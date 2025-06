Mercado Livre, Shopee, data center, indústrias de lácteos e de drones são apostas para Quixeramobim

Foto: Cley Roque/Marquise Infraestrutura AVANÇO nas obras da Transnordestina aumenta interesse dos investidores

O projeto de porto seco de Quixeramobim, a 212,5 quilômetros de Fortaleza, negocia a instalação de empreendimentos com as plataformas de comércio eletrônico Mercado Livre e Shopee, com indústrias de lácteos e de drones e ainda um com data center.

As negociações foram reveladas ao O POVO pelo prefeito Cirilo Pimenta (PSB) e o secretário municipal Afrânio Feitosa (Desenvolvimento Econômico). Os dois conduzem as tratativas e buscam viabilizar a atração das empresas para o município até o início da operação da ferrovia Transnordestina - previsto para 2027 com uma etapa ainda em 2025.

Quixeramobim tem, hoje, o projeto mais avançado de porto seco do Ceará. Inicialmente um terminal intermodal, onde as cargas dos vagões devem ser movimentadas entre os trens e caminhões, a área logística tem investimento previsto de R$ 625 milhões e já conta com a licença prévia ambiental emitida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace).

Conduzido pela Value Global, que já realiza a preparação da área, o empreendimento tem o lançamento da pedra fundamental marcado para 4 de julho.

Hoje, o projeto conta com Vibra (ex-BR Distribuidora), Grupo J Macêdo e Mateus confirmados, segundo o prefeito.

Acordo de cooperação com a Sudene

Para fortalecer a estratégia de atração de novas empresas para o porto seco, Feitosa, afirmou que Quixeramobim deve assinar nos próximos dias um acordo de cooperação técnica com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

O objetivo, destaca o secretário, é estar mais próximo das empresas que chegam na Sudene interessadas em novas oportunidades de investimento na Região. É mais um passo na atuação institucional, como a que Pimenta destaca ser feita juntamente com o Governo do Estado.

“Esta parte institucional está ótima. Temos um ótimo relacionamento com o governo estadual e também com o Governo Federal”, afirmou.

Com o trabalho conjunto, o Município espera atender as necessidades econômicas das empresas. O secretário de Desenvolvimento Econômico conta que as tratativas são demoradas e precisam de mais atenção quando “chega na parte fiscal”.

Na prática, a prefeitura consegue conceder benefícios fiscais e doação de terrenos no âmbito da cidade, mas precisa de apoio estadual e federal para fechar a equação financeira necessária para atrair os grandes investidores, segundo ele.

Foto: AURÉLIO ALVES Secretário Afrânio Feitosa conduz as tratativas com o prefeito Cirilo Pimenta

“A gente busca saber quem está se expandindo. Às vezes tem um detalhe importante e entramos logo em contato. Fizemos uma reestruturação na secretaria e temos essa área de prospecção. Quixeramobim é preparado, hoje, para atrair essas empresas”, assegura o secretário.

Comércio eletrônico

Foi assim que conseguiram iniciar as tratativas com o Mercado Livre e a Shopee: de olho nos planos de expansão logística dos grandes varejistas, que já eram alvo dos interesses do porto seco pela relação logística afim.

Com extensão de 1.206 km entre Eliseu Martins (PI) e o Porto do Pecém (CE), a Transnordestina é considerada uma obra estratégica para empresas cujo custo de distribuição da produção, de compra dos insumos e entregas são elevados.

Ter pontos para o transbordo das cargas é essencial para diminuir os gastos e é essa visão que Quixeramobim tenta passar para convencer o argentino Mercado Livre e a tailandesa Shopee a se instalarem no porto seco da cidade.

Mais tecnologias na cidade

O prefeito já despeja atenção às indústrias de tecnologia. No último fim de semana, ele esteve em São José dos Campos (SP), onde visitou a fabricante de drones brasileira Tupan. Focada no mercado bélico, a empresa tem planos de entrar no fornecimento de equipamentos para o agronegócio - com pulverização e combate a incêndios - e enxerga o porto seco de Quixeramobim um espaço importante.

Pimenta diz enxergar na tratativa um investimento que dialoga com o novo momento do Ceará, que terá uma sede do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), em Fortaleza, e pode contar com mão de obra especializada e próxima.

“É importante ter os drones aqui, mas o mais importante é a inteligência que vem com eles. São profissionais de alto QI, de qualificação, montam até foguetes”, ressalta, acrescentando que há cearenses egressos do ITA na empresa.

Na mesma perspectiva, o prefeito negocia com uma empresa para a instalação de um data center no espaço do porto seco e também duas grandes empresas de telemarketing.

Indústrias de Lácteos e a vocação local

Já quando o assunto é fortalecer as vocações econômicas locais, os dois contam da atração de “dois grandes laticínios do País” para o empreendimento em construção na cidade. Eles pretendem que as empresas possam dar mais competitividade ao setor com a compra de leite dos produtores locais.

A atração de indústrias do tipo - fabricantes de iogurtes, leite em pó, queijos, etc - é uma pretensão antiga do agronegócio cearense, que vê na chegada de mais produtores de derivados do leite um diferencial para o Estado e o fortalecimento da cadeia produtiva local.



