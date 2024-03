Mocinha: a mulher de alma boêmia que virou matriarca do samba cearense

Casada aos 15, mãe aos 16, viúva aos 23, Iracy viveu uma mocidade tardia — mas se redescobriu Mocinha pelas rodas de bamba. No Bar da Mocinha, reduto do samba raiz e um dos mais tradicionais polos do Carnaval de Fortaleza, clientes viraram amigos, amigos viraram família e, assim, a foliã inveterada de largo sorriso ficou escrita na Cidade com o resplendor digno de uma baluarte

Na esquina, no botequim, no terreiro ou no fundo do quintal, o samba nasce sempre debaixo da sombra de uma árvore — talvez por isso seja de raiz. Da Tamarineira de Cacique de Ramos ao verde-e-rosa da Mangueira, a cadência tem como enredo o prateado das folhas e o som dos passarinhos que cantam pela alvorada.

Na Praia de Iracema, foi sob a sombra de dois benjamins que nasceu o reduto do samba raiz em Fortaleza: o estandarte que abriu alas para a mocidade de Iracy de Souza Batista (1935-2011) — mais conhecida como dona Mocinha, a matriarca do samba cearense.

► — Que horas começa o samba, Mocinha? — Seis horas! — Mocinha, já tem muito sambista aqui na área, né? — É só o que tem, e é chegando mais! — Manda um tira-gosto aqui pra rapaziada! — Calma, ainda nem começou. Só vai tira-gosto se começar o samba! Hahaha. — Vem aqui ouvir esse samba. Vamos começar? — É, vamo começar!

Foto: Reprodução/Facebook/Bar da Mocinha Iracy de Souza Batista, a dona Mocinha, dama do samba cearense

O “tacaticatá” do tamborim conduz a procissão dos foliões no Carnaval pela ponta do pé até seu destino já certo: rua Padre Climério, na altura do número 140, quase no encontro com a João Cordeiro. É o Largo da Mocinha — largo como o sorriso da moça que lhe emprestou o nome.



Há mais de 40 anos, a mesma casa, o mesmo banco e os mesmos pés de benjamim testemunham a festa que se forma ao redor do Bar da Mocinha, um dos mais tradicionais polos carnavalescos e pré-carnavalescos da Cidade, parada obrigatória dos sambistas que chegam aos fins de semana atraídos pelo choro da viola, do pandeiro ou da cuíca, pelas melodias que alinham o coração em desalinho ou pelos versos que nivelam a vida em alto astral. Lá, a festa não acaba na quarta-feira de cinzas.



Mas nem todos os que passam por esse lugar sabem quem foi a mulher de alma boêmia responsável por germinar as raízes do samba na terra onde predomina o forró. Casada aos 15, mãe aos 16, viúva aos 23, Iracy viveu uma mocidade tardia — mas se redescobriu Mocinha pelas rodas de bamba. Aos 75 anos, quando morreu, ainda tinha em seu coração sambista a alegria de uma menina.



Foto: Reprodução/Google Maps Gif do Bar da Mocinha nos anos 2012, 2016, 2020 e 2024

Contar a história dela, aliás, é contar também um pouco da história da Capital e de uma Praia de Iracema que não mais existe. Filha do rígido José Batista, que trabalhava na Alfândega "Cravada na esquina das avenidas Pessoa Anta e Almirante Tamandaré, a Alfândega ficava também a poucos metros da antiga Ponte Metálica, inaugurada em 1906, um dos símbolos do progresso e da modernização da cidade — e desativada na década de 1940, ultrapassada por mais progresso." , alcançou uma época em que o prédio onde hoje funciona a Caixa Cultural era o principal ponto de desembarque das mercadorias que chegavam em Fortaleza pela Ponte Metálica, quando o Porto do Mucuripe "Num tempo em que o Porto do Mucuripe não saía dos papéis e das promessas dos governos que se seguiam, era na ponte depois atribuída aos ingleses onde desembarcavam passageiros e cargas que chegavam a Fortaleza. Madeira era um dos produtos que ele armazenava e vendia no depósito perto da praia.

