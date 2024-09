Datafolha Fortaleza: a rejeição dos candidatos em cada segmento do eleitorado

Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União Brasil), são os mais rejeitados pelos eleitores, segundo pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO e divulgada nessa quinta-feira, 25. Ambos dividem o topo da rejeição, com 38% de avaliação negativa. Na sequência, André Fernandes (PL) pontua 34% e Evandro Leitão (PT), 29%. Os postulantes são os quatro primeiros colocados na corrida pela Prefeitura da Capital.

O índice de rejeição de Sarto é o mesmo da pesquisa anterior, realizada de 11 a 13 de setembro. Wagner subiu seis pontos percentuais (p.p) em relação ao levantamento passado; André Fernandes cresceu 6 p.p e Evandro manteve-se estável.

Sarto e Wagner dividem maior índice de rejeição entre os candidatos à Prefeitura

​

O levantamento mostra a rejeição dos candidatos nos seguintes segmentos: gênero, idade, escolaridade, renda, religião e raça/cor. Nos recortes, o maior índice de rejeição foi o do líder de intenções de votos da pesquisa, André Fernandes. Dos eleitores com ensino superior, 49% o rejeitam.

A menor rejeição por segmento, dos quatro candidatos líderes, foi de Evandro Leitão, segundo nas intenções de voto. Entre mulheres e pessoas com ensino fundamental completo, o candidato pontuou 21%, cada.

O gráfico também revela a oscilação da avaliação negativa em relação às pesquisas anteriores. Se comparada com o último levantamento, a rejeição do candidato André Fernandes cresceu em todos os segmentos, sem exceção; a de Wagner diminuiu em apenas dois.

A avaliação negativa de Sarto aumentou em seis segmentos, diminuiu em nove e manteve-se estável em outros três. Já a rejeição de Evandro aumentou em oito grupos, diminuiu em outros oito e manteve-se estável em dois.

A seguir, confira o desempenho dos candidatos líderes nas pesquisas, por segmento do eleitorado.

Homens rejeitam mais Sarto e Evandro; mulheres rejeitam Wagner

Na pesquisa anterior, Sarto liderava os índices de rejeição em ambos os gêneros. Agora o prefeito divide com Evandro Leitão a maior porcentagem de avaliação negativa entre os entrevistados do sexo masculino. Ambos pontuaram 40%. Entre as mulheres, Capitão Wagner obteve a maior rejeição: também 40%.

Confira abaixo a rejeição dos candidatos à Prefeitura nos segmentos de gênero

​

Recortes de idade mostram empate na rejeição de candidatos

Sarto é o mais rejeitado em três faixas etárias diferentes: de 16 a 24 anos, de 25 a 34 anos e de 35 a 44 anos. O percentual é de 37% em cada. Nos três casos, no entanto, a avaliação negativa do prefeito diminuiu, em relação à pesquisa anterior.

No segmento de 45 a 59 anos e no de 60 anos ou mais, Wagner lidera a rejeição, com 41% e 42%, respectivamente.

Confira abaixo a rejeição dos candidatos à Prefeitura nos segmentos de idade

​

Eleitores com fundamental completo rejeitam Wagner; médio, Sarto; e superior, André Fernandes

A pesquisa englobou três recortes de escolaridade. Capitão Wagner lidera a rejeição de pessoas com fundamental completo; Sarto tem a maior avaliação negativa entre pessoas com ensino médio completo. Já no ensino superior o mais rejeitado é André Fernandes que cresceu seis pontos percentuais e atingiu o índice de 49% de rejeição neste segmento.

Confira abaixo a rejeição dos candidatos à Prefeitura nos segmentos de escolaridade

​

Rejeição de candidatos em segmento de renda chega a até 46%

No segmento de entrevistados com renda de até dois salários mínimos, Sarto e Wagner pontuam 40% cada. Enquanto o prefeito manteve-se estável, Wagner subiu nove pontos percentuais na avaliação negativa.

O empate entre Wagner e Sarto também ocorre nos eleitores com renda de 2 até 5 salários mínimos. Cada um dos candidatos pontuou 39%. Neste caso, Wagner subiu 4 p.p e Sarto 5 p.p. Na renda mais alta, André Fernandes tem a maior rejeição, com 46%, tendo crescido 9 pontos percentuais.

Confira abaixo a rejeição dos candidatos à Prefeitura nos segmentos de renda

​

Wagner é rejeitado por católicos e Sarto, por evangélicos

Capitão Wagner é o mais rejeitado (41%) por entrevistados da religião católica. Ele cresceu cinco p.p em relação à pesquisa anterior. Os outros três candidatos também aumentaram o percentual de rejeição neste segmento.

Na religião evangélica, Sarto é o mais rejeitado de longe, com 46%. Evandro foi o único cuja avaliação negativa caiu. O petista saiu de 42% e hoje pontua 37%.





Confira abaixo a rejeição dos candidatos à Prefeitura nas religiões católica e evangélica

​





Sarto lidera rejeição entre pardos; Wagner lidera entre brancos e negros

O prefeito José Sarto é o mais rejeitado entre pessoas pardas. Ele cresceu 5 pontos percentuais em relação à pesquisa passada e pontua 42% de avaliação negativa. Wagner e André apresentaram um aumento na rejeição e Evandro diminuiu.

