Pesquisa sobre urânio em poços sai nas próximas semanas

Foto: Aurelio Alves Urãnio é encontrado em estado natural em Santa Quitéria

.

A pesquisa elaborada pela equipe do Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa-CE) sobre a incidência de urânio além do recomendado na água de poços na cidade de Santa Quitéria, a 222,5 km de Fortaleza, indicam que não houve complicação na saúde da população do município. O resultado completo da pesquisa é esperado para as próximas semanas.

"Não recebi o relatório final, mas o que me foi passado antecipadamente é que não encontraram nenhuma relação (com o urânio natural). O que a gente viu lá é que não houve nenhum aumento de casos de câncer relacionado (às reservas minerais de urânio). A gente não teve essa constatação. Ao contrário, vimos uma população normal, sem nenhuma patologia decorrente. Até porque a gente entende que aquilo ali é urânio natural", adiantou a titular da Sesa, Tânia Mara Silva Coelho, a esta coluna.

Grupos da Sesa e do EpiSUS foram deslocados para Santa Quitéria após quatro poços do distrito de Trapiá apresentarem concentração de urânio sete vezes acima do recomendado. De imediato, o Governo do Ceará proibiu o consumo da água e acionou ainda os ministérios de Minas e Energia, Meio Ambiente e Integração Nacional.

O distrito fica a cerca de 70 km da jazida de Itataia, descoberta na década de 1970 e que é alvo de um projeto de exploração de urânio e fosfato - minerais encontrados associados na região. A relação entre os locais foi descartada desde o início pelas autoridades. A mineração na área não possui autorização, com o licenciamento ambiental ainda em curso no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

"Nós tomamos todas as medidas necessárias para evitar que houvesse qualquer outro tipo de problema", afirmou Tânia Mara. Outras medidas, disse, devem ser decididas quando os resultados completos forem conhecidos pelos ministérios e o governo cearense, segundo ela.

Infraestrutura

O Grupo Cordeiro, de soluções para transporte, movimentação e armazenamento de cargas pesadas, celebra a aplicação de R$ 120 milhões nos últimos quatro anos encerrados agora, em 2024. Com 89 equipamentos e atuação no Norte e Nordeste, a empresa cearense ampliou a infraestrutura física no Complexo do Pecém em 150 mil m², totalizando 1,15 milhão m². A decisão de investir mira a demanda crescente naquela região do Estado em 2025, quando grandes obras devem ser iniciadas na área de hidrogênio verde.

Imóveis

No mercado imobiliário, a Terra Brasilis Urbanismo comemora a expansão do faturamento em 70% no ano passado, quando dois novos empreendimentos foram lançados. Para 2025, a empresa prepara mais três com um de 11 hectares e 374 lotes, localizado na Lagoa do Catu, sendo o primeiro a ser lançado. "O caminho natural para continuar crescendo é a entrada em outros mercados com características similares", projeta João Victor Ponte, coordenador de produtos e novos negócios da Terra Brasilis.

Mais lojas

A temporada de compras continua aquecendo a economia cearense e os shoppings seguem em expansão para corresponder aos desejos dos clientes. O RioMar Fortaleza, após inaugurações recentes, terá uma loja da marca de calçados e acessórios de luxo Luiza Barcelos e outra de roupas e acessórios para crianças Fort Baby ainda neste ano.

E mais lojas

Com crescimento de 13% em 2024, o North Shopping Fortaleza - o Nortão - prepara a abertura de lojas de Dom Pedro Laguna, Andrea Vogt e Love Make. O superintendente Douglas Russo conta que se prepara para 2025 com unidades Sky View, Hello Candy, Mermaid, Mia For Make, Mundo Verde, Abtran, Borelli, Planet Park, DM Financeira.

70

por cento foi o crescimento anual da pernambucana Don Luiz. A marca de doce de leite alcoólico tem na volta ao mercado cearense parte do crédito da expansão, que inclui ainda um salto de R$ 15 milhões (2023) para R$ 27 milhões (2024) no faturamento.

100

empreendedoras do Nordeste foram capacitadas na última rodada do "Empodera!". O programa de microcrédito do Itaú Unibanco mira as mulheres donas de pequenos negócios e realiza uma capacitação de 12 semanas.

Boas festas

Como as próximas quartas-feiras serão de Natal e Ano Novo, quando não saem jornal impresso, esta é a última coluna do ano. Encerro as publicações desejando boas festas e um novo ano de notícias muito mais promissoras para a economia. Até!