" só existia em papéis e promessas.



Foi ele quem plantou os benjamins na frente da casa simples onde vivia com a esposa, Amélia, e os filhos Isabel, Elisa, Alice, Francisco, Francisca e Iracema. Na véspera do Natal de 1935, Iracy chegou para completar a família e cedo conquistou a estima do pai, que lhe rebatizou ao elogiar o capricho da caçula nos afazeres domésticos: “Ai, que é uma mocinha!”, dizia, orgulhoso. O apelido ficou.



Graças às condições financeiras razoáveis, cresceu junto à classe média fortalezense — porém, como era o esperado para uma legítima moça de família na década de 1950, não sonhava em ser médica ou professora; com sorte, sairia da festa de formatura do Colégio São João direto para o casamento.

E foi mais ou menos o que aconteceu. Quando a casinha na Padre Climério virou um comércio e a janela lateral um caixa improvisado, Mocinha começou a se engraçar com Raimundo Januário, o rapaz bonito da João Cordeiro, motorista da companhia energética. “Mas era muito difícil namorar”, ela diria décadas depois, numa entrevista às Páginas Azuis do O POVO, em 8 de fevereiro de 2010.

Foto: Biblioteca do IBGE Primeiro prédio da orla da Praia de Iracema, Iracema Plaza Hotel foi inaugurado em 1951. Teve sua demolição anunciada em março de 2024, já como Edifício São Pedro

Dos encontros de 15 em 15 dias, Mocinha ficou grávida aos 15 anos e, como mandava a tradição da época, casou de papel passado, ainda adolescente, em 26 de abril de 1952. Foram morar numa casinha simples da rua Barão de Aracati, entre a Deputado Moreira da Rocha e a Monsenhor Tabosa, lá pelo número 300 — onde nasceu Raulina, em 21 de novembro daquele mesmo ano.

Costureira das boas, Mocinha ainda bordava o nome do marido nas camisas de linho da empresa quando, um ano depois, Raulino chegou para formar o casal de filhos.

Tudo acontecia dentro do esperado em sua vida, até o dia em que Januário precisou ir ao hospital para um procedimento cirúrgico simples e o que ninguém esperava aconteceu: o motorista não resistiu a um infarto fulminante e partiu. “Um desastre”, ela lamentou ao jornalista Marcos Sampaio.

Haviam sido oito anos de casamento com o homem que foi o primeiro e, talvez, único amor — ainda que precoce. De repente, Mocinha se viu com uma casa para manter, um trabalho para arrumar, duas bocas para alimentar. Não teve muito tempo para viver o luto de ficar viúva aos 23 anos.

Enxugou as lágrimas, voltou à Padre Climério e passou a viver com os filhos pequenos no lado da casa que fica virado para a rua Padre Pita, número 5. A estratégia era deixar os meninos sob a supervisão de Painho enquanto estivesse no trabalho. Sim, precisaria arranjar um emprego o quanto antes; e, quando pensou no que fazer, a costura foi sua primeira saída.

Graças ao talento nato para fazer amizades com facilidade, o primeiro ganha-pão foi na confecção de dona Nete, na rua Nogueira Accioly, perto do Colégio Militar. Entre amigas ricas e vaidosas da dona da loja de costuras, foi de lá que Mocinha tirou seus primeiros tostões.

Foto: Escola de Aviação Militar Vista Aérea do Colégio Militar de Fortaleza em 28 de março de 1934

Por meio dos contatos do pai, que queria a estabilidade dos filhos, virou funcionária da Secretaria de Saúde e Assistência do Ceará no cargo de enfermeira — sem abandonar a linha e a agulha, pois toda renda extra era bem-vinda. Das mãos dela foram gravadas em lençóis e roupas de cama, uma a uma, as iniciais do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), inaugurado em 1969.

