populares.”

Foto: Divulgação/Skol Em torno de 26,9% dos participantes do levantamento lembraram da Skol.

“Acreditamos que esse bom resultado se deve a uma combinação de fatores: a qualidade e o sabor inconfundível das nossas cervejas, a forte distribuição e presença nos pontos de venda e, claro, todo o trabalho de branding e ativação que fazemos para estar sempre próximos dos nossos consumidores”, acrescentou Thalita.

A gerente citou, ainda, que a Skol detém um projeto denominado Skol Forró, que fomenta a cultura e o apoio a artistas locais, como os cantores Wesley Safadão, Xand Avião, Solange Almeida, entre outros. A cerveja tem patrocinado, também, festas de Carnaval e São João em diversas cidades cearenses, além do festival Expocrato.

No caso da Brahma, Thalita explicou que, inclusive, a marca é patrocinadora oficial do São João de Maracanaú neste ano, estando presente na festividade já há três anos. “Estamos executando diversas ações de visibilidade e experiência no evento”, como o Bar Brahma, que visa proporcionar “momentos incríveis” para os visitantes.

Brahma, Heineken e Skol dividiram pódio entre o público A e B

A ideia da Ambev é fortalecer o vínculo emocional dos consumidores com as marcas por meio de uma comunicação “relevante, divertida e próxima da realidade local”, conforme a gerente regional de marketing, que não deixou de citar, também, a importância das experiências com o produto, como é o caso da temperatura ideal da cerveja.

“Estamos muito otimistas com o mercado cearense para os próximos anos”, pontuou. No entanto, Thalita esclareceu que a Ambev sempre busca reforçar o compromisso com o consumo responsável e moderado da bebida alcoólica, evitando qualquer associação com excessos, especialmente na presença das marcas em festas populares.



Os leites em pó Ninho e Itambé são os mais recordados



O levantamento mostrou que 44,1% das pessoas citaram o leite Ninho. Crédito: Jorge Abe/Nestlé

Os leites em pó Ninho e Itambé estão empatados na liderança entre as marcas mais lembradas pelos cearenses no segmento este ano, segundo a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind. Quatro em cada dez entrevistados citaram essas empresas quando questionados sobre qual a primeira marca que vem à mente ao se falar em leite em pó.

O levantamento mostrou que 44,1% das pessoas citaram o leite Ninho e 41,3%, o Itambé. A situação de empate técnico ocorreu por causa da margem de erro, que considerou quatro pontos percentuais para mais ou para menos. Uma fração de 1,7% dos entrevistados não soube informar o nome de alguma marca.

Pelo segundo ano consecutivo, Ninho e Itambé vencem categoria

Ambas as companhias registraram um leve recuo anual em relação ao ano anterior. Em 2023, o percentual da população que respondeu Ninho era de 44,4% e o de Itambé era de 42,6%. A categoria de leite em pó só tem essas duas edições anuais até o momento, nas quais Ninho e Itambé foram consagrados com duas vitórias cada.

Em 2024, também foram citadas as marcas Betânia (5,5% dos entrevistados), Nestlé (2,4%), Molico (1,6%), Parmalat (0,8%), Jaguaribe, Maranguape e Piracanjuba (0,4%), Cila e Neston (0,3%), Nestogeno, Camponesa, 101, Italac e outros (0,2%).

Ninho é único leite em pó vencedor no segmento A e B

No recorte do público A e B da pesquisa, o leite Ninho ficou isolado na liderança pelo segundo ano consecutivo, com 50,5% menções, ante 47,2% no ano anterior. Atrás dele, estão Itambé (34,5%), Nestlé (4,5%), Betânia (2,5%), Molico e Jaguaribe (1,5%), Maranguape (0,7%) e Italac, 101 e outros com 0,6% das lembranças neste ano.

No recorte do público A e B da pesquisa, o leite Ninho ficou isolado na liderança pelo segundo ano consecutivo. Crédito: Jorge Abe/Nestlé

O gerente executivo de marketing e comunicação da Nestlé – responsável pelo leite Ninho –, Rafael Berenguer, afirmou que a empresa tem buscado, fortemente, inovar com produtos variados e conectados às memórias afetivas dos consumidores. No Ceará, especificamente, a atuação da marca busca diversas frentes de atuação devido à variedade cultural do Estado.

Uma das campanhas de destaque para a marca foi a promoção do dia das mães, citou Rafael. “Com o tema ‘Aprendizado começa no Ninho’, a iniciativa estimulou o desenvolvimento das crianças, oferecendo, como prêmio, o acesso a atividades para os pequenos desenvolverem novas competências por meio da educação e da diversão”, segundo o gerente executivo.

“É uma alegria muito grande ver que a Nestlé foi lembrada pelo povo cearense, e sei que não é a primeira vez. E isso é motivo de uma satisfação ainda maior, pois o consumidor de hoje está muito exigente. As pessoas não consomem apenas produtos, mas buscam valores e propósitos de marca”, pontuou Berenguer.



O POVO entrou em contato com a Itambé para comentar o cenário, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Mais notícias de Economia