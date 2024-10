Eleições de 2024: Nordeste ganha novos contrastes em seu mapa político

A apuração das Eleições Municipais de 2024 no Nordeste trouxe novas cores ao cenário político da região, com 1.794 municípios decidindo seus futuros prefeitos. Dentre eles, 11 cidades ainda vão para o segundo turno. Enquanto isso, partidos de direita mostram força ao passo que a esquerda ainda se mostra resistente à onda conservadora. De modo geral, um contraste no panorama regional se evidencia a partir das urnas

O Nordeste ganhou novas nuances com a apuração das urnas nas Eleições Municipais de 2024. No domingo, 6 de outubro, os 1.794 municípios da região decidiram quem vai comandar o Poder Executivo local pelos próximos quatro anos. Desses, 11 ainda não conhecem seus novos prefeitos e seguem para o segundo turno. Além disso, nove cidades têm candidatos vencedores com candidaturas anuladas, aguardando decisão da Justiça Eleitoral.

Entre as cidades que retornam às urnas no final de outubro estão Fortaleza, com a polarizada disputa entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT); e Caucaia, onde Catanho (PT) entrou na disputa nos minutos finais da apuração para enfrentar Naumi Amorim (PSD). Capitais como Aracaju (SE), Natal (RN) e João Pessoa (PB) também decidirão seus prefeitos no segundo turno.



O Nordeste é tradicionalmente visto como uma região alinhada ao campo progressista, influenciada pela força de políticos de esquerda nas eleições presidenciais. Todavia, em nível municipal, o cenário pode se inclinar para a direita, dependendo das circunstâncias locais.

Exemplo disso é que, este ano, as urnas pintaram o mapa nordestino com cores associadas a partidos de direita. Siglas como MDB, PSD, PP, União Brasil e Republicanos conquistaram centenas de prefeituras, cada um. Por outro lado, partidos historicamente ligados à esquerda resistem à onda conservadora, trazendo um contraste ao panorama político da região.

No mapa abaixo, observe a distribuição das prefeituras no Nordeste, coloridas de acordo com os partidos vencedores em 2024. Ao passar o mouse sobre cada município, você poderá conferir a votação dos candidatos eleitos e comparar o desempenho com os resultados de 2020.

Partidos que venceram prefeituras no Nordeste em 2024

Top 10 dos partidos do Nordeste em 2024

Ao agrupar o desempenho dos principais partidos nas Eleições Municipais de 2024, o MDB surge demarcando sua força política. O partido foi o que conquistou o maior número de prefeituras no Nordeste, com 280 administrações municipais.

Tradicionalmente enraizado em regiões menores e no Interior, a sigla manteve sua relevância no cenário municipal, mostrando capacidade de se adaptar às mudanças do eleitorado e de alavancar lideranças locais. Logo atrás, o PSD garantiu 270 prefeituras, firmando-se como uma das principais forças da direita no Brasil.

Na lista dos dez partidos que mais venceram em prefeituras nordestinas, apenas o PSB e o PT se destacam como siglas de esquerda. Enquanto o PSB soma 213 prefeitos eleitos em 2024, o PT contabiliza 167. Os partidos ficam em terceiro e quinto lugar, respectivamente.

Enquanto isso, partidos mais alinhados à direita, como PP, União Brasil e Republicanos também tiveram a conquista de pelo menos cem prefeituras, cada um. Abaixo, veja o top dez partidos nas prefeituras do Nordeste.

Ranking dos partidos eleitos em prefeituras do Nordeste

O perfil dos prefeitos eleitos no Nordeste

Os prefeitos eleitos no Nordeste em 2024 apresentam um perfil diverso em termos de gênero, idade, raça e escolaridade, de acordo com os dados autodeclarados e informados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Análise de dados extraídos da TSE apontam para uma representação feminina ainda desigual, com mais de 80% dos cargos ocupados por homens.