O emprego permitiu que os netos de Batista fossem para boas escolas: Raulino no extinto Colégio Castelo Branco, na avenida Dom Manuel, e Raulina no Lourenço Filho. Aos domingos, o programa era descer para a praia. Uma Praia de Iracema diferente, a dos anos 1970, quando os bangalôs chiques da aristocracia haviam sido levados pelo mar.

O lugar tinha dado adeus ao ar idílico e apaixonado que lhe rendeu o nome de “Praia dos Amores”. Se transformou na praia dos boêmios — um movimento do qual Mocinha passaria a fazer parte anos mais tarde.

Foto: Bar da Mocinha/Acervo pessoal Dona Mocinha, do Bar da Mocinha, que se transformou num polo carnavalesco em Fortaleza

Aos fins de semana, quando o expediente acabava, era debaixo dos dois pés de benjamim e sobre o banquinho de madeira da calçada que Mocinha recebia as amigas do trabalho numa conversa animada que se estendia noite adentro.

A panelada e um feijão-verde com muito queijo e maxixe eram as especialidades dela, que não tinha grandes pretensões além de saciar a fome dos chegados.

Mas se achegaram muitos: os filhos das amigas, os amigos dos filhos das amigas, os vizinhos. O jeito cativante de Mocinha fazia todos quererem voltar; ela gostava de gente, sabia receber bem.

Com tanto movimento, no dia 4 de agosto de 1978, com uma caixa de cachaça Canaã, nasceu o Bar da Mocinha. Dali em diante, os domingos nunca mais foram os mesmos — por um momento, se esquece a segunda-feira.

Àquela altura, o samba ainda não era a marca registrada daquela esquina. Foi quando começou a acolher como mãe os sambistas da Cidade que os batuques tomaram conta da região — especialmente através dos brincantes das escolas de samba da PI que disputavam o Carnaval naquele tempo: Leopoldina, Girassol, Mucuripe.

“Pela cor do som ou pela marca periférica, é fato que o samba nem sempre foi aceito no Ceará. As elites da Cidade não viam com bons olhos o batuque dos ‘vagabundos’, como eram chamados os quase sempre negros e pobres que faziam a festa. Resquícios das proibições aos escravos e seus costumes religiosos, mas também festivos”, escreve a jornalista Raphaelle Batista no livro “Dona Mocinha”, parte da coleção Terra Bárbara, publicado pelas Edições Demócrito Rocha (EDR).

Com a simpatia que conquistava todo mundo, não demorou para que fosse convidada a desfilar: em 1979, saiu na ala das baianas na recém-criada Girassol. Respeitada na comunidade, conseguiu mobilizar vizinhos e principalmente mulheres para entrar na festa e se envolver nos trabalhos da escola.

O livro narra: “Os ensaios aconteciam no galpão da Fábrica Fortaleza, ao lado da igreja de Santa Luzia, arranjado graças às boas relações de Mocinha com a família Dias Branco, dona do espaço e do império de biscoitos e massas. Ela foi colega de Ivens Dias Branco na escola e dispensava cerimônias: não era difícil vê-la cumprimentar o amigo, muito polido, com um ‘ei, fuleragem, cadê tu?!’”.

Foto: Bar da Mocinha/Acervo pessoal Dona Mocinha, do Bar da Mocinha

“O meu envolvimento com Carnaval começou com a Girassol”, disse ela ao O POVO em 8 de fevereiro de 1997. “Era uma escola muito pobre, mas todo o pessoal da diretoria e os brincantes eram muito inteligentes. De um pedaço de papel nós criávamos uma rosa. Assim, a escola saía belíssima”, orgulhava-se. Na época, quando a competição acontecia na avenida João Pessoa e, posteriormente, na Duque de Caxias, a escola chegou a ser tricampeã.

