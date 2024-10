No Nordeste, MDB e PSD lideram TOP 10 partidos com prefeitos eleitos

Com a eleição de Evandro Leitão em Fortaleza (CE), PT é o quinto partido com mais prefeituras no Nordeste. MDB, PSD, PSB e PP entram na frente

Conhecido como uma região alinhada à esquerda nas eleições federais, nas eleições municipais o Nordeste tende para a centro-esquerda entre os partidos com mais prefeituras eleitas para o ciclo de 2025-2028.

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e o Partido Social Democrático (PSD) lideram como os partidos mais eleitos após o resultado do segundo turno de 10 cidades nordestinas, entre elas Fortaleza (CE). Ambos são partidos majoritariamente lidos como de centro.

Se no Ceará o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Partido dos Trabalhadores (PT) são as novas potência, no Nordeste eles caem para o terceiro e o quinto lugar, respectivamente. O Progressistas (PP) fica à frente do PT, com 212 prefeitos eleitos.

Leia mais Eleições de 2024: Nordeste ganha novos contrastes em seu mapa político Sobre o assunto Eleições de 2024: Nordeste ganha novos contrastes em seu mapa político

Veja o TOP 10 de partidos eleitos no Nordeste