Entre as pessoas brancas, Wagner lidera com 39%. André Fernandes aparece pouco atrás com 37%, Sarto tem 33% e Evandro, 32%. Dos quatro, apenas Sarto apresentou uma queda na rejeição, de quatro pontos percentuais.

Entre pessoas pretas, Wagner lidera com 41%, mesmo que o índice tenha diminuído 2 p.p em relação à pesquisa passada. O Índice de Sarto também diminuiu neste segmento. Os demais tiveram aumento na rejeição.

Confira abaixo a rejeição dos candidatos à Prefeitura nos segmentos de raça/cor

​

A rejeição dos principais candidatos à Prefeitura de Fortaleza





André Fernandes

A rejeição de André Fernandes subiu em todos os recortes de segmentos. O maior percentual se deu pelos entrevistados com ensino superior (49% disseram o rejeitar).

Foto: Samuel Setubal / O POVO André Fernandes é o candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza em 2024

Em relação à pesquisa anterior, o maior aumento na rejeição de Fernandes foi de 12 p.p. Percentual se deu em três recortes diferentes: entre as mulheres, pessoas entre 16 e 24 anos, pessoas entre 35 e 44 anos.

O menor índice de rejeição foi de 22%, entre os evangélicos. Já o menor aumento na rejeição de André ocorreu entre as pessoas com mais de 60 anos, onde ele pontou 33%, tendo aumentado 1 p.p na avaliação negativa.





Rejeição geral de André Fernandes aumenta em 6 pontos percentuais

​

Capitão Wagner

A avaliação negativa de Wagner caiu apenas entre os com renda acima de 5 salários mínimos e pessoas pretas. Em ambos os casos, a porcentagem está 2 pontos percentuais menor que na pesquisa passada.

Foto: Samuel Setubal / O POVO Capitão Wagner é o candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza em 2024

Nos demais segmentos, a rejeição subiu. O maior percentual de rejeição se deu entre os com ensino fundamental completo, onde ele obteve 44% de avaliação negativa. Neste recorte, ele obteve o maior aumento da avaliação negativa em relação à pesquisa anterior: 12 p.p.

O menor índice de rejeição de Wagner, entre os segmentos, é o de 28%, entre as pessoas com renda acima de cinco salários mínimos. Mesmo percentual se deu entre os evangélicos.

Wagner cresce 6 pontos percentuais na rejeição geral

​

José Sarto

A rejeição de Sarto caiu em nove recortes, aumentou em seis e manteve-se estável em outros três. A maior rejeição do prefeito está entre os evangélicos: 46%. O maior aumento na avaliação negativa dele ocorreu entre as pessoas com 45 a 59 anos, onde Sarto pontuou 40%, tendo subido 6 pontos percentuais em relação ao último levantamento.

Foto: Samuel Setubal / O POVO José Sarto é o candidato do PDT à reeleição da Prefeitura de Fortaleza em 2024

A menor rejeição de Sarto está entre os entrevistados com mais de 5 salários mínimos, entre os quais ele pontua 27%. Neste segmento, o prefeito obteve a maior queda na avaliação negativa, com 16 pontos percentuais a menos do que em relação à pesquisa passada. Foi a maior queda, entre segmentos, de todos os candidatos.

Sarto mantém índice de rejeição geral estável

​

Evandro Leitão

A rejeição de Evandro Leitão aumentou em oito segmentos e diminuiu em outros oito. Em dois, ele manteve-se estável.

Foto: Samuel Setubal / O POVO Evandro Leitão é o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza em 2024

A maior rejeição do petista está entre os homens: 40%. O maior aumento na avaliação negativa dele ocorreu entre as pessoas com 60 anos ou mais: ele pontua 28%, tendo subido 8 pontos percentuais em relação ao último levantamento Datafolha.

A menor rejeição de Evandro está entre as mulheres e as pessoas com ensino fundamental completo: 21% de cada. A maior queda na avaliação negativa ocorreu entre os evangélicos: ele pontua 37%, tendo caído 5 pontos percentuais em relação ao levantamento passado.

Evandro mantém índice de rejeição geral estável

​





Metodologia da pesquisa Datafolha

O Datafolha entrevistou 826 eleitores nos dias 23 e 24 de setembro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O índice de confiança aponta a chance de o resultado da pesquisa estar dentro da margem de erro estimada.

A pesquisa foi contratada pelo O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-06915/2024.

A seleção de quem responderia ao questionário foi feita em duas etapas. Primeiro, foram sorteadas as regiões e os bairros que fizeram parte da amostra. No segundo momento, foram sorteados os pontos de abordagem onde foram feitas as entrevistas.

Por fim, os entrevistados foram selecionados aleatoriamente para responder ao questionário, de acordo com cotas de sexo e faixa etária, de acordo com os dados fornecidos por TSE (agosto/2024), IBGE (Pnad 2023 e Censo 2022) e dados primários de outros levantamentos do instituto.