Já com os filhos criados e as grandes batalhas superadas, a sambista e seus olhos verdes avistaram a cidade do samba: Mocinha queria ir para o Rio de Janeiro e desbravar a Sapucaí. Coube ao amigo e cliente do bar, Carlito Pamplona, um sambista cearense assíduo no Carnaval carioca e amigo de muitos organizadores da festa, arranjar uma vaga no desfile dos sonhos dela.

“Eu disse assim para o doutor Carlito: ‘Arranje pra mim pra eu desfilar na União da Ilha’. E ele dizia: ‘Mocinha, é tão difícil’. Aí eu dizia: ‘Doutor Carlito, que difícil coisa nenhuma. Dê seu jeito’”, contou às Páginas Azuis.

Foto: Bar da Mocinha/Acervo pessoal Dona Mocinha desfilou em várias escolas de samba do Rio de Janeiro

“Ela já saiu no primeiro ano na União da Ilha, e agradou demais. Fez logo amizade com a presidente da ala das baianas e com as próprias baianas, né?! Aí, ficou dona da situação. Quando deu fé, ela quem ficou regendo pra gente”, relembra Castelo Camurça, pesquisador da música brasileira e responsável por trazer ao Ceará nomes como Nelson Gonçalves, Beth Carvalho, Alcione, Jorge Aragão e Paulinho da Viola.

A partir dali, o Carnaval era outro: ela juntava dinheiro durante o ano e já viajava semanas antes para se juntar às mulheres da escola carioca e emprestar seus dotes costureiros à labuta da confecção de adereços e roupas. Antecipar a festa no Bar da Mocinha foi a solução para garantir a folia também em Fortaleza, o que fez com que o Pré-Carnaval passasse a ter endereço certo na Capital.

Depois da estreia na União da Ilha, que virou a escola de samba do coração, outras grandes agremiações também abriram espaço para a alegria da sambista cearense: Portela, Grande Rio, Caprichosos de Pilares e Imperatriz Leopoldinense são as mais lembradas pelos amigos e familiares, que também não esquecem o dia em que Mocinha apareceu na transmissão carnavalesca da TV Globo.

Não eram raras as homenagens que recebia: O POVO de 9 de janeiro de 2006 conta que ela já era inspiração para os “Amantes de Iracema”.

Em 2008, reportagem de 11 de fevereiro mostra que, além do “Que Merda É Essa?”, “O Cheiro” e “Num Ispaia Sinão Ienchi” também eram muito ligados ao bar e àquela que consideravam a sua madrinha.

Na gestão da prefeita Luizianne Lins (PT), a esquina da Padre Climério com João Cordeiro virou oficialmente polo carnavalesco da Prefeitura e, junto com o Largo da Mocinha, a foliã inveterada (como foi batizada pela imprensa) se tornou a homenageada da festa de 2009 — ao lado do compositor cearense Humberto Teixeira. O rosto de Mocinha virou máscara e o endereço de sua casa sinônimo de festa — até hoje.

Foto: Bar da Mocinha/Acervo pessoal Dona Mocinha, apaixonada por Carnaval e futebol, torcia pelo time Fortaleza

Torcedora fanática do Fortaleza Esporte Clube, era alvo dos amigos que torciam Ceará. Bastava o time tricolor perder uma partida ou o adversário alvinegro ganhar qualquer jogo que já ligavam e colocaram o hino para tocar. "Ela tinha bina no telefone, quando via de quem era a ligação dizia logo: 'Vixe, é o baitola do Neto!'", conta uma amiga próxima.

Para ver o time ganhar, sobrava até para o Santo Antônio, de quem era devota: colocava a imagem de cabeça para baixo não porque buscava pretendentes, mas porque achava que, se o santo era capaz de arrumar até casamento, haveria de interceder por uma simples vitória do Fortaleza.

O diagnóstico do diabetes veio na década de 1980. Por causa da doença, teria de renunciar a alguns prazeres, mas recusava-se a abandonar a cerveja que tomava de vez em quando e as comidas caprichadas que fazia: “Eu não posso passar raiva e passo, por que não vou comer o que eu quero?”, questionava.

