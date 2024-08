IJF: de Assistência Municipal a Frotão, 24 horas de proteção à vida

Imenso em tamanho, história, números e no que representa para a saúde no Ceará, o Instituto Dr. José Frota é referência no socorro às vítimas de traumas de alta complexidade no Norte e Nordeste, mas sua história começou em um pequeno e baixo edifício no coração de Fortaleza — onde, desde então, pulsa 24 horas de proteção à vida





“Faria tudo de novo e me orgulho do que fiz”: assim teria dito o jovem João Nogueira Jucá ao pai, o desembargador José Jucá, em seu leito de morte. Em 11 de agosto de 1959, o estudante de 17 anos ficou imortalizado como herói — dias depois de entrar no incêndio que atingiu a Casa de Saúde César Cals (hoje Hospital Geral Dr. César Cals) para resgatar pacientes, acompanhantes e funcionários.

Mesmo fragilizado, ele encarou as chamas por diversas vezes e salvou vidas incansavelmente até o momento em que um tubo de oxigênio explodiu ao seu lado e o atingiu.

A bravura do jovem, que tinha o sonho de ser oficial da Marinha do Brasil, lhe rendeu homenagens Além do reconhecimento de Parsifal Barroso, governador da época, que lhe disse, ainda em vida, "João, o povo do Ceará lhe agradece", o nome de Nogueira Jucá passou a batizar instituições como escolas (a exemplo do Colégio do Corpo de Bombeitos) e unidades de saúde (como o Caps da regional I) e o busto do jovem estudante foi instalado na praça Capistrano de Abreu, conhecida como praça da Lagoinha, que fica ao lado do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC). e o título de primeiro bombeiro honorário do Ceará.

Foto: Fabio Lima FORTALEZA, CE, BRASIL, 11.08.2019: Busto do estudante João Nogueira Jucá. No dia do estudante o corpo de Bombeiros do Ceará faz homenagem à João Nogueira Juca, estudante de 17 anos, que morreu salvando vitimas de incendio na casa de saude Cesar Cals no ano de 1959. praça da Lagoinha. (Fotos: Fabio Lima/O POVO)

Com 80% do corpo queimado, João Nogueira Jucá foi levado junto com outras vítimas para a Assistência Municipal de Fortaleza (AMF), onde faleceu.

Àquela altura, o pequeno hospital no Centro de Fortaleza já era o principal destino para o tratamento de queimados de toda a região — quando o uso pioneiro da pele de tilápia na recuperação de queimaduras ainda nem pensava em existir.

Em funcionamento desde 1936, o edifício baixo na chamada “Pompéia” — esquina entre Senador Pompeu e Antônio Pompeu — hoje fica quase escondido diante da magnitude do que veio depois.

Foto: Arquivo O POVO.Doc Edição do O POVO de 11 de agosto de 1959 registra falecimento do estudante João Nogueira Jucá e destaca: "Morreu um bravo"

Com o crescimento da população e a expansão urbana da Capital, novas demandas por especialidades médicas cada vez mais complexas aumentaram a necessidade de um hospital de grande porte.

A chegada de novas indústrias e o aumento do número de veículos, por exemplo, fizeram as estatísticas de acidentes aumentarem.

Assim, décadas depois, a pequena Assistência Municipal fez levantar e consolidar-se como referência o gigante Instituto Dr. José Frota (IJF), conhecido mundialmente pelo socorro às vítimas de traumas de alta complexidade como fraturas múltiplas, lesões vasculares e neurológicas graves, queimaduras e intoxicações.

O nome foi uma homenagem do prefeito José Walter ao prestigiado médico José Ribeiro da Frota, que foi diretor da AMF e dedicou dias e noites à unidade de saúde da qual era vizinho. Walter idealizou a mudança de nomenclatura ainda em 1970, quando o instituto recebeu o título de autarquia municipal.

A administração do prefeito Juraci Magalhães fez surgir o prédio que hoje abriga suas dependências, cravado no número 1816 da rua Barão do Rio Branco, concluído e inaugurado em 1993 pelo prefeito Antonio Cambraia "O professor, administrador e economista Antônio Cambraia (na época filiado ao PMDB) foi prefeito de Fortaleza entre 1993 e 1996, antecedido e sucedido por Juraci Magalhães. Desconhecido da população até as eleições de 1992, foi eleito ainda no primeiro turno com o apoio de Juraci, que era seu padrinho político e de quem havia sido secretário de Finanças. Assim como seu antecessor, manteve a administração voltada para a realização de obras de infraestrutura, como a ampliação do sistema de esgoto, a restauração do Paço Municipal, as obras de calçamento e a conservação de vias públicas." .

Naquela época começavam as primeiras iniciativas para o município assumir as suas responsabilidades na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Constituição de 1988.

Linha do tempo