Maratona de Fortaleza é instituída por lei no calendário oficial mas texto será alterado; entenda

Foto: Divulgação/Sun Day Run Calendário de corridas de rua em Fortaleza terá duas maratonas em 2026

O prefeito Evandro Leitão (PT) sancionou lei que institui no calendário oficial de eventos da Cidade a Maratona Internacional de Fortaleza. Evandro já havia anunciado que a primeira edição do evento seria em 12 de abril de 2026, durante as comemorações de 300 anos da Capital.

A Lei 11.537/2025, de autoria do vereador Ronaldo Martins (Republicanos), foi publicada no Diário Oficial do Município de segunda-feira, 9. Contudo, o decreto determina a realização do evento para o mês de julho. Com o erro, o autor apresentou nesta quarta-feira, 11, texto que altera o artigo da lei, estabelecendo o mês de abril para a realização da prova.

Texto precisa ser votado na Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito para entrar em vigor e alterar a lei já aprovada.

Conforme o publicação, "fica o Poder Executivo autorizado a celebrar acordos e convênios com entes dos setores públicos e privados, tendo como objetivo a organização, a realização e a premiação da Maratona Internacional de Fortaleza".

Lei também determina que as despesas "correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares que se verifiquem necessários".

Dia do Maratonista

No fim de maio, o prefeito Evandro Leitão sancionou lei que institui o Dia do Maratonista em 7 de agosto. Documento tem o objetivo divulgar e valorizar a prática, integrar a sociedade no debate sobre o esporte e prever recursos no orçamento para implementar atividades neste sentido.

A lei N° 11.534, também de autoria do vereador Ronaldo Martins, foi instituída no último dia 29 de maio.