Foto: Bar da Mocinha/Acervo pessoal "Direto do Baú da maior casa de samba que o Ceará já teve, Colombo Cialdini no samba no Li$O Bar em 1991, uma noitada de casa cheia com Nove’s Fora, Raça Negra (Luís Carlos), e Só pra Contrariar com Alexandre Pires. Convidei para a minha mesa a Madrinha dona Mocinha e o saudoso amigo Derrogê (in memoriam)", diz depoimento na página do Bar da Mocinha

Começaram as idas para o hospital, as dificuldades de saúde e internações. O POVO registrou, na edição de 11 de agosto de 2008, na matéria “Samba no meio da rua”: “Há 15 dias teve uma festa, quando eu saí do hospital. Mas hoje são os 30 anos do Pagode da Mocinha. Eu estou maravilhada, saí boa, diminuí 29 quilos e agora estou é com mais saúde”, comemorou.



De presente, ganhou uma composição do amigo Carlinhos Palhano cujos trechos aparecem no início e no fim desta reportagem. “Ela me ajudou quando descobri que meu filho era diabético, tinha que comprar um aparelho muito caro para verificar a glicemia dele e ela disse ‘Carlinhos, eu não posso te dar o dinheiro todo, mas deixa eu te dar pelo menos a metade’. E aí eu consegui. Meu filho era pequeno, tinha seis, sete anos, hoje ele está com 40”, lembra o sambista, que começou a carreira sob os benjamins da Padre Climério.

“É um reduto da cultura, do verdadeiro samba raiz da nossa Cidade. Tanto para a comunidade local quanto para a cena cultural de Fortaleza, a Mocinha foi uma verdadeira baluarte. Ficou viúva muito cedo, batalhou para sustentar e criar os filhos, começou a abrigar o pessoal que gostava de cantar o bom samba e, paralelamente, também fazia uma parte filantrópica. Arranjava consulta, remédio. Eu ia tomar café com ela e ela me contava essas histórias”, recorda.



Foto: Bar da Mocinha/Acervo pessoal Carlinhos Palhano e Samba de Mesa com a madrinha do grupo, dona Mocinha

Palhano não esconde a admiração: “Mocinha teve um impacto e uma influência na formação da identidade do samba cearense e acho que ela nem sabia que estava fazendo isso. Ela apoiava de todas as formas os sambistas, os músicos, os pagodeiros, todo mundo ia lá cantar e tocar. Ela incentivou a gente que é compositor a falar da Cidade como faz o carioca, o paulista, o baiano. Eu lembro de quando fiz um samba do Barra Pesada, falando do programa. Os compositores começaram a querer falar da Cidade”.

“Ela faz muita falta, muita falta, mas temos que aceitar que não é mais como antes. Eu que sou muito saudosista, se você conhecer minhas composições eu falo muito da Fortaleza antiga por ser muito saudosista, eu sinto falta daquele antigo bar. Hoje está muito evoluído, até as músicas, às vezes falta aquele samba mais de raiz. Mas é natural, a gente tem que se adaptar. Está lá o bar dela, eles estão segurando, graças a Deus, o filho e o neto dela. E vai durar muitos anos, porque é um patrimônio cultural da Cidade e deveria ser tombado”, diz.

“Hoje tem um público bem mais jovem, e que bom, né, que o público mais jovem está indo para o samba. Independente do gosto musical pelas modinhas, de não se interessar muito pelo verdadeiro samba de raiz, Noel Rosa, Cartola, não ter aquela sensibilidade de ouvir esse tipo de samba. Mas é a modernidade, né? O progresso. O importante é continuar o bar. Mas dizer que muitos idosos, que chamam da velha guarda, se afastaram porque houve um aumento muito grande da garotada. E o repertório não ficou mais naquele, digamos, aquilo que o público mais velho queria ouvir. Isso é natural, e vai indo. O importante é o bar continuar”, pontua.







