H2V: dezenas procuram o Banco do Nordeste

Foto: AURÉLIO ALVES Paulo Câmara diz que a ideia do banco é de complementação, no que diz respeito aos investimentos em H2V

Dezenas de investidores têm procurado o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) em busca de iniciar conversas sobre o financiamento dos projetos bilionários de hidrogênio verde (H2V) que são projetados para a maioria dos estados nordestinos - com especial destaque o Ceará -, segundo revelou Paulo Câmara, presidente da instituição, em entrevista exclusiva para a coluna.

Assim como a maioria das empresas que aportam recursos na Região, destacou Câmara, os interessados em produzir H2V tem o BNB como referência no fomento ao desenvolvimento. Outra certeza é de que o apoio concedido pelo banco representa parte da estratégia de estímulo do próprio governo federal alinhada com os governos estaduais.

Mas os recursos são limitados e o desembolso projetado por ele é de uma parte dos projetos, composto por duas fontes: Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste (FNE) e fundings internacionais. Para necessidades como esta, Câmara já assegurou R$ 10 bilhões com instituições estrangeiras e que estão em processo de integralização.

A ideia é essa: complementação. A gente poder fazer mais buscando ter compatibilidade com o FNE, porque o FNE tem um juros mais baratos e a gente precisa oferecer com esses novos 'fundings' juros compatíveis e não proibitivos", analisou.

O princípio da confidencialidade impede que Câmara revele quais empresas já procuram o BNB e, ao mesmo tempo, o presidente demonstra cautela, principalmente porque o setor ainda não conta com um marco legal e, por isso, fica impedido de dar seguimento aos projetos.

É o mesmo sentimento demonstrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), segundo demonstrou o presidente Aloízio Mercadante em passagem pelo Ceará na última semana. As duas instituições prometem ser os principais agentes do governo federal no apoio ao H2V.

Justamente por isso, os investidores adiantam as negociações porque ter recursos do BNB representa para o mercado uma chancela importante, com a qual podem pleitear mais recursos para completar o investimento.

"A gente sempre conversa de milhões (de reais) com investidores. Mas para o hidrogênio verde as conversas são de bilhões. O banco sozinho não vai resolver a equação financeira desses empreendimentos, mas nós vamos estar juntos", assegurou.

Mais água do Velho Chico

Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), disse à coluna que está preparando um documento no qual pedirá uma maior vazão das águas do Rio São Francisco destinada à transposição.

"As federações da agricultura e da indústria do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, em conjunto, vão levar um documento para o ministro pedindo para dobrar as águas da transposição. Porque passa, o rio tem 2,7 mil m³/s de vazão, mas a transposição, hoje, é de 26m³/s e nós vamos pedir para chegar a 50 m³/s", detalhou.

O objetivo é que isso aconteça, diz Amílcar, a partir da construção do Ramal do Rio Salgado, que vai permitir o transporte das águas durante o ano inteiro.

200

milhões de reais é o faturamento que a proptech ítalo-britânica Planet Smart City espera alcançar em 2024 apenas no Ceará. O montante é 80% dos R$ 250 milhões projetados pela empresa na atividade em todo o Brasil.

100

milhões de reais é o valor geral de vendas projetado pela Bem Viver Urbanismo para o Terra Vivare. O empreendimento de loteamento em Aquiraz possui 235 mil m² nos quais possui 672 unidades.

Bitcoin Pizza Day

A corretora de criptomoedas Binance traz, hoje, para Fortaleza o "Binance na Estrada", no qual apresenta conteúdos educacionais e oportunidade de interagir com especialistas em blockchain e criptomoedas. O evento acontece no Bitcoin Pizza Day, que comemora a primeira transação da criptomoeda mais conhecida do mundo, e os participantes terão pizza grátis. Mais informações sobre o evento no www.binance.com.

Doação do IR

A menos de dez dias para o fim da declaração do imposto de renda 2024, o Instituto Nordeste Cidadania continua com a campanha para sensibilizar doadores. O objetivo é que, a partir de doações destinadas ao Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente do Ceará, o Instituto manterá aos projetos socioambientais com foco nestes públicos. A doação pode ser feita durante a declaração.