Enquanto isso, ao observar a raça/cor dos prefeitos, a maioria se autodeclara parda. Em termos de escolaridade, há uma forte presença de prefeitos com ensino superior completo; enquanto isso a média de idade dos gestores gira em torno dos 47 anos. Em suma, um perfil diverso foi conferido pelas urnas no último dia 6 de outubro. Confira mais detalhes abaixo.

Piauí e Bahia têm menor participação feminina entre prefeitas do Nordeste

Os estados do Nordeste com maior participação de mulheres nas prefeituras eleitas em 2024 foram o Rio Grande do Norte, com 25,61% de prefeitas, seguido da Paraíba, com 24,43%, e Alagoas, com 23,53%.

Esses três estados se destacam em termos de representação feminina, superando a média regional de 18,45%. O Rio Grande do Norte, em particular, mostra um cenário de maior inclusão, onde uma em cada quatro prefeituras é comandada por uma mulher.

Por outro lado, os estados com menor participação de prefeitas são o Piauí e a Bahia, com 13% e 14,25%, respectivamente. Ambos estão abaixo da média nordestina e revelam uma menor inserção de mulheres em cargos de liderança municipal.

Perfil de gênero dos prefeitos eleitos no Nordeste

Pardos predominam no Maranhão e Piauí; e brancos no Rio Grande do Norte e Paraíba

No que diz respeito à autodeclaração racial dos prefeitos eleitos nas Eleições Municipais de 2024 no Nordeste, os estados com maior percentual de prefeitos que se autodeclararam pardos foram o Maranhão e o Piauí, com 55,81% e 58,3%, respectivamente.

Esses dois estados estão acima da média nordestina de 47,91%, demonstrando uma representatividade expressiva de candidatos que se identificam como pardos em relação às outras categorias raciais. Em Sergipe, 51,39% dos prefeitos eleitos também se autodeclararam pardos, reforçando essa tendência na região.

Por outro lado, os estados com maior percentual de prefeitos que se autodeclararam brancos foram o Rio Grande do Norte, com 64,02%, e a Paraíba, com 59,73%, ambos bem acima da média regional de 47,57%.

Em contraste com os estados com maior representação parda, essas unidades federativas apresentaram uma predominância de candidatos brancos nas prefeituras eleitas, o que reflete diferenças nas dinâmicas eleitorais e sociais de cada estado.

Perfil racial dos prefeitos eleitos no Nordeste

Ceará e Piauí lideram escolaridade de prefeitos eleitos no Nordeste

Ao analisar as informações dos prefeitos eleitos com maior percentual daqueles com ensino superior, o Ceará e o Piauí se destacam, com 65,38% e 65,47%, respectivamente.

Esses números estão bem acima da média regional de 57,67%, indicando que, nesses dois estados, a maioria dos gestores municipais possui formação universitária. Esse dado reflete uma tendência de maior escolaridade entre os prefeitos cearenses e piauienses, comparado a outros estados nordestinos.

Por outro lado, Alagoas e o Maranhão registraram os menores percentuais de prefeitos eleitos com ensino superior completo, com 53,92% e 52,56%, na sequência. Apesar de ainda estarem acima da metade, esses estados apresentam uma proporção menor de prefeitos com formação superior, em comparação com a média regional e com os estados líderes em escolaridade.

Escolaridade dos prefeitos eleitos no Nordeste

Prefeitos mais jovens têm 21 anos; já o mais velho, 87

Outra característica que chama atenção é a idade dos prefeitos eleitos nas cidades do Nordeste em 2024. Na média, a grande maioria dos prefeitos têm 47 anos.

Os mais jovens têm 21 anos, tratando-se de Pedro Allan (PSB) que foi eleito em Pacujá (CE); e Juninho de Marinalva (MDB), que foi eleito em Curral Novo do Piauí (PI). Já o mais velho é Coronel Eloi, que foi eleito para assumir a prefeitura de Barro Duro (PI) aos 87 anos.

Abaixo, confira a idade de cada prefeito eleito em todos os municípios do Nordeste.

Idade dos prefeitos eleitos no Nordeste