Raulino, o filho mais novo, que foi quem deu a ideia de começar o bar, foi também quem tocou as atividades na ausência da mãe, debilitada pela doença. Mocinha ficava sob os cuidados de Raulina, que trocava o dia pela noite devido ao “costume do bar” de passar as noites em claro.

Era tarde de sábado, 9 de abril de 2011, quando o samba cearense ficou órfão. “Quando eu morrer, não quero choro. Eu quero música da hora que eu morrer até a hora de me enterrar”, dizia para a filha mais velha.

E o pedido da matriarca foi atendido no dia seguinte — por coincidência um domingo, tradicional dia de samba. Uma multidão de amigos-clientes acompanhou todo o cortejo. Sobre o caixão, uma blusa oficial da União da Ilha e outra do Fortaleza, duas de suas grandes paixões. O samba feito por Palhano em homenagem virou, também, o canto de despedida. E todos cantavam a uma só voz:

► Iracy Batista de Souza / Assim batizada ela foi / Deus lhe encheu de alegria e amor / E uma missão de valor / Com o tempo alguém lhe procurou / Pedindo guarida / Ela deu / Hoje o samba lhe agradece / Pelo pedido que lhe atendeu / Oh Mocinha, viemos nesse samba lhe agradecer / Por tantos anos a nos atender / E deixar a bandeira do samba aqui se fincar / Oh Mocinha, obrigada pelo samba você abrigar / Permitindo a seus poetas aqui se encontrar / Em versos e batuques extravasar / Muito obrigado, o samba agradece a dona Mocinha / E nós, os sambistas, com toda humildade / Pedimos a bênção a nossa madrinha.

Foto: Bar da Mocinha/Acervo pessoal Dona Mocinha, do Bar da Mocinha, em uma de suas viagens para o Carnaval do Rio de Janeiro

“Italo da Mocinha”, como se apresenta o neto da dona do bar, é quem administra a festa hoje em dia: “Viver ao lado dela, para mim, foi uma honra. Era uma pessoa muito digna, muito certa com os compromissos, muito correta. Ela que me colocou para estudar cavaquinho, ela que pagou meu colégio. Foi muita lição de vida. Ela gostava muito de festa. Gostava do trabalho, mas tinha que ter o lazer”.

“O principal legado dela é o samba, que já vai para 50 anos de existência. É um bar histórico, os melhores sambistas já passaram por aqui, vários grupos de sucesso saíram daqui. É a diversão do pessoal, vem gente de todo canto nos fins de semana, principalmente aos domingos, ajuda os trabalhadores ambulantes ao redor, várias famílias se sustentam pelo pagode da Mocinha. Tem uma aqui que já está na neta, começou com a avó, passou para a mãe e agora está com a neta”, comenta.

“Hoje o Largo da Mocinha se tornou um polo cultural e carnavalesco, e o principal desafio nesses 12 anos sem minha avó é dar continuidade ao samba. Antigamente era samba de mesa, não tinha microfone; depois que meu pai assumiu a administração e eu fiquei na parte dos eventos, estruturamos um pouco mais e o samba tomou um tipo de modernidade. Não deixando o samba raiz, mas dando algumas mudadas, inclusive com meu grupo De Todas as Formas (DFT), que surgiu aqui e toca do samba de raiz até os pagodes mais atuais. Dilsinho, Belo, Menos é Mais, Pixote, e não deixando faltar as raízes, Zeca Pagodinho, Adriano Barbosa, Noel Rosa, Fundo de Quintal. E assim damos continuidade a esse legado do samba”, finaliza.





As damas do samba

Mocinha costumava marcar as mesas não por um número, mas pelas características dos clientes. Um jeito peculiar, diga-se. Certa noite de samba, enviou para a mesa de duas moças, por engano, o papel que deveria ficar com o garçom. “Mesa das raparigas”, estava escrito. A confusão foi grande.

