Fortaleza vai contratar um CFO para a SAF; entenda o novo cargo

A SAF do Fortaleza acrescentará uma peça no organograma. A coluna apurou que o clube do Pici vai contratar um executivo financeiro (CFO, sigla de Chief Financial Officer) para comandar o departamento e dividir atribuições com o CEO Marcelo Paz.

A SAF tricolor já tem Eduardo Moreira como diretor da pasta e agora passará a contar um profissional de mercado em um posto acima, com poder de decisão e responsabilidade à frente de questões financeiras e administrativas. A escolha será de forma colegiada, com participação do Conselho de Administração e outros dirigentes.

O CFO, entre outras atribuições, terá a missão de colaborar no trabalho de venda minoritária de ações da SAF, com relacionamento no mercado e informações das finanças do clube. O profissional também vai acompanhar se a previsão de despesas e receitas está conforme a previsão orçamentária de 2025.

A queda na terceira fase da Copa do Brasil, por exemplo, causa um impacto nos cofres. O Fortaleza pretende fazer investimento em jogadores nas janelas de transferências para reforçar o elenco, e o profissional será consultado sobre as cifras possíveis para isso.

Com a criação deste cargo e a chegada de uma nova peça na estrutura organizacional, Paz terá mais liberdade para ficar focado nos temas institucionais e relacionados ao departamento de futebol, para o qual procura um novo executivo e no qual tem atuado de forma mais ativa após as demissões de Alex Santiago e Bruno Costa, em abril.

A cúpula tricolor entende que haverá um ganho com essa divisão de funções, já que, ao longo de dez anos no Pici, Marcelo Paz sempre teve a participação no futebol como principal tarefa, como diretor da pasta, vice-presidente, presidente e CEO.

Outros clubes brasileiros já têm executivos de finanças, como Vasco, Botafogo, Bahia e Palmeiras, por exemplo, alguns com variações na nomenclatura.

*Atualizada às 12h10min