A sambista paraense Pedrina de Deus (1950-2017), antes de se tornar uma das amigas mais próximas, também passou pelo crivo da dona do bar: “Cheguei lá sozinha. Pelo som, percebi que a qualidade era de primeira, e o ambiente era espontâneo como eu gostava. Pedi uma mesa, sentei e pedi uma cachaça branca. Dona Mocinha estava no caixa, olhou pro garçom e eu ouvi ela dizendo ‘mesa da careca da cachaça’”, conta no livro de Raphaelle Batista.

Mocinha se referia ao cabelo raspado da publicitária, que também era militante do movimento negro, feminista e professora universitária. Depois de passar por Brasília e pelo Rio de Janeiro, escolheu Fortaleza como lar e se reencontrou com o samba no bar.

Dois anos após sua morte, o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Afrobrasilidade, Gênero e Família (Nuafro) inaugurou o Acervo Pedrina de Deus, composto por uma série de documentos e livros colecionados em mais de 30 anos de atuação intelectual, política e militante dela.

Carlinhos Palhano também escreveu sobre uma das consideradas madrinhas do samba cearense. “Fiz um samba em homenagem a ela que diz assim: ‘Seu sorriso negro já se faz saudade / Seu abraço negro da pura amizade / Sei que ela volta pra casa / Ao pedido do Pai atendeu / Até qualquer dia, Pedrina de Deus / São Jorge, leva ela em teu cavalo / E o destinatário é a casa do Senhor / Pessoa tão querida e tão amiga / Que viveu cantando a vida / Não morreu, desencantou’”.



“A paixão pelo samba as uniu, mas também a admiração de duas mulheres fortes quando se reconhecem”, escreve Batista no livro “Dona Mocinha”.

Pedrina relembrou na entrevista: “Quando eu chegava lá no hospital, ela perguntava ‘já acabaram com o meu samba?’. ‘Não, dona Mocinha, eu tô indo pra lá agora’. Aí ela dizia assim ‘se acabarem com meu samba, você me avisa’. ‘Não, não vai acabar não, que eu não vou deixar’”.



Mulheres que não deixam o samba morrer



Novas histórias, mas a mesma raiz. Para a sambista Marilene Sales, o samba nunca deixou de ser samba e há muito dele por aí: “Todo samba tem raiz. Samba amaxixado, samba-canção, partido alto, samba rock, gafieira, samba de terreiro, samba-jazz, samba-rap, samba-reggae, separados ou misturados, são estilos do samba”.



Sales é madrinha do Mulheres do Samba, antigo coletivo SambaDelas, um projeto de mulheres sambistas de Fortaleza formado em 2017. Se aproximou do gênero através do bar da Mocinha e, desde então, “se o samba chama, ela atende”, como a própria diz.

“Grande Iracy era uma pessoa ímpar, super acolhedora, principalmente dos sambistas que passavam por lá. Aqueles que já tinham passado da conta na bebida ela tratava como filho, oferecia um belo banho para melhorar e ali mesmo o sambista se alimentava. Ela sempre chegava junto”, rememora.

Foto: Bar da Mocinha/Acervo pessoal Mocinha e a sambista Marilene Sales, na época grávida da filha Mayara, em 1995



Marilene, que também é chamada de dama do samba, reforça que o Bar da Mocinha “era repleto de grandes sambistas locais, não dá nem para citar nomes, porque eram muitos que passavam por lá. Quem era de samba tinha que bater o ponto lá, principalmente no domingo. Ela era muito alegre, super brincalhona, mas também na hora de dar sua bronca não tinha escolha, puxava a orelha mesmo de quem estivesse merecendo”.

“Seu legado até hoje continua, pois a nossa bandeira do samba sempre terá o respeito carinhoso por ela de nunca deixar o samba morrer. A Mocinha acolhia em seu bar o samba raiz, pelo grau de amizade que ela tinha com os sambistas de raiz, e até mesmo por ela gostar de ouvir o samba raiz, então juntava-se as duas coisas: ela ter seu bar e ela curtir o samba”, continua.

Sales acredita que “quando ela partiu, que seu neto Ítalo e seu filho Raulino tocaram o barco, com certeza ela ficou super feliz lá de cima, vibrando e torcendo para que eles dessem a continuidade do local de tradição do samba aqui em Fortaleza que ela criou”.

“E a geração no mundo é certa, a galera que foi tomando proporção no samba que é mais nova, e com isso o samba raiz vai deixando de ser o número um no placar. Daquela época do bar, hoje já não temos mais Almir Guineto, Reinaldo, Beth Carvalho, João Nogueira, Clara Nunes e outros bambas. Então daqui a uns 40 anos essa galera de hoje será chamada também de velha guarda. E por aí vai: de geração a geração”, observa a sambista.



“Um belo dia, nossa saudosa Michele Militão, fundadora do projeto SambaDelas, chegou para mim e falou: Marilene, você acredita que se a gente juntar várias mulheres e formar uma grande roda de samba, dará certo? E respondi de sopetão: claro que dá, sim, por que não?”, lembra. Daí nasceu o SambaDelas, projeto que foi abraçado por cantoras, compositoras e instrumentistas de harmonia e percussão da Capital.

Foto: Arquivo O POVO.Doc Marilene Sales em entrevista ao caderno Vida ENTITY_amp_ENTITYArte em 17 de abril de 2011, poucos dias após a morte de dona Mocinha

“Eu, Marilene, fiquei boquiaberta quando vi tantas mulheres talentosas de nossa cidade que talvez estivessem até escondidinhas com seu talento guardado em casa. E hoje, o projeto de nós, mulheres empoderadas e guerreiras, passou a se chamar Mulheres do Samba Fortaleza. Salve o samba!”, celebra.



Para finalizar, Marilene Sales parafraseia Beth Carvalho: “o samba é meu presente, é o meu brasão. Não sai da minha mente nem do coração”.

Esse também é um samba-enredo na vida da sambista Patrícia Trajano, do projeto Essas Mulheres. “Conheci dona Mocinha quando criança. Meu pai, Paulinho Trajano, ia tocar com os outros sambistas e ela ficava comigo. Do balcão dela, pedia para as cozinheiras fazerem um feijão-verde para mim e logo depois me deitava na sua rede, que ficava logo ao lado. Lembranças maravilhosas”, descreve.

Foto: Bar da Mocinha/Acervo pessoal Dona Mocinha, do Bar da Mocinha, cercada de crianças

“Com a chegada da nova geração, o samba raiz perdeu muito espaço e deu lugar a outros gêneros como o pagode, por exemplo. Mas o samba raiz é algo que não foge, e é por isso que carrego no peito e em minha profissão o que a nossa velha guarda ensinou”, assegura.

Trajano complementa que o que começou na Padre Climério se expandiu pela Cidade: “Outros locais que estão trazendo o samba raiz para sua programação são o Teresa e Jorge, o Papudim, no Mercado dos Pinhões, o Bomtequim, o Boteco da Ângela (antigo Boteco do Arlindo) e muitos outros”.

“Projetos idealizados por mulheres são muito importantes para desmistificar que o samba só pode ser feito, cantado e tocado por homens. Foi no intuito de trazer muita musicista boa que por falta de oportunidade não eram conhecidas. O ‘Essas Mulheres’ tem disso, de agregar, unir, proteger e engrandecer todas nós que estamos levando no samba um pouco da nossa luta”, pontua.

Há lugares que não são necessariamente físicos, mas podem ser encontrados em outras pessoas. Há lugares que são, na verdade, as pessoas. Elas estão atadas ao que narram, sejam da nova ou da velha guarda. Mocinha transformou-se em cidade: está na rua, na casa, no banco, no samba — e está também